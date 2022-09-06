加拿大持刀刺人事件：一名嫌疑人死亡 另一人仍在逃

25 分钟前

圖像來源，RCMP Saskatchewan 圖像加註文字， 31歲的嫌疑人達米安·桑德森（Damien Sanderson，左）被發現死亡，但30歲的邁爾斯·桑德森（Myles Sanderson）仍在逃。

加拿大警方表示，星期日（9月4日）在薩斯喀徹溫省（Saskatchewan，薩克其萬省）發生大規模持刀刺人事件的兩名嫌疑人之一已被發現死亡。

警方說，在詹姆斯-史密-克里部落 (James Smith Cree Nation）發現了31歲嫌疑人達米安·桑德森（Damien Sanderson）的屍體，那裏還有幾名受害者。

這兩名嫌疑人是兄弟，警方稱邁爾斯·桑德森（Myles Sanderson）仍然在逃，據信他在裏賈納市（Regina）。

星期日發生的多起持刀刺人襲擊事件至少造成10人喪生，另有18人受傷。事件發生在薩斯喀徹溫省的一個偏遠地區。這是加拿大近期最嚴重的暴力事件之一。

在嫌犯最後一次露面的薩斯喀徹溫省首府裏賈納，遇害者家人都在哀悼，社區人士保持高度警惕。

但周一晚上在裏賈納市中心，沒有明顯的搜捕跡象。當家人聚集在一起享受勞動節假期時，這座城市大部分時間都很安靜。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 警方對13個不同的犯罪現場展開了調查。

每隔一段時間，這種平靜就會被手機上刺耳的警報聲打斷，警告有兩名成年男性嫌疑人；後來，仍有一名嫌疑人在逃。

來自薩斯喀徹溫省、曼尼托巴省和阿爾伯塔省三個省的官員參與了搜捕。殘酷的暴力事件震撼了這個典型的和平省份，警方對13個不同的犯罪現場展開了調查。

儘管沒有被捕，但達米安和邁爾斯都被指控犯有謀殺罪。

加拿大警察助理專員朗達·布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）在新聞發佈會上說，當地時間11點30分（格林尼治標凖時間17點30分），詹姆斯-史密-克里部落髮現一名「死亡男性」。當局後來在周一13點17分證實，「死者是達米安·桑德森」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 加拿大發生多起持刀襲擊已致10人死亡，疑犯仍在逃。

布萊克莫爾告訴記者，達米安·桑德森的「屍體位於戶外一片草地茂密的地區，靠近當局正在檢查的房屋」。

她說，達米安的屍體上被發現有「明顯的傷痕」，而根據屍體上的傷口判斷，他的死因似乎並不是自己造成的。

警方表示，達米安的兄弟邁爾斯仍在逃，警方提醒人們保持警惕。

這名30歲的嫌疑人可能也受了傷，會尋求醫療救助。但警方沒有說他是否應對他兄弟的死負責。

邁爾斯此前曾為警方所知，他被描述為擁有「很長的犯罪記錄」，可以追溯到幾年前，他曾犯下涉及人身和財產方面的多種罪行。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 詹姆斯-史密-克里部落的居民將鮮花擺放在被警方列為犯罪調查現場的房屋外。

加拿大總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）周一表示：「這種暴力或任何形式的暴力在我們國家都沒有立足之地。」

他說，「這樣的悲劇已經變得司空見慣了」， 但他補充說，薩斯喀徹溫省人和加拿大人會在「困難和痛苦的時刻」相互支持。

許多受害者是偏遠的詹姆斯-史密-克里部落的居民，該部落約有2000人，這讓加拿大土著社區的成員感到尤其震驚。薩斯喀徹溫省已宣佈進入緊急狀態。

加拿大媒體已經確定了一些受害者，但是當局沒有提供任何細節。