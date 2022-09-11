烏克蘭戰爭 BBC事實查核：中國和印度買了多少俄羅斯石油？

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在9月7日在海參崴舉行的國際經濟論壇上，俄羅斯總統普京表示，孤立俄羅斯是根本不可能的。他稱讚亞洲的作用，稱俄羅斯現在更著眼於亞洲。中共政治局常委栗戰書出席論壇。

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭已經持續了半年多。西方對俄羅斯實施制裁，並計劃逐步減少對俄羅斯能源依賴的同時，亞洲國家從俄羅斯以打折價格買入油氣。

周三（9月7日）在俄羅斯遠東海參崴（符拉迪沃斯托克）舉行的國際經濟論壇上，俄羅斯總統普京表示，孤立俄羅斯是根本不可能的。他稱讚亞洲的作用，稱俄羅斯現在更著眼於亞洲。

而最新運輸數據顯示中國正在採購更多的俄羅斯石油，印度也在加大從俄羅斯進口。

BBC事實查核記者希魯提·孟農（Shruti Menon）從四個方面看俄羅斯的能源出口流向。

俄羅斯石油去哪兒了？

俄羅斯入侵烏克蘭以來，對歐盟的能源出口已經下降，但歐盟仍在購買大量的石油，每天超過一百萬桶。

然而，歐盟成員國已經表示，他們將從12月起禁止所有經海路運輸的石油，而大多數俄羅斯石油是通過海路而不是管道運輸的。

但印度和中國最近已經成為大買家，達到了俄羅斯所有海運石油出口的一半以上。

今年3月，中國和印度從俄羅斯進口的石油總量超過了27個歐盟成員國的進口總和。

今年年初，印度對被稱為「烏拉爾」（Urals）的俄羅斯石油、即一種通常出口到歐洲的混合原油的購買量急劇增加。

航運信息顯示，印度對另一種被稱為「東西伯利亞太平洋」（ESPO）的俄羅斯混合原油的進口也出現了增長。

自3月以來，中國一直在購買大量的烏拉爾和ESPO。 據報道，7月初，中國已經連續第二個月購買了創紀錄的數量。

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相比之下，日本已經明確表示將逐步停止進口俄羅斯石油，而韓國的俄羅斯原油進口量也有所下降。

努力應對嚴重經濟危機的斯里蘭卡正在利用俄羅斯石油低價的機會，運輸了三批俄羅斯石油。

緬甸的軍事政權最近表示，他們也將開始從俄羅斯進口。

石油降價推動向亞洲的銷路

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，烏拉爾原油買家減少，一些外國政府和公司決定迴避從俄羅斯進口能源，俄羅斯能源的出口價格開始下跌。

今年早些時候，俄羅斯原油的每桶價格一度比布倫特原油低30美元。

雖然外界並不知道俄羅斯銷售給印度石油的確切價格，但俄羅斯原油的折扣已經縮小到每桶20美元左右。

7月，印度對俄羅斯石油的進口量略有下降，因為與來自沙特阿拉伯的原油相比，俄羅斯石油價格並不是很有吸引力。

最近，烏克蘭外交部長庫勒巴（Dmytro Kuleba）說，「俄羅斯交付給印度的每一桶原油中都有相當一部分是烏克蘭流的血」。

印度政府為其從俄羅斯購買石油辯護說，買最便宜的石油天經地義，無可厚非。

美國政府承認，無法阻止這些國際間對俄羅斯石油的採購，因為並沒有對與俄羅斯做生意的國家進行二級制裁。

目前還不清楚印度或中國是否會遵循七國集團（英國、美國、加拿大、法國、德國、意大利和日本）的計劃，對俄羅斯石油設定最高價格，限制莫斯科從能源出口獲益。

制裁的影響

雖然俄羅斯石油的價格具有吸引力，但由於俄羅斯銀行受到制裁，印度的大型煉油公司面臨著如何為這些採購融資的困難。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國舟山港正在凖備一艘油輪進港

這是一個買賣雙方都面臨的問題

印度正在考慮的選項之一是用本地貨幣的交易系統，即印度對俄羅斯的出口商以盧布而不是美元或歐元支付，進口則以印度盧比支付。

美國已明確表示對此持保留意見，稱這麼做可能「支撐俄羅斯盧布，破壞以美元為基礎的金融體系」。

據報道，俄羅斯還要求印度以阿聯酋的貨幣付款，儘管相關貿易公司沒有證實這一報道。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澤連斯基：購買俄羅斯石油的國家在賺帶血的錢

而中國的國有石油企業從國外購買石油正越來越多地使用人民幣而不是美元。

印度和中國還從哪裏獲得石油？

印度從美國進口的原油在2021年底和今年早些時候急劇上升，但隨後下降，然後才略有回升。

雖然印度從俄羅斯的進口量有所增長，但印度也從中東國家購買了大量的石油，最明顯的是從伊拉克和沙特阿拉伯進口。