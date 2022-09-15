美國參院外委會通過《台灣政策法案》 修訂條文「避免觸怒北京」

58 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 《2022年台灣政策法案》早前引起白宮關切，指部分條文關於台灣地位的措辭強烈，恐牴觸美國政府長期以來的「一中政策」。這次通過的版本有部分修訂。

美國國會參議院外交關係委員會9月14日高票通過《2022年台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022），是1979年美台斷交及《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）生效以來美國對台政策最全面的調整。該項法案在外交、軍事等領域提升美台關係，但部分條文經過修改，分析指是要避免過度刺激北京。

有關法案由民主黨參議院外交委員會主席鮑勃·梅嫩德斯（Bob Menendez，鮑勃·梅南德茲）與共和黨籍參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham，林賽·葛蘭姆）共同提出，審議曾被兩度推遲，14日經約兩小時討論後以17票贊成、5票反對通過，下一步需在本屆國會明年1月期滿前，經參眾兩院全體審議通過，再送交美國總統拜登簽署後生效。

梅嫩德斯在聲明中指，此次表決顯示了美國對台灣人民的堅定支持，並認可美國國會在面對這些挑戰時所發揮的關鍵作用。他強調，美國不尋求戰爭或加劇與北京的緊張關係，「恰恰相反，通過提高武力犯台的成本，使其風險過高且無法實現，我們正在謹慎和戰略性地降低台灣面臨的生存威脅」。

提升美台外交與軍事關係

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2022年9月7日，台灣屏東聯合作戰訓練演習。台灣總統蔡英文表示，台灣武裝部隊有能力應對中國的軍事壓力。

《2022年台灣政策法案》早前引起白宮關切，指部分條文關於台灣地位的措辭強烈，恐牴觸美國政府長期以來的「一中政策」。這次通過的版本有部分修訂。

在外交方面，原有條文要求駐美的凖外交機構「台北經濟文化代表處」更名「台灣代表處」、「美國在台協會」更名「美國代表處」，更名授權現改為「國會意見」的建議性表達，並刪除美國在台協會處長任命須參議院同意的要求。但新版仍保留主權象徵符號相關條文，要求國務卿廢除任何不允許台灣在聯邦機構內展示中華民國國旗或軍服的內規。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 在外交方面，原有條文要求駐美的凖外交機構「台北經濟文化代表處」更名「台灣代表處」、「美國在台協會」更名「美國代表處」，更名授權現改為「國會意見」的建議性表達，並刪除美國在台協會處長任命須參議院同意的要求。

防衛方面，法案條文原本賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位，經修訂後改為在軍備移轉上以「主要非北約盟友」盟友同等方式對待台灣。法案又計劃未來4年提供台灣45億美元外國軍事融資資金，修正版強調是無償的軍事援助，且加碼第5年提供20億美元。

法案指若中國對台「大規模升級侵略行徑，包括公開或隱蔽的軍事行動」，將採取制裁行動。修訂版刪除「中國國家主席習近平」為最高制裁對象，僅列出高階官員及軍事將領、國家主席顧問、高階決策機構人員等。

修訂版「避免刺激中國」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有關法案由美國民主黨參議院外交委員會主席鮑勃·梅嫩德斯（上圖）與共和黨籍參議員林賽·格雷厄姆共同提出。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對BBC中文分析指，有關修訂反映美國採取了較保守做法，以免中國大幅度誤判美國承認台灣是獨立主權國家或針對習近平，而擦槍走火。

他說：「俄羅斯入侵烏克蘭後，美國也沒有直接制裁普京。在過去香港、新疆問題上美國有執行過對高官的制裁，但如果直接把習近平的名字掛上去，會被視為對他個人的羞辱，過度刺激獨裁者可能會產生不理性的意外，對台灣的安全反而不利。」

他補充指，儘管經修訂後台灣無法取得「主要非北約盟友」地位，「但還是利多，實質上反映了美國對台灣的承諾，台灣還是歡迎的」。

台灣中央社引述駐美代表蕭美琴指出，法案的調整一方面是立法技術，另一方面是有議員認為應聚焦在台灣安全議題，因此調整優先順序。她強調「深切感受到」討論過程中各種意見都顯示對台灣安全的關心。

兩岸反應

台灣外交部表示，感謝美國國會跨黨派對台灣的友好力量和支持，將與美國國會、行政部門維持緊密溝通，期待在本屆國會的有限會期內促成立法往前推進。

在法案審議前一天，台灣媒體《上報》引述外交消息稱，中國駐美大使秦剛8月23日會晤美國副國務卿舍曼時曾警告若法案通過，中美關係將面臨瓦解。

中國外交部發言人毛寧9月14日稱「不了解秦剛具體說了什麼」，表示中方已經多次表明堅決反對有關法案，美方應恪守「一中原則」和中美三個聯合公報規定，「只有慎重妥善處理涉台問題，才能避免中美關係受到進一步損害」。