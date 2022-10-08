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利比里亞的前「娃娃兵」：打了十年仗的他辦了一所學校
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利比里亞的前「娃娃兵」：打了十年仗的他辦了一所學校
21 分钟前
「我無法讓他們起死回生，也無法恢復他們的生命。」莫里斯說。
莫里斯曾是利比里亞的一名「娃娃兵」，走上戰場。但現在，他一改故轍，為那些父母吸毒成癮或露宿街頭的孩子們開辦了一所學校，希望以此回饋社會。
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