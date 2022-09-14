烏克蘭反擊俄羅斯 BBC記者分析：勝利出人意料危險仍然四伏

26 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭軍方公布的照片似乎顯示被俄軍遺棄在河中的裝甲車。

烏克蘭表示，在反攻俄羅斯入侵的戰爭中取得了重大進展。

最近幾天烏克蘭軍隊已經從俄羅斯軍隊手中奪回了數千平方公里的被佔領土。

英國廣播公司BBC國防事務記者喬納森·比厄(Jonathan Beale)分析烏克蘭反攻如此成功的原因，預測烏克蘭軍要贏得這場反攻戰仍然面臨哪些可能的障礙。

今年初夏，當俄羅斯正在頓巴斯地區持續取得進展之時，一位美國高級軍官告訴我：「不要低估烏克蘭人攻其不備的能力。」

烏克蘭的這種突擊能力已經成為這場戰爭的標誌：自俄羅斯軍隊從基輔撤退，到最近在克里米亞的攻擊。現在，在烏克蘭東部又製造了另一個驚喜。

在此之前，在這裏取得進展的主要是俄羅斯軍隊，儘管進展緩慢而且艱難，還讓俄軍付出慘重代價。現在取得進展的是烏克蘭，在短短幾天內收復了數千平方公里的領土。

烏克蘭最大的收獲是在東部哈爾科夫市周邊地區。英國最新的國防情報報告稱，烏克蘭現在已經解放了一個面積為倫敦兩倍大的地區，不過由於記者遠離前線，還很難確定烏克蘭反攻的進展和戰事在多大程度上持續。

烏克蘭表示，已經佔領了具有戰略意義的城市伊久姆和庫皮揚斯克。這兩個城市是俄羅斯用來補給在頓巴斯部隊的軍事樞紐。但僅此損失就將是對俄羅斯軍隊的重大打擊。

奇兵

出其不意一直是烏克蘭取得進展的關鍵。除此之外還有對西方武器包括美國和英國的遠程多管火箭炮的巧妙使用，摧毀了俄羅斯的供應線、彈藥庫和指揮所。上周，美國國防部長勞埃德·奧斯汀說，夏季期間，烏克蘭使用遠程火炮已經擊中了400多個俄羅斯的關鍵目標。

在烏克蘭得到這些武器之前，俄羅斯在火炮方面一直有數量上的優勢。但現在，戰局似乎發生了逆轉。美國情報官員稱，俄羅斯不得不向朝鮮求助提供數百萬枚炮彈，這表明俄羅斯的炮彈庫存在六個月的戰鬥中已經嚴重匱乏。

這些西方武器的威力，加上烏克蘭奪回領土的決心，迫使俄羅斯軍隊及其盟軍勢力看似在一片混亂中撤退。社交媒體上的圖片顯示，坦克、裝甲車、武器和彈藥在匆忙撤退中被丟棄。

有趣的是，烏克蘭在東部的反攻速度比在南部向赫爾松市發起的著名反攻快得多。烏克蘭在南部發動攻勢之前早就發出了電文公告，而對其在東部的反攻則秘而不宣。現在看來，這一切都是反攻計劃的一部分：如果不是為了聲東擊西，也是要製造煙幕彈掩蓋烏克蘭在東部的反攻凖備。

很明顯，它成功地轉移了俄羅斯的視線，令其陣腳大亂。在過去幾個月裏，俄羅斯一直從烏克蘭東部調兵加強其在烏克蘭南部的防禦。現在俄羅斯在烏克蘭東、南兩條戰線上都非常脆弱。

烏克蘭南部戰線

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄軍從哈爾科夫前線迅速撤退時留在路邊的設備。

但烏克蘭發現在南部更難取得進展，因為他們在那裏更容易暴露在敵軍攻勢之下，不得不在基本空曠的農村地區作戰。部隊向前推進時要戰勝俄羅斯的防守部隊需要更大的兵力和火力。

烏克蘭現在面臨的危險可能與俄羅斯在戰爭早期階段面臨的危險相似。同時在多條戰線上推進將會面對供應、裝備和部隊等多方面的很高代價：收復的失地越大，補給線就越長，也就更容易成為俄軍的攻擊目標。

還有一個風險是，那些向敵方推進最深入的部隊，在防線上勢必造成凸起，可能被敵軍切斷後路包圍。

儘管局勢樂觀，但烏克蘭國防部長奧列克西·雷茲尼科夫警告說，烏克蘭在東部的部隊現在可能更容易受到俄羅斯的反擊。僅僅奪回領土還遠遠不夠，還需要一支軍隊守住領土。如果能得到當地居民的支持，防守可能更為容易。

烏克蘭在東、南雙管齊下的反攻仍然是有風險的，仍然很容易再遇挫折。

烏克蘭正在向世界發出信號，相信自己能夠贏得這場戰爭。烏克蘭已經在利用這些戰果來爭取更多西方武器。而這次反攻的時間點選在冬季之前極為關鍵，因為冬季作戰更為艱難，西方支持烏克蘭的意志也面臨考驗。