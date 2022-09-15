普京與習近平會談 稱「理解中國對烏克蘭局勢的疑問和擔心」

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京和習近平在出席上海合作組織峰會期間舉行會談。這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來雙方的首次會面。

正在烏茲別克斯坦撒馬爾罕參加上海合作組織峰會的中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京舉行了會談。

這是自俄羅斯今年2月發動入侵烏克蘭的戰爭以來，俄中兩國領導人第一次會面。

習近平與俄羅斯會面之際，正值俄羅斯在烏克蘭的戰爭面臨重大挫敗之時。

俄羅斯衛星通訊社報道稱，習近平在會面中表示，北京凖備與莫斯科一起發揮領導作用，將不斷變化的世界納入可持續發展的軌道。

習近平說，世界正在出現近代歷史上前所未有的大變局，「我們凖備與俄羅斯同事聯手，樹立一個負責任的世界大國的榜樣，發揮領導作用把迅速變化的世界納入可持續和積極發展的軌道。」

習近平還表示，願意與俄羅斯就雙邊議程以及共同關心的國際和地區問題交換意見。

路透社的報道稱，習近平在會談中表示，很高興見到普京這位「老朋友」。

普京則表示，他理解習近平對烏克蘭局勢的疑問和擔心，但稱讚中國在這一戰爭中的「平衡」立場。

「我們高度評價中國朋友在烏克蘭危機中的平衡立場。我們理解你們的問題和擔心。在今天的會談中我們將解釋我們的立場。」普京說。

普京還批評美國製造單極世界的企圖不會得逞。

在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上，西方國家一直批評中國的模糊立場。中國官方在國際和國內輿論中，對俄羅斯的入侵一直抱理解的態度和立場。

中國在公開層面並未譴責俄羅斯，甚至用「特別軍事行動」來形容被許多國家譴責為「入侵」的俄烏戰爭。

從理解到「策應」

據中國官方統計，習近平與普京自2013年以來已經見面了38次。上一次見面是在今年2月北京舉行冬季奧運會期間。在西方國家因新疆維吾爾族人權爭議外交抵制北京冬奧會時，普京是為數不多前往北京出席開幕式的外國元首。

在2月份的會面之後，兩位領導人髮表了一份聯合聲明，稱兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。

這一次在上海合作組織的會面對雙方都有特殊的含義：習近平在新冠疫情近三年時間完全中斷了海外的訪問，首次出訪前往中亞哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，既顯示對上海合作組織的重視，更顯示與成員國之間關係非比尋常：習近平與普京見面之時，正是俄羅斯因為入侵烏克蘭受到西方國家孤立之際。

習近平本次參加上合組織峰會之前，中國人大委員長、中共政治局常委栗戰書剛剛結束了對俄羅斯的訪問。他在訪俄期間表示，中國對俄羅斯入侵烏克蘭「表示充分的理解，而且從不同的方面給予策應」。

栗戰書並未詳細闡述中方已經、或者還將如何「策應」，但他從「理解」到「策應」的此番表態受到外界普遍的關注，被視為北京迄今為止對莫斯科作出的最有力的支持性表態。

本次習近平與普京的會面，無疑會再次提醒外界：中、俄戰略合作關係「沒有止境、沒有禁區」。

上海合作組織

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 普京在上海合作組織峰會期間還與伊朗總統萊西舉行會談，對伊朗即將加入上合組織表示高興。

自2001年創立的上海合作組織，經過20多年的擴大，成員國除了中國和俄羅斯，還包括印度、巴基斯坦、和中亞國家，被認為是中、俄在應對西方同盟時的一個重要"有影響力的圈子"。

本次在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會，將正式接納伊朗為成員國。

普京在峰會期間還會見了伊朗總統萊西，對伊朗加入上海合作組織表示高興。普京說，「我們已經為伊朗成為上海合作組織的正式成員做了一切」。「伊朗正在加入這個嚴肅、大型和權威的國際組織。」

普京還說，在許多國際問題上，莫斯科和德黑蘭的立場是接近或一致的。