英國首相特拉斯和美國總統拜登：可能讓英美關係脫軌的大問題

加裏·奧多諾霍(Gary O'Donoghue)

BBC新聞部駐華盛頓記者

18 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國和美國在一些國家利益問題上有各自的考慮，最嚴重和最直接的問題之一，是英國和歐盟之間在北愛爾蘭議定書方面的僵局，

英國新首相特拉斯（卓慧思）面臨的許多外交政策挑戰和白宮的亦步亦趨。但有一個問題離倫敦更近，和華盛頓相距甚遠。

如果問問大多數美國人，包括在華盛頓特區的大多數人，他們對英國新首相特拉斯的看法，你可能會得到對方看過來的空洞茫然的目光。

事實上，報紙一直在刊登諸如「來認識一下英國新首相」之類的頭條新聞介紹，還有更直白的標題：「特拉斯是誰？」

她的前任約翰遜即使在出任首相之前，報界都無法這麼說。美國總統拜登曾經將他斥為特朗普的一個「身體和情感克隆」。

但華盛頓的大佬們現在更專注於英國的新領導人將為這一言過其辭的兩國「特殊關係」帶來什麼？她是否能夠搬走一些可能嚴重破壞與拜登政府關係的關鍵性絆腳石？

脫歐大問題

其中最嚴重和最直接的問題之一，是英國和歐盟之間在北愛爾蘭議定書方面的僵局，該議定書要求對從英國運往北愛爾蘭的貨物進行額外的海關檢查。

作為外交大臣時，特拉斯一直站在英國政府威脅單方面重寫議定書的最前沿，這是歐盟和華盛頓反對的。

總部位於華盛頓的保守派傳統基金會瑪格麗特·撒切爾自由中心主任尼爾·加德納說：「我確實期待特拉斯在這個問題上會更加自信。」

他說：「我不認為她會害怕直接在橢圓形辦公室告訴美國總統，為什麼美國應該在這個問題上與英國併肩站在一起。」

但這種方法可能會激怒拜登總統及其政黨。

什麼是北愛爾蘭議定書？

在英國脫歐之前，通過這個邊界運輸貨物很容易 - 雙方都有相同的歐盟規則。

英國脫歐後，需要一個新的制度，因為愛爾蘭共和國在歐盟，但北愛爾蘭是英國的一部分，不在歐盟內。

雙方（英國和歐盟）簽署了北愛爾蘭議定書，作為英國脫歐協議的一部分。

該協議沒有在愛爾蘭邊境檢查貨物，而是同意這將在北愛爾蘭和英國本土之間設立邊檢。

這減輕了一些人對南北愛爾蘭之間出現所謂的「硬邊界」的恐懼。

但英國統一主義政黨並不高興，因為他們說這破壞了北愛爾蘭在英國的地位。

特拉斯已提議頒布立法，可以推翻北愛議定書原始計劃。

愛爾蘭血統

拜登很重視他的愛爾蘭血統，任何威脅北愛爾蘭（耶穌受難日）和平協議的事情都是美國國會民主黨人所詛咒的，因為他們認為美國對於結束北愛爾蘭的政治暴力是不可或缺的。

在英美最高領導人的第一次通話中，唐寧街和白宮都承認已經進行了一些有關的討論。

但就這次電話會議，美國官員說拜登不僅談到了「保護北愛和平協議的重要性」，還談到了「與歐盟就北愛爾蘭議定書達成談判協議的重要性」。

而在唐寧街的版本中，沒有提到與歐盟談判的問題。

這個問題對美國民主黨人的意義是利茲·特拉斯非常清楚的，因為2022年春天，當她作為外交大臣前往華盛頓時，他們中的一些人直接而強烈地向她表達了他們的觀點。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 在北愛爾蘭貝爾法斯特，反對北愛議定書現行安排的公眾情緒很顯眼。

其中包括來自馬薩諸塞州的民主黨國會議員比爾·基廷，他是歐洲外交事務小組委員會的主席。

他告訴英國廣播公司說：「當一個民主國家參與一項國際協議時，該協議他們不僅是參與方，還可以被認為是起草者之一，而又轉變態度反對它，這很令人失望，也很麻煩。」

令倫敦感到遺憾的是，在許多民主黨人的心目中，它對北愛爾蘭議定書的立場已經與英國和美國之間達成總體貿易協議的可能性直接相關。

當特拉斯在華盛頓時，比爾·基廷和眾議院議長南希·佩洛西都告訴她，如果英國繼續進行單方面改變，那麼談論英國脫歐的這個關鍵目標，即達成英美雙邊貿易協議，將變得"無從下手"。

國會議員基廷說：「這毫無疑問，並且已經明確宣告過，由於這個問題，英國和美國的雙邊貿易協定的討論將因陷於停頓。」

大西洋理事會研究員弗朗西絲·伯威爾所見略同。她預測，如果英國推進單邊行動，倫敦和華盛頓之間的關係會「更加寒冷」，高層互訪也會減少。

她認為，這很有可能破壞特拉斯與拜登政府的關係。

貿易關係

也許是因為認識到在重大交易上缺乏進展，特拉斯女士特別是在擔任貿易大臣時期，主張與美國各州達成的一系列貿易協定。

但伯威爾女士說，美國沒有一個州有能力影響關稅和貿易壁壘。「你無法與伊利諾伊州談判並獲得一個嚴肅的貿易協議。」

加德納表示，如果共和黨人在中期選舉中控制美國國會兩院，英美貿易協議的前景可能會在之後有所改善。

他認為，「許多共和黨政客都非常贊成達成協議，其中包括米奇·麥康奈爾，他很可能再次成為參議院多數黨領袖。」

共和黨參議員羅伯·波特曼曾試圖推進貿易協議的立法，他回應了英國方面的這種熱情，稱這將加強英美關係並提高美國的經濟競爭力。

但是，即使唐寧街和白宮在貿易前景上存在分歧，在國防和情報方面一直有著持續的密切關係。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國前總統奧巴馬帶英國前首相卡梅倫去看籃球比賽

最近英美澳核動力潛艇（稱為AUKUS）的協議以及繼續強調所謂的"五眼聯盟"（Five-Eyes）證明了這一點，後者是包括加拿大，新西蘭和澳大利亞以及倫敦和華盛頓在內的情報關係。

弗朗西絲·伯威爾說：「這些事情都融入在英美關係之中」。她說，在這些領域，你不需要總統和總理有著完全融洽的關係。

她認為，雙方的調子會有所不同，特拉斯有時會「在個人互動中有點過於咄咄逼人」。

雖然與瑪格麗特·撒切爾的比較是不可避免的，但「傳承基金會」的奈爾·加德納並沒有預計兩國現在的領導能有里根和撒切爾那樣的關係。

他認為：「在未來幾年，華盛頓的動態將變得複雜......因為現在有一個美國總統，他本能地不是很親英。」

對俄國和對中國政策

但拜登總統面臨的兩個最大的外交政策挑戰，即烏克蘭和中國問題，它們可能是倫敦和華盛頓的關鍵集結點。

圖像來源，UK Government 圖像加註文字， 特拉斯和佩洛西三月份在華盛頓相遇

特拉斯對中國的態度比前首相約翰遜更強硬，約翰遜曾經自稱為「狂熱的親華者」。她會發現自己更符合拜登總統的立場，因為台灣的緊張局勢加劇，拜登總統採取了特別強硬的路線。

在烏克蘭問題上也是如此，英國的強硬態度在拜登政府中受到讚賞，儘管在重點上略有不同。

華盛頓認為戰爭將在未來幾年內持續下去。並迅速撤回了總統今年早些時候對俄羅斯政權更迭的一些隨意提及。特拉斯也談論過普京被擊敗。

但就目前而言，戰略是連貫一致的，特別是在維持對烏克蘭提供生存性援助，以及擬議的油價上限等措施方面，這些措施旨在防止俄羅斯對其石油收取超過成本價的費用。

倫敦和華盛頓的每一位新領導人都會為所謂的「特殊關係」帶來新的重點和定義。它的緊密程度起伏不定；涵蓋範圍也隨時間而變化。