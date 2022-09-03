美國批准11億美元對台灣軍售 並同日宣佈維持對中國關稅

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圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 這是美國總統拜登（Joe Biden）上任至今，對台軍售金額最高的一筆軍售案。這筆軍售，需送至美國國會批准。

美國已經同意向台灣出售11億美元的軍售案。此舉再次引起中國抗議。這筆研擬交易包括雷達預警系統、反艦飛彈、空對空飛彈等。

這是美國總統拜登（Joe Biden）上任至今，金額最高的一筆對台軍售。這筆軍售需送至美國國會批准。

並不意外，北京也對此筆軍售案，表達強烈抗議。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台海危機：兩岸各執一詞的「海峽中線」是什麼？

北京抗議

就在上個月，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi 裴洛西）訪台，成為25年來訪問台北的最高層級美國官員。北京將台灣視為其領土的一部分，並堅持台灣應該與大陸統一，必要時將使用武力。在佩洛西訪台後，北京立即在台灣周邊舉行了大規模軍事演習。

針對此筆軍售，中國駐美大使館呼籲美國撤銷協議，否則將面臨反制;；中國大使館發言人劉鵬宇說，該協議「嚴重危害」了中美關係。

他又說：「中國將根據局勢的發展，堅決採取合法和必要的反制措施。」

軍售內容

圖像來源，President Office, Taiwan 圖像加註文字， 此為台灣新竹樂山雷達基地，面對台灣海峽。

美國務院周五（9月2日）達成的軍售協議，仍需由強烈支持台灣的國會投票決定。

此軍售案包括6.55億美元的雷達預警系統的升級與維護，和3.55億美元的60枚魚叉導彈 （Harpoon missiles），這些導彈能夠擊沉船隻。

此外，五角大樓稱此軍售案還包括8560萬美元的響尾蛇（Sidewinder）地對空和空對空導彈。

美國國務院的發言人說，這筆交易 「對台灣的安全至關重要」，並呼籲北京 「停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，並且進行有意義的對話」。

發言人又說：「這些擬議的軍售是例行事務，以支持台灣持續軍隊現代化並保持可靠的防禦能力。」

根據《華爾街日報》周五（9月2日）報導，五角大樓上個月成立了特別工作組，協助簡化美國向其盟友出售美國武器裝備的工作。

一位美國立法者說，台灣多年前的軍售訂單一直沒有得到滿足。據《防務新聞》報道，積壓售台的導彈中包括 「魚叉 」（Harpoon）和 「毒刺 」（Stinger）導彈，它們現在已被運往烏克蘭戰場。

美國維持對華關稅

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國貿易代表辦公室表示，收到美國企業和其他有關方提出維持2018-19年對中關稅的請求。

拜登政府周五（9月2日）表示，美國將暫時維持特朗普政府時期頒布的數千億美元的中國進口關稅。這是另一個可能激怒北京的舉動。

美國貿易代表辦公室表示，收到美國企業和其他有關機構提出維持2018-19年對中關稅的請求。

之前，為了緩解通貨膨脹，美國官員一直在考慮撤銷對中關稅。