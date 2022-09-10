查爾斯三世：他將是一位怎樣的英國國王？

肖恩·考赫蘭（Sean Coughlan）

BBC 王室事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images

查爾斯是英國歷史上在位最長的王位繼承人，現在他成為國王。

王位繼承人的生涯持續了70年，使查爾斯成為英國有史以來凖備最充分、年齡最大的新君主，登上王位。

這位73歲的英國國王，在他母親在位的漫長歲月裏一直陪在身旁，見證了幾代世界領袖的更迭，其中包括15位英國首相和14位美國總統。

在伊麗莎白二世女王卓越的、具有時代意義的統治之後，英國將迎來一位怎樣的國王？曾經習慣於對各式議題發表意見的王子，如今將如何適應君主的中立？

而作為國王，查爾斯將不再擁有自己的護照或駕駛執照，也不會在公眾面前發表強烈的意見。君主的身份高於個人。

著名憲法專家博格達諾（Vernon Bogdanor）教授認為，君主與王子是具備不同角色、有著不同規則。

「他很早就知道，成為國王后他的風格必須要改變......公眾不會想要一個宛如倡議者的君主。」

查爾斯國王很清楚有必要減少直言不諱：「我沒那麼傻。我的確意識到作為君主要獨立完成工作，」他在2018年接受BBC採訪時說。

「那些認為我將繼續以同樣的方式擔任國王的想法，完全是無稽之談。」

當一位新的君主登上王位，硬幣上的王室側面肖像會換到另一邊。查爾斯的統治也將帶來不同的焦點。

查爾斯國王將統治的英國，比他母親當時繼承的國家將更多元。博格達諾教授預計，新國王將接觸到一個多文化、多信仰的英國。他認為查爾斯將努力擔當團結的力量，做出更明確的努力，以連接少數族裔和弱勢群體。

博格達諾教授還估計未來英國王室將對藝術、音樂和文化提供更多贊助：更多關注莎士比亞作品，減少賽馬活動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年6月，查爾斯與英國亞洲信託組織的成員一起進行贊助騎行活動。

不過，曾與查爾斯國王在「王子信託」慈善機構合作多年的勞埃德·多爾夫曼爵士（Sir Lloyd Dorfma）則判斷，查爾斯國王對氣候變化和有機農業等問題的參與不會完全中止。

「他的知識非常豐富，辦事非常有效率。很難想象他在成為君主的那一天，會立即完全放棄這一切，」朵爾夫曼爵士分析。

很多人說這位英國國王更喜歡 「精簡」的君主制。這可能意味著，王室將更加強調一個較小型的核心工作團隊，並以查爾斯和卡米拉、威廉王子和凱瑟琳為中心。

英國王室評論員維多利亞·墨菲（Victoria Murphy）分析，即便如此，新國王的統治將具備連續性和穩定性：「不要期待任何巨大的、令人震驚的差異。他將非常謹慎，」她稱。

另位王室評論員和作家羅伯特·哈德曼（Robert Hardman）也說：「我們認為女王是出國民生活中的常客。但除了女王之外，查爾斯出現在英國公眾生活的時間比任何人都久，比任何政治家都長。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年6月，王室成員站在白金漢宮的陽台上。

歷史學家和作家安東尼·塞爾登爵士（Sir Anthony Seldon ）則認為，查爾斯國王在一些問題上被證明是正確的，例如對氣候變化的警告，這使他獲得公眾認可。

安東尼爵士還認為，查爾斯過去曾經被譏諷，現在則有了「艾登堡光環」（Attenborough-aura） （ 注：指大衛·愛登堡爵士，英國知名生物學家）。

譬如，在2021年的格拉斯哥氣候變化峰會上，查爾斯受到了美國總統拜登（Joe Biden）等人的重視。據作家哈德曼說，他在世界舞台上的地位對他新的國王身份有所助益。

「這不僅是陳詞濫調。當時查爾斯與拜登兩人坐在角落裏，拜登對他說：『你把這一切都搞定了』，」哈德曼說。

但是，我們會在這位新君主身上看到什麼樣的性格？

認識他的人說，在內心深處，查爾斯是相當害羞且拘謹的人。一個 「敏感的靈魂 」，有人這樣描述。

這是個曾感到孤獨的男孩。他曾抱怨在學校被欺負和孤立。「他們整晚都對我扔鞋，或者用枕頭打我，衝過房間拼命打我，」查爾斯在一封家書中寫道他在寄宿學校的宿舍裏，受到了霸凌。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 慶祝王子18歲生日的官方照片。

查爾斯的現任妻子卡米拉，也就是新王后，這樣形容他：「相當沒有耐心。他希望昨天就把事情做完。這就是他的行事風格。」

她在丈夫70歲生日的電視採訪中說，在公開場合看到的那種相當真誠的性格下面，查爾斯還有更頑皮的一面。

「眾人視他為十分嚴肅的人，他確實如此。但我希望人們能看到他輕鬆的一面。他能跪在地上和孩子們一起玩，給他們讀《哈利波特》並配音，」卡米拉說。

可以說，查爾斯在公眾面前，已成為一個輕鬆且平易近人的人。他用一些自嘲的笑話來贏得聽眾支持。也許成為君主後，這一點會有所改變，但還是威爾士親王時，他呈現出一種和藹可親的、祖父般的風格，態度不會冷漠。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年6月，查爾斯王子和他的孫子路易斯王子在白金禧年慶典上。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年9月3日，查爾斯和卡米拉。

另外，對於一個70多歲的人來說，查爾斯國王沒有放慢腳步的跡象。

克里斯·波普（Chris Pope）曾與查爾斯一起在王子教學學院（Prince's Teaching Institute）工作，他形容新國王是一個無休止地忙碌、幹勁十足的人，「精力充沛」，承擔著巨大的工作壓力。

「他對下一代的福祉有著真正的熱情。你會在他所做的許多工作中看到這一點，」波普先生說。

過去，查爾斯的慈善工作包括保護遺產和保存傳統工藝技能，但同時也鼓勵創新和變革。

波普表示：「他總是擔心傳統會不會失傳，但不等於說要讓時間倒流。」

換言之，新國王似乎匯聚這些討論於一身：新舊議題向不同方向拉扯，即希望改變也希望保留傳統。他有點像上流社會的改革者。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年7月，在格洛斯特郡的Shipton Mill，該公司擁有皇家授權，專門從事傳統研磨。

查爾斯有時看起來像是從18世紀的繪畫中走出來的紅著臉頰的地主。有時他又像一位沮喪的改革者，對一些社區被忽視和遺棄感到惱火。

很多人認為他繼承了母親的責任感，但查爾斯國王也繼承了母親的宗教信仰和強烈的幽默感。

希坦·梅塔（Hitan Mehta）自2007年協助建立英國亞洲信託基金以來，便一直與查爾斯合作。

「本質上講，他是一位人道主義者。我認為人們低估了他關心這些事情的程度。他經常談論他將為孫子輩留下什麼樣的世界。他確實對此感到擔憂。」梅塔表示。

這可能意味著他會直接呼籲採取行動。

「有一次周五晚上九點，我接到他的電話說，他說『我剛剛聽說巴基斯坦發生洪水。我們到底在做什麼？」

「這並不是說他不是個忙碌的人。但他聽說了這個問題，而且正在處理。他真的在乎」，梅塔說。

哈利王子在談到他的父親時說：「他是一個很晚才吃晚餐的人，然後他會走到辦公桌前工作，在工作筆記上睡著。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 1948年，查爾斯出生於白金漢宮。

查爾斯·菲利普·阿瑟·喬治（Charles Philip Arthur George）於1948年11月14日在白金漢宮出生。當BBC宣佈他的出生信息時，並沒有說女王生了個男孩，而是說他的母親 「安全生下了一個王子」。

四年後，他成為王室繼承人。

「我發現自己生來就在這個特殊位置上。我決心最大限度地利用它。並盡我所能去協助大家，」查爾斯在2005年的一次採訪中說。

查爾斯曾是400多個組織團體的贊助人或主席。1976年，他利用自己從皇家海軍退役後的工資，成立了自己的旗艦慈善機構：王子信託（the Prince's Trust）。

信託至今業已協助了近90萬名來自英國最貧困地區的弱勢年輕人。並讓查爾斯對一系列社會問題有深入了解。

查爾斯希望將信託與「社會上最難接觸的人」聯繫起來，並非總是順風順水：「內政部認為這根本不是好主意」，他在2018年接受BBC採訪時坦承：「要讓計劃落地是相當困難的。」

而且，查爾斯的工作還招致了干預政治及政府的指責。特別是圍繞所謂的 「黑蜘蛛備忘錄」（black spider memos），這一名字來源於查斯爾纖細的筆跡，是他從2004年起寫給政府大臣們的私人信件。

查爾斯的信質疑政府在農業、城市規劃、建築、教育甚至保護小鱗犬牙南極魚（Patagonian toothfish）等問題上的做法。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 查爾斯以其對建築的公共觀點而聞名，1999年在多塞特郡龐德伯裏的村莊開發項目中。

一位曾接受查爾斯游說的前內閣大臣說，彼時他並未感到很大壓力。但他對新國王的記憶是，一個固執己見的人。他認為查爾斯帶著他想要追求的預設觀點而來，而不想參與反對意見的討論。

「我沒有感到害怕。他會進行干預，你會收到信件。他沒有斷言，沒有咄咄逼人，也不會無禮」，他表示。

在 2006 年的一次採訪中，查爾斯面對干涉政府施政的批評時稱：「如果這被認為是干涉，我感到非常自豪。」但他認為自己處於「沒有贏家的局面」：「如果你什麼都不做，他們會抱怨。但如果你試圖去參與一些困難之事，並做一些事提供幫助，人們也會抱怨，」他說。

但是，在後來的一次採訪中，他說他避免了介入政黨政治，但覺得有必要就「人們的生活條件」等問題發表意見。

前工黨大臣克里斯·穆林（Chris Mullin）在日記中描述了與查爾斯的一次簡報。他對查爾斯一心一意、隨時凖備 「踩到官方痛腳」所冒的風險感到驚訝。現在查爾斯回到了同一個問題上：如何拓寬年輕人的視野，尤其是那些心懷不滿、不幸，甚至是心懷惡意的人。穆林說，「我承認，這讓我印象深刻。如果他願意的話，原本可以在懶惰和自我放縱中消磨生命。」

圖像來源，Chris Jackson / Clarence House 圖像加註文字， 查爾斯王子在克拉倫斯宮的花園裏為自己的70歲生日拍攝官方肖像。

查爾斯國王登基後會得到多少公眾支持？

「除非你將人們的態度一起考慮，否則像君主制這樣奇特的東西，將無法生存下去。畢竟，如果人們不想要，君主制就會消失」，查爾斯說。

根據 YouGov在2021年12 月的調查，查爾斯的人氣越來越高。有近三分之二的人對他持正面態度。

但民調也一直顯示，查爾斯不如他的母親伊麗莎白女王二世或兒子威廉王子受歡迎。因此仍有相當大比例的公眾支持有待爭取。特別是他在年輕人中的知名度較低。

作家墨菲解釋，這可能與電視節目和電影中描繪的查爾斯對第一任妻子戴安娜的冷漠有關。戴安娜於1997 年8 月死於巴黎的一場車禍。

可能有事實，也有虛構，但影響力很大。

墨菲又說：「過去幾年裏，真正有趣的是戴安娜王妃，在圍繞王室產生敘事影響。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 在2021年父親菲利普親王的葬禮上，王子明顯很沮喪。

倫敦大學皇家霍洛威學院現代君主制研究中心麥卡倫（ Pauline Maclaran ）教授分析，隨著查爾斯登上王位，公眾對他的看法可能改變。

麥卡倫解釋，之前喜劇節目對他進行諷刺，現在查爾斯逐漸被重新定位為一個更有尊嚴的人物，一個對環境有嚴肅態度的「聖人」。

但所謂公眾關注的利益並不總是那麼高尚。

譬如，作為王室領袖，查爾斯將不得不應對全球對哈里王子和梅根（即薩塞克斯公爵夫人）及他們與王室關係的強烈興趣。事實上，英國王室故事開始與肥皂劇般的名人生活重疊，而這顯然不是查爾斯的專長。

未來，查爾斯國王還要面臨其他有關其家庭的艱難決定。例如在弗吉尼亞·吉弗爾（ Virginia Giuffre）的性侵指控達成和解協議後，如何處理安德魯王子的未來角色，或是如何讓安德魯離開王室。

此外，在英國以外，查爾斯另一個重大挑戰是，如何重新定義與英聯邦之間更現代化的關係。

作為英聯邦的新負責人，查爾斯將如何對英聯邦國家進行訪問，如何解決殖民主義遺留下的困難和奴隸制等問題？

查爾斯國王成為 14 個國家以及英國的元首。其中一些可能希望成為獨立共和國，同時保持英聯邦成員身份。而查爾斯國王已經明確表示，他已凖備好與這些有關變革的議題進行對話。

過去做出的決定為查爾斯的新統治鋪平了道路。當他母親介入說，卡米拉應該使用王后的頭銜而不是公主時，他一定十分欣喜。

卡米拉將是查爾斯重要的支持。在大多數人已經退休的年紀，他卻開始擔任世界上最引人注目的角色之一。

他一生都在等待著，這莊嚴肅穆時刻的到來。