利比里亞的前「娃娃兵」：打了十年仗的他辦了一所學校

利比里亞的前「娃娃兵」：打了十年仗的他辦了一所學校

「我無法讓他們起死回生，也無法恢復他們的生命。」莫里斯說。

莫里斯曾是利比里亞的一名「娃娃兵」，走上戰場。但現在，他一改故轍，為那些父母吸毒成癮或露宿街頭的孩子們開辦了一所學校，希望以此回饋社會。