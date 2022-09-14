習近平疫情以來首次外訪 上海合作組織峰會的看點與重頭戲

59 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 9月14日，習近平抵達哈薩克斯坦展開訪問，並在15-16日參加在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會。這是他疫情近三年來的第一次外訪。

中國國家主席習近平抵達中亞國家哈薩克斯坦，並將參加9月15、16日在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會。這是習近平自新冠疫情開始近三年以來的首次外訪。

本次上海合作組織峰會舉行之際，正值俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的關鍵時刻：烏克蘭近期大舉反攻收復了東部城市哈爾科夫附近的數千平方公里的土地，而俄軍在烏克蘭東部戰線節節撤退。

雖然中國官方至今沒有正式確認習近平是否在本次峰會期間與俄羅斯總統普京見面，但俄羅斯方面早已經透露了會面的消息。

自2001年創立的上海合作組織，經過20多年的擴大，成員國除了中國和俄羅斯，還包括印度、巴基斯坦、和中亞國家，被認為是中、俄在應對西方同盟時的一個重要「有影響力的圈子」。

本次在烏茲別克斯坦舉行的第22次上海合作組織峰會有哪些重要看點？

「習普會」與烏克蘭局勢

據中國官方統計，習近平與普京自2013年以來已經見面了38次。上一次見面是在今年年初北京舉行冬季奧運會期間。在西方國家因新疆維吾爾族人權爭議外交抵制北京冬奧會時，普京是為數不多前往北京出席開幕式的外國元首。

這一次在上海合作組織的會面對雙方都有特殊的含義：習近平在新冠疫情近三年時間完全中斷了海外的訪問，首次出訪前往中亞哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，既顯示對上海合作組織的重視，更顯示與成員國之間關係非比尋常：習近平與普京見面之時，正是俄羅斯因為入侵烏克蘭受到西方國家孤立之際。

在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上，西方國家一直批評中國的模糊立場。中國官方在國際和國內輿論中，對俄羅斯的入侵也一直抱理解的態度和立場。

習近平本次參加上合組織峰會之前，中國人大委員長、中共政治局常委栗戰書剛剛結束了對俄羅斯的訪問。他在訪俄期間表示，中國對俄羅斯入侵烏克蘭「表示充分的理解，而且從不同的方面給予策應」。

栗戰書並未詳細闡述中方已經、或者還將如何「策應」，但他從「理解」到「策應」的此番表態受到外界普遍的關注。

本次習近平與普京的會面，無疑會再次提醒外界：中、俄戰略合作關係「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」。

印度在上合峰會上的作用

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京、莫迪和習近平都將出席本次在烏茲別克斯坦舉行的上合組織峰會。

印度總理莫迪也將參加本次的上合組織峰會，外界普遍預計莫迪也將與普京和習近平分別舉行雙邊會談，但印度政府也至今沒有確認這一消息。

印度在上海合作組織中的地位頗為獨特，它既是上合組織成員國，也是由美國、日本、澳大利亞和印度組成的四邊安全對話（Quad）機制中的一員。

在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上，印度與中國一樣拒絶表示譴責之外，還增加了對俄羅斯打折石油的進口額。

BBC 在印度首都德里的記者佐雅·馬汀（Zoya Mateen）分析指出，莫迪出席上合峰會「引起了人們的注意，因為這將是2020年中國與印度兩國軍隊發生暴力衝突後他第一次與習近平會面。」

伊朗將成為上合組織成員國

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2021年9月17日，中國領導人習近平用視頻方式在上海合作組織成員國元首理事會第21次會議上講話。

上海合作組織秘書長張明日前接受俄羅斯塔斯社採訪時證實，上合組織成員國元首將在本次峰會上簽署關於伊朗加入上合組織承諾的備忘錄，隨後伊朗將按程序完成加入上合組織工作。

伊朗外長也正式宣佈了這一消息，伊朗總統本次也將出席上合組織峰會。

張明海表示，上合組織秉持開放態度，「我們歡迎任何認同『上海精神』、遵守《上海合作組織憲章》的國家加入上合組織，我們將為促進這一進程作出積極努力。」

值得一提的時，伊朗加入上合組織之時，也是在它遭受國際孤立之際。

有評論認為，伊朗加入有可能增加與成員國在政治、經濟和文化方面的聯繫機會，但有多少實際的好處，則仍需觀察。

國際輿論怎樣看2022上合峰會？

國際輿論對習近平的出訪和他與普京可能的會面非常關注。

彭博社發表報道稱：習近平重新回到世界舞台與普京一起對抗美國霸權。報道認為：在習近平上次出國後的近1000個日子裏，中國發現自己在美國領導的世界秩序中越來越孤立。本周，習近平終於與俄羅斯的普京一起重新出現，展示他對美國領導世界秩序以外另一種可行方案的看法。

美國有限電視（CNN)報道認為，俄羅斯與中國之間的關係自烏克蘭戰爭以來更加加強了。CNN引述專家的話說，普京在戰場上受挫後，可能會比以往任何時候都更指望北京。

卡內基國際和平研究院研究副院長方艾文(Evan A. Feigenbaum)最新發表的分析文章認為，雖然所有的目光都將集中在中俄戰略伙伴關係上，但上海合作組織的中亞成員比以往任何時候都更有信心和討價還價的能力，北京對此心知肚明。

他認為，習近平在俄羅斯問題上很可能繼續「騎牆」，一方面，中國將為俄羅斯提供外交支持，以制衡美國為理由和重點，繼續對中俄協約作出廣泛承諾；另一方面，中國將繼續在事實上遵守西方的制裁，以避免自己成為標靶，同時將努力安撫對莫斯科入侵烏克蘭戰爭感到不安的中亞國家和全球南方的合作伙伴。

什麼是「上合組織」？

上海合作組織於2001年6月15日在上海成立，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦六個國家。

上合組織的前身，是中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯和塔吉克斯坦為解決邊界問題建立的五國元首會晤機制。

上海合作組織自稱，對內遵循「互信、互利、平等、協商，尊重多樣文明、謀求共同發展」的「上海精神」，對外奉行不結盟、不針對其它國家和地區及開放原則。

2017年，印度和巴基斯坦加入上合組織成為成員國；現有觀察員國四個：阿富汗、白俄羅斯、伊朗、蒙古國。

2021年9月上合組織啟動接收伊朗為成員國的程序，另外新增了三個對話伙伴國，使對話伙伴國數量增加至九個：阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、土耳其、斯里蘭卡、沙特、埃及和卡塔爾。

迄今，上合組織八個成員國領土總面積約3436萬平方公里，超過歐亞大陸面積的五分之三；人口超過30億，佔世界總人口近一半；國內生產總值佔全球20%以上，是世界上最大的區域組織。

另外，在世界擁核國家中，除了中國、俄羅斯這兩個傳統核大國之外，印度、巴基斯坦也開發了核武器，使上合組織有四個擁核國家，佔世界總數的一半。

上合組織也是唯一一個在中國境內成立、以中國城市命名、總部設在中國境內的區域性國際組織。

上合組織的創建背景和演變歷程

上海合作組織成立的2001年年初，美國共和黨總統小布什走馬上任，一方面將中國視為戰略競爭者，表示「不惜一切代價保護台灣」；另一方面與俄羅斯的關係出現改善的勢頭：小布什與俄羅斯總統普京2001年6月在斯洛文尼亞首次會晤，建立起工作和私人關係。

上海合作組織建立之時也正是美俄關係熱絡之際。因此有觀察人士認為，中國希望上合組織的成立，能夠遏制美國在中亞地區的影響。

正如上海合作組織宗旨所說，除了「維護和保障地區的和平、安全與穩定」；還要「推動建立民主、公正、合理的國際政治經濟新秩序」，不過這一秩序並不是美國主導的秩序。

實際上，美國曾在2005年申請成為觀察員國遭到拒絶。

過去20年來，上合組織成員國數量有所增加、功能在不斷擴大，從最初不被西方和外界重視的一個地區性組織，演變成美國撤軍後影響阿富汗局勢的重要國際組織。2021年，美國從阿富汗倉促撤軍後，上合組織當年9月舉行的峰會上，阿富汗問題成為重點。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 9月17日，上海合作組織成員國元首理事會第21次會議在塔吉克斯坦首都杜尚別舉行。

2017年，在印度和巴基斯坦成為上合組織成員國後，英國謝菲爾德大學政治經濟研究所曾發表美國學者立克·羅登（Rick Rowden）的文章：上海合作組織，你從來沒有聽說過的最大國際組織（The Shanghai Cooperation Organization: the biggest international organization you've never heard of）。

文章寫道：從最粗略的意義上來說，上海合作組織的核心是以俄羅斯和中國的戰略合議為基礎：俄羅斯有槍 ，而中國有錢。他們攜手，尋求共同主導（英國地緣政治學家）麥金德（Sir Halford John Mackinder）所稱的歐亞非「世界島」。

「隨著印度和巴基斯坦的加入，以及土耳其和伊朗的伺機而動，上海合作組織最終可能成為西方必須考慮的力量。」