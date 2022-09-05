加拿大發生持刀刺人事件已致10死15傷 疑犯仍在逃

2022年9月5日凌晨3点16分 最近更新： 22 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 加拿大警方取證小組正在犯罪現場調查。

加拿大警方稱，在加拿大中部薩斯喀徹溫省（Saskatchewan，薩克其萬省）發生的一起持刀刺人事件中，至少有10人喪生，另有15人受傷。

警方在13個不同的地點發現了受害者，包括詹姆斯-史密斯-克里部落和附近的韋爾登村。

兩名嫌疑人分別是31歲的達米安·桑德森（Damien Sanderson）和30歲的邁爾斯·桑德森（Myles Sanderson），兩人目前正在逃亡，他們被認為持有武器和具有危險。

居民被告知就地避難，當局正在整個省繼續進行大規模的搜捕。

薩斯喀徹溫省加拿大皇家騎警（RCMP）在推特上說：「不要離開安全的地方。讓其他人進入你的住所時需小心。」

當局已經設置了檢查站，警方在檢查旅客的身份，並敦促司機不要接載搭便車的人。

圖像來源，RCMP Saskatchewan 圖像加註文字， 兩名嫌疑人分別是31歲的達米安·桑德森（Damien Sanderson，左）和30歲的邁爾斯·桑德森（Myles Sanderson）。

詹姆斯-史密斯-克里部落已宣佈進入緊急狀態，這是一個在韋爾登村東北部擁有約2000名居民的土著社區。韋爾登約有200人居住。

薩斯喀徹溫省、馬尼托巴省（Manitoba）和阿爾伯塔省（Alberta）的所有手機都收到了危險人員警報，這些地區的面積幾乎是歐洲的一半。

加拿大總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）稱，這次襲擊「可怕和令人心碎」。

特魯多在周日晚間發表聲明中說：「作為加拿大人，我們與所有受這場悲慘暴力事件影響的人，以及薩斯喀徹溫省人民一起哀悼。我們也希望那些受傷的人能夠全面而迅速地康復。」

他還敦促人們聽從執法機構的要求並注意安全，並重申了聯邦政府的支援提議。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 加拿大薩斯喀徹溫省韋爾登市發生多人被刺傷致死事件後，警方取證小組正在犯罪現場調查。

在周日（9月4日）晚上的新聞發佈會上，加拿大警方表示可能會有更多受傷的人自己前往醫院，並敦促他們與當局聯繫。

薩斯喀徹溫省皇家騎警指揮官朗達·布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）說，有些人可能是這兩名嫌疑人的目標，而另一些人則被認為是遭到「隨機襲擊」。

她解釋說，第一個緊急求助電話是在當地時間周日05:40（格林尼治標凖時間 11:40）打出的，來自韋爾登以南約280公里的加拿大薩斯喀徹溫省首府裏賈納（Regina）。

隨後當局接到更多求助電話，並成為「迅速發展的事件」。在周日的午餐時間，裏賈納的公眾最後一次見到嫌疑人。

圖像來源，Reuters

布萊克莫爾表示，「嫌疑人可能乘坐黑色日產Rogue汽車」，並警告人們，如果看到他們都不要靠近。

她說：「他們被認為持有武器和具有危險......如果你看到嫌疑人或他們的車輛，不要靠近他們，立即離開該地區並撥打 911報警電話。」

布萊克莫爾說，嫌疑人「行蹤不明」，「這就是為什麼我們需要全省每個人都保持警惕」。