烏克蘭反擊俄羅斯：持續收復北部失地，南部水庫遭炸，澤連斯基前線視察

14 分钟前

圖像來源，Ukrainian Presidential Press Service/Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭官員稱，俄羅斯向克里維裏赫水庫堤壩發射了至少八枚導彈。

烏克蘭南部城市克里維裏赫（Kryvyi Rih）一座水庫大壩遭俄軍導彈損毀之後，當局促請居民緊急撤離。

當地官員表示，水庫存水以每秒100立方米速度洩漏，下游水位曾迫近危險高度。克里維裏赫市軍政首長亞歷山大·維爾庫爾（Oleksandr Vilkul）星期三（9月14日）稱，至少兩個地區22條街道已受洪水影響，百餘座民居被淹。

烏克蘭當局認為這是俄羅斯方面針對近期北部戰事失利所採取的報復行動。出生於克里維裏赫的總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）形容俄羅斯是「恐怖國家」。

普京曾於星期二（13日）與德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）通話90分鐘。舒爾茨星期三表示，他在對話中促請普京從烏克蘭撤軍，並重返談判桌，但普京「不幸地」毫不動搖，並未意識到對烏克蘭策動其所稱的「特別軍事行動」是個錯誤。

舒爾茨強調，必須繼續與普京對話。俄羅斯從烏克蘭撤軍對實現地區和平至關重要。

水庫「沒有軍事價值」

克里維裏赫為烏克蘭南部主要城市，在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以前人口約為60萬。當地官員表示，俄方星期三向該市卡拉楚諾夫水庫（Karachunov）發射八枚巡航導彈，攻擊水庫堤壩。

下游因古列茨河（Inhulets）水位一度暴漲，至少112座民房被淹。但維爾庫爾星期四清晨表示，水位現已大幅下降。

烏克蘭總統澤連斯基在星期四（15日）凌晨發表的每日社交媒體視頻講話中說，水庫「沒有軍事價值」，但數以十萬計群眾依賴這座水庫維生。

澤連斯基說：「你們是攻打平民百姓的懦夫。是逃離戰場之後嘗試從遠處損害他人的惡棍。」

澤連斯基此言或是呼應烏克蘭近日在東北部哈爾科夫（Kharkiv）成功快速反攻俄軍的情況。烏方收復大幅失地，迫使俄軍後撤。

BBC無法獨立核實烏克蘭報捷地域的規模。

莫斯科並未公開評論克里維裏赫水庫事態，但俄軍稍早前承認炮轟烏克蘭東部能源生產設施，導致數以百萬計烏克蘭人民遭遇停電。

澤連斯基遭遇車禍但「傷勢不重」

烏克蘭總統發言人謝爾蓋·尼基福羅夫（Sergii Nykyforov）證實，總統澤連斯基車隊星期三在首都基輔與一輛小轎車相撞。

尼基福羅夫星期四凌晨發表聲明說，隨行醫護在事故現場向小轎車司機和乘客提供協助，並送上救護車；澤連斯基接受醫生檢查，並無大礙。

發言人說，執法部門正調查這起交通事故。他並未提供進一步信息。

據法新社報道，這起事故應在其發表每日視頻講話前不久發生。

澤連斯基巡視「收復失地」

圖像來源，Office of the President of Ukraine 圖像加註文字， 在伊久姆，烏克蘭軍士兵爭相與澤連斯基合照。

澤連斯基星期三早上到烏方恢復控制的伊久姆市（Izyum）視察。該處為哈爾科夫物流樞紐。

他答謝參與反攻的部隊官兵，並承諾烏克蘭國旗將再次在城市與農村飄揚。

隨著基輔部隊重返曾被俄軍佔領地區，俄軍戰爭罪行指控正陸續曝光。

在哈爾科夫地區巴拉克利亞鎮（ Balakliya ），居民對BBC稱，俄軍於佔領期間，在鎮警察局內虐打平民。一些曾被拘押民眾稱，他們在警察局內遭俄軍電擊。

俄羅斯曾多次否認其部隊攻擊平民。

俄羅斯目前仍然控制烏克蘭約20%領土。近日，烏軍開始瞄凖東部頓巴斯地區（Donbas）城鎮，開展反攻。

莫斯科沒能攻佔首都基輔等烏克蘭北部與東北部重點城市，繼而宣告聚焦頓巴斯。該地區城鎮要不早已被烏克蘭親俄反叛武裝控制，要不就在戰事初期落入俄軍手中。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov ）星期一（12日）仍堅稱：「（俄羅斯的）特別軍事行動仍在繼續，也將會繼續，直到完成最初定下的一切任務。」