厄瓜多爾調查獵殺加拉帕戈斯巨龜案：保護「神獸」的背景和意義

58 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 所有加拉帕戈斯群島上的象龜都在世界自然保護聯盟紅色名錄上，但近年來仍有偷捕獵殺案件發生。

厄瓜多爾的檢察官擔心4隻加拉帕戈斯象龜被人獵殺和吃掉，下令對此展開調查。這種象龜是什麼「神獸」？為什麼要保護？

2022年8月，4隻加拉帕戈斯象龜的遺骸在加拉帕戈斯群島最大的島嶼伊莎貝拉的一個國家公園中被發現。

自1933年以來，在加拉帕戈斯群島獵殺瀕臨滅絶的動物一直被禁止。但在過去兩年中，已經有十幾只這種瀕危動物遭到獵殺。

專家們將對象龜的遺骸進行驗屍，一個專門研究環境犯罪的單位正在收集國家公園工作人員的證詞。

加拉帕戈斯象龜是什麼樣的「神獸」？人們如何認識到保護它的重要性、又是如何保護這個瀕危物種的呢？

「百歲壽星」的歷史意義

加拉帕戈斯象龜是現存體型最大的陸龜之一，為厄瓜多爾加拉帕戈斯群島特有。成年象龜身長1.5 米，平均體重達到175公斤，最高紀錄為400公斤，野生象龜壽命超過100年。

19世紀30年代，英國生物學家查爾斯·達爾文乘坐皇家海軍勘探船「小獵犬」號航行5年，首次登上人跡罕至的加拉帕戈斯群島後對加拉帕戈斯象龜進行觀察研究，由此開啟了達爾文對創立進化論學說的思考。因此，加拉帕戈斯象龜也因達爾文出名。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 達爾文和加拉帕戈斯象龜

象龜是素食動物，吃仙人掌和菠蘿等水果，葉子和草。它們行動非常緩慢，每小時只能移動260米。

在達爾文初到加拉帕戈斯群島時，加拉帕戈斯象龜的數量大約有20多萬隻，而一百多年後的 1970年代只剩下約3千多只。數量驟降的最主要原因是人類的捕獵以獲取龜肉和油，棲息地被農業生產和畜牧佔用。

加拉帕戈斯象龜肉曾經被認為是一種美味佳餚。「小獵犬」號在從加拉帕戈斯群島到波利尼西亞的長途航行中攜帶了30隻活體陸龜。他們中的大多數被船員吃掉了。

所有加拉帕戈斯群島上的象龜都在世界自然保護聯盟紅色名錄上，稀有程度從脆弱到極度瀕危，原有的15個亞種還剩10個亞種在野外生存，有些亞種已經滅絶。

加拉帕戈斯象龜的一個亞種平塔島象龜已知的最後一個個體「孤獨的喬治」1971年被發現，雖然在人工養育幫助下與一雌龜交配成功，總共產下了13隻蛋。但最後都沒能成功孵化。

2012年6月24日，「孤獨的喬治」死亡，標誌著平塔島象龜絶種。

圖像來源，BNPS 圖像加註文字， 2022年3月31日，兩隻人工養育繁殖的加拉帕戈斯象龜首次在英國動物園出生。

非法狩獵難禁

最早的保護自然環境和動植物的國際條約之一1933年的倫敦公約已經禁止獵殺瀕危動物。

加拉帕戈斯群島已受到厄瓜多政府保護，列為國家公園，也是世界自然遺產。狩獵加拉帕戈斯象龜的人現在面臨長達3年的監禁。

經過人類的保育，目前世界上大約有1萬多只加拉帕戈斯象龜。

2022年3月31日，兩隻人工養育繁殖的加拉帕戈斯象龜首次在英國動物園出生。

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儘管全面禁止，但獵殺仍在繼續。

2021年9月，公園看護員在伊莎貝拉島發現了15隻象龜的一個種類內格拉火山巨龜的遺骸。

他們的空殼照片在社交媒體上被廣泛分享，並在厄瓜多爾全國引起了憤怒。

當時收集的證據表明，這15隻龜被獵殺是為了獲取它們的肉。

最近發現的另外4隻動物的遺骸重新引發了人們的擔憂。

保護生物多樣性的現實意義

人類逐漸認識到，生物多樣性是支持陸地和水下所有生命的基礎。它影響人類健康的各個方面。它為我們提供清潔的空氣和水，富有營養的食物，加強我們對科學的理解並提供醫藥資源，幫助我們抵抗疾病和緩解氣候變化。

這種共識已經體現在聯合國的多份國際公約中。

圖像來源，University of Warwick 圖像加註文字， 體型碩大的渡渡鳥曾經在英國和歐洲到處可見，因為人類濫殺等原因絶種。

科學家們指出，沒有自然，地球上的生命將不復存在。更改或刪除生命網中的任何一個元素，都會影響整個生命系統，並可能產生負面影響。

聯合國說：生物多樣性是連接和支撐全人類的生命網。現今的物種消失速度比以往一千萬年的平均值高出數十倍到數百倍，而且還在加速。

環境學者指出，人類活動侵佔了野生動物棲息地、降低動物種群的遺傳多樣性、導致氣候變化加劇並引發極端天氣事件，最終破壞了自然界的微妙平衡，為病毒在動物種群與人類之間的傳播創造了理想條件。