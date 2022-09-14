中梵關係：教宗方濟各與習近平同時訪問哈薩克引會晤憧憬

37 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 教宗方濟各曾多次表示願意訪問中國。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）抵達哈薩克斯坦（Kazakhstan）展開三天訪問。因中國國家主席習近平即將同時到訪，引來外界揣測兩人會否趁機舉行歷史性會晤。

教宗星期二（13日）抵達哈薩克首都努爾—蘇丹（Nur-Sultan；前稱阿斯塔納）前在飛機上回答記者提問說，他沒有關於會晤習近平的消息，但他隨時凖備前往中國。

本月初，梵蒂岡國務卿帕羅林樞機（Cardinal Pietro Parolin）透露，聖座一個代表團最近曾訪問中國，商討續簽2018年梵蒂岡與中國關於主教任命的臨時協議。他預期將會成事。

教宗此行是要出席在這前蘇聯加盟共和國舉行的世界和傳統宗教領袖大會，俄羅斯入侵烏克蘭戰事預料將成為討論焦點之一。

據法新社報道，莫斯科及全俄羅斯東正教宗主教（大牧首）基利爾（Patriarch Kirill of Moscow）原定出席此次會議，但最終決定缺席。基利爾宗主教是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的親密盟友，曾公開為普京所稱的「特別軍事行動」辯護。

哈薩克接壤中國新疆，化石能源蘊藏豐富，人口1900萬，70%為穆斯林，26%為東正教基督徒，羅馬天主教徒只有約12.5萬人。

方濟各是21年來首位訪問哈薩克的教宗。已故教宗約望·保祿二世（Pope John Paul II）曾於2001年9月訪問該國。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平（左）或將趁此行與普京（右）會晤，這將是兩人繼今年初北京冬奧會以來再次碰面。

中梵接觸曙光？

美國天主教新聞社引述哈薩克國會消息人士稱，方濟各與習近平在努爾—蘇丹會晤，「理論上可行」，但中方並未提及習近平將出席世界和傳統宗教領袖大會。

教宗說，「這事情我沒有任何消息」。他並未進一步說明。

然後有記者問教宗是否為訪問中國做好凖備，教宗回答：「我隨時凖備好前往中國。」

不過，教宗此言能否成真首先受其健康限制。85歲的教宗近日因膝蓋問題，不得不使用輪椅。據路透社報道，方濟各在飛機上撐著手杖走動，向一眾隨行記者問好，到他返回座位時顯得痛苦。

教宗上周也曾透露遭醫生勸止出訪烏克蘭，他在梵蒂岡內的多項活動也因膝蓋傷患而被取消。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 教宗方濟各行動不便，須以輪椅代步。

台方稱，教宗見到陳建仁便說：「我知道他是誰，是台灣前任副總統。」

但方濟各自就任以來也一直試圖改善與北京關係。2018年9月，雙方簽署了有關中國大陸主教任命的臨時協議，2020年曾經續簽。教宗今年7月曾對路透社稱，希望這份協議能在今年再次得到續簽。

聖座國務卿帕羅林樞機9月初接受意大利電視台採訪時證實，一個聖座代表團剛從中國返回梵蒂岡，他深信臨時協議將順利續簽。

帕羅林樞機對意大利電視新聞第二頻道（RAI-2）說：「與人打交道時，總是需要以承認對方的善意為起點，否則談判就沒有意義。」

但教會內部也有明確聲音反對梵蒂岡與北京進一步親近。2017年被方濟各撤換的原聖座信理部部長，德國穆勒樞機（Cardinal Gerhard Muller）在帕羅林樞機表態後對意大利《信使報》（Il Messengero）說，對教廷無視中國侵害人權行為，以及香港榮休主教陳日君樞機即將面臨審判感到沮喪。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 年屆90的陳日君樞機一直活躍於民主派政治活動。

今年5月，香港國安警察拘捕原「612人道支援基金」五名信託人和一名秘書，指稱他們觸犯中國《香港國安法》，其中包括了陳日君樞機。

他們後來被起訴《社團條例》下的「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」罪，六人均表示不認罪，案件定於9月19日在西九龍裁判法院開審。

穆勒樞機質疑，教廷為了確保主教任命協議能順利續簽的「政治原因」，而未對陳日君樞機表達任何支持。教廷未見對穆勒樞機的指控作出任何回應。