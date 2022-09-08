加拿大持刀刺人事件：第二名嫌疑人邁爾斯·桑德森被捕後身亡

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 圖為邁爾斯·桑德森被捕現場。

加拿大警方表示，警方當天逮捕的薩斯喀徹溫省（Saskatchewan，薩克其萬省）持刀襲擊事件嫌疑人邁爾斯·桑德森（Myles Sanderson）已死亡。

9月4日發生的薩斯喀徹溫省大規模持刀襲擊事件造成10人死亡、18人受傷。5日，警方發現了犯罪嫌疑人之一的達米安·桑德森（Damien Sanderson）的屍體。邁爾斯·桑德森則一直在逃。

警方稱，周三（9月7日）下午，警方在薩斯喀徹溫省一條高速公路上對32歲的邁爾斯·桑德森進行追捕後將其拘留。

現場錄像顯示，一輛白色SUV衝出馬路，在羅森鎮附近被警車包圍。

十名受害者仍在醫院，其中三人情況危急。

加拿大警察助理專員朗達·布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）在周三晚上的新聞發佈會上說，「今晚，我省民眾集體鬆了一口氣。」

她說，警方在當天早些時候收到了一份關於桑德森從一處房屋外偷車的報告。房主在盜竊過程中沒有受傷。

當桑德森駕車以每小時150公里的速度逃離時，警方進行了追捕。警方說，他們強行將他的車輛逼入溝渠，警察在逮捕他時在SUV中發現了一把刀。邁爾斯·桑德森於當地時間15:30左右（格林尼治標凖時間 21:30）被拘留。

她補充說，嫌犯在被捕後不久陷入「醫療困境」（medical distress），並被送往薩斯卡通的一家醫院，在那裏他被宣佈死亡。布萊克莫爾沒有提供進一步的細節，稱他的死因將有待驗屍來確定。

一位不願透露姓名的官員早些時候告訴當地媒體，桑德森死於自己造成的創傷。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 邁爾斯·桑德森（Myles Sanderson）。

未經證實的社交媒體錄像內容顯示，一名嫌疑人在鄉村公路邊被警方逮捕。

桑德森被捕的消息是在向加拿大手機用戶發送警報後不久傳來的，該警報警告瓦考鎮附近的人們「立即尋求避難處所」，因為有人看到一名持刀男子在該地區駕駛一輛被盜的白色雪佛蘭SUV汽車。

加拿大廣播公司（CBC）新聞報道說，桑德森在當地時間周三14:00左右闖入了一名婦女位於鄉村的房屋。

她的兒子告訴CBC，這名婦女發現桑德森走到她的門前，她就把門鎖了起來，躲在臥室的浴室裏。

據她兒子說，桑德森踢開前門後走進臥室，告訴那個女人他不會傷害她，並要求她和他一起走，但她拒絶了。

她的兒子說，嫌疑人拿走了這名女子的車鑰匙，還有她的手機、水、蘇打水和香煙。據加拿大廣播公司報道，這名婦女通過固定電話給加拿大警方打了電話。

桑德森被控一級謀殺、謀殺未遂和入室盜竊罪。他的兄弟達米安·桑德森（Damien Sanderson）也被指控在周日偏遠地區的襲擊中扮演了角色。周一，警方發現了他的屍體，目前正在調查他的兄弟是否在搜捕中殺死了他。

周三早些時候，兄弟倆的父母呼籲他們倖存的兒子自首。

警方尚未透露任何涉嫌持刀襲擊的動機，警方對13個不同的犯罪現場展開了調查。大多數遇難者以及桑德森兄弟都來自土著社區詹姆斯-史密-克里部落。