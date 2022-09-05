四川瀘定：6.8級地震已致7人遇難 成都等多城還處於封城狀態

2022年9月5日上午9点19分 最近更新： 43 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 目前地震已導致7人遇難。道路、通訊、房屋等受損情況正在核查中。圖為山石掉落在四川省甘孜州瀘定縣冷磧鎮附近的道路上。

經中國地震台網正式測定，2022年9月5日12時52分，四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16千米。

當日下午，甘孜州人民政府新聞辦召開新聞發佈會，通報稱，目前地震已導致7人遇難。道路、通訊、房屋等受損情況正在核查中。

「公路像波浪一樣抖動」

此次震中磨西鎮總人口0.69萬人，人口密度為22人/平方千米（人口稀少區）。該地區有海螺溝冰川森林公園。

根據中國地震台網消息，周邊5公里內有六個村莊（坪上、杉樹坪、半邊街、青石板、馬鞍腰、倒中橋），20公里內有三個鄉鎮（磨西鎮、得妥鎮、燕子溝鎮）。距離震中最近的縣城為39公里外的瀘定縣。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國四川發生6.8級地震

四川當地媒體封面新聞引述家住瀘定縣城的阿偉親歷者稱，當時他正在瀘定老年協會活動室。「11樓的震感非常強烈，」阿偉和朋友待在原地，他介紹說，眼看著牆角的空調倒下，也有不少人衝向樓梯。

另一位親歷者馬曉丹稱，地震時正在瀘橋鎮中學附近的公路上，「一下就開始抖起來，公路像波浪一樣抖動，腿都嚇軟了」。

根據四川地震災害快速評估系統估算，地震最高烈度達到Ⅸ度(9度)。作為對比，2013年4月20日，雅安7.0級地震也達到Ⅸ度（9度），彼時造成196人死亡，11470人受傷。

救援行動展開

中國應急管理部稱，地震發生後，立即啟動國家地震應急三級響應，國家減災委、應急管理部啟動國家Ⅳ級救災應急響應。

四川省地震局表示，立即啟動二級地震應急響應，成立應急指揮部，召開緊急會議，就應急處置工作做出安排部署

四川省消防救援總隊瀘定縣前突小組 30 人趕赴震中核查災情，甘孜、成都、德陽、樂山、雅安、眉山、資陽等7個支隊共 530人地震救援力量正趕赴震中。

四川當地媒體報道，距離震中較近的瀘定縣民兵應急連90名民兵已第一時間趕赴受災較為嚴重的得妥鎮。

甘孜州稱，相關部門已派出武警、消防、醫療救治、通訊電力、交通保暢等救援力量635人開展搶險工作。

封城中的震感

地震發生時為中午休息時段，四川省會成都的震感明顯。

在微博和微信等中文社交媒體上，成都居民通過視頻展示出家中晃動的吊燈，魚缸裏的水因搖晃而溢出，以及餐桌上的火鍋溢出。

地震發生時，包括成都在內，四川多地實施封控，居民被要求原則居家。有居民表示，顧不得封控令，緊急撤離，並看到鄰居一腳踹開高風險隔離的鐵門。

8月中旬，四川經歷罕見高溫天氣，到中下旬，作為水電大省的四川面臨電荒危機，工業和商業用電被大幅限制，以保證居民用電。

電荒剛有所緩解，成都發生新冠疫情聚集性感染，不到一周的時間，成都市累計報告近800例確診病例。

9月1日成都發佈通告要求，18時起全體居民原則居家。該通告使成都居民全面出動，超市排起長隊，有菜販直接把大堆的菜擺在街邊，很快被居民搶購一空。

近年來四川發生的強烈地震有：