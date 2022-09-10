查爾斯三世即將在歷史性儀式上宣佈成為國王

約瑟夫•李（Joseph Lee）

BBC新聞

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國王承諾會像已故女王一樣「堅定不移地奉獻」國家。

查爾斯三世將於當地時間周六上午，在聖詹姆士宮（James's Palace）舉行的歷史性儀式——王位繼承理事會（Accession Council）上正式宣佈成為國王。

該儀式結束後，為悼念已故女王而完全降下的旗幟將升起。電視台將首次轉播王位繼承理事會。

英國各地將發佈更多公告，直到周日恢復半旗。

此前，這位英國國王發表了感人肺腑的首次演講，他承諾，將追隨他「親愛的媽媽」繼續服務生涯。

周五晚，他向全國人民表示，他對母親的去世「深感悲痛」，並讚揚她的熱情、幽默，以及「總有能力精凖地看到人們最好的一面」。

國王承諾，會像已故女王在位70年那樣「堅定不移地奉獻」國家。

查爾斯在他母親去世那一刻就成為了國王。王位繼承理事會要在君主去世後盡快舉行，以正式宣佈繼任者。

這一儀式將在英國夏令時10點開始，國王將對女王的去世發表個人聲明，並宣誓保衛蘇格蘭教會——在蘇格蘭，教會與國家之間有權力劃分。

與查爾斯結婚17年的妻子卡米拉（Camilla），以及國王的兒子威廉（William）將出席王位繼承理事會。卡米拉目前的頭銜是王后（Queen Consort），威廉的頭銜是新威爾士親王（Prince of Wales）。

王位繼承儀式將於11點在倫敦聖詹姆士宮的修士宮（Friar Court）陽台上舉行。這一時刻通常伴隨著有數百年歷史的壯觀場面——在海德公園和倫敦塔，號手吹響號角，鳴槍致敬。

「女王去世，國王萬歲」這句話並沒有包含在正式公告中，通常是在之後加上的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國王的登基將在倫敦金融城皇家交易所宣佈，就像他母親70多年前登基一樣。

周五，聚集在白金漢宮的人群向查爾斯歡呼，高呼「上帝保佑國王！」

查爾斯隨後發表了電視演講，表達他的願望，希望威廉王子和他的妻子，也就是新威爾士親王和王后，「繼續激勵並引領我們進行全國性對話」。

他表達了自己「對哈里和梅根的愛」，並稱讚女王「忠於職守」。

國王承認他的生活已經改變，他說不能把「這麼多時間和精力」用於慈善事業，以及他作為王位繼承人支持了幾十年的事務。

這位73歲的君主表示，儘管對女王的去世感到悲痛，但他希望英國和英聯邦的人民「記住她樹立起來的榜樣，並從她身上汲取力量」。

王位繼承理事會有什麼程序？

歷史上來看，樞密院（Privy Council）的所有成員都要參加王位繼承理事會。樞密院是君主顧問機構，可以追溯到諾曼國王時期。目前有700多名議員，其中大部分是過去及目前的政界人士，只需要從中召集200名議員。

他們最初聚集在聖詹姆士宮，沒有國王在場。由首相特拉斯（Liz Truss，又譯卓慧思）任命的樞密院議長（Lord President）、保守黨議員彭妮·莫當特（Penny Mordaunt）宣佈女王的去世。

議會司儀宣讀聲明，包括查爾斯的國王頭銜，也就是是查爾斯三世。

公告由一眾人簽署，包括王后、威爾士親王、坎特伯雷大主教、大法官、約克大主教和首相。

樞密院議長要求肅靜，宣讀餘下的事務，併發佈海德公園和倫敦塔鳴槍敬禮的公告和指示。

國王進入王位繼承理事會的第二部分，並就女王過世發表個人聲明。這部分只有樞密院參事出席。

他會宣誓保衛蘇格蘭教會，並簽署兩份文件以作記錄。王后和威爾士親王見證他的簽署。