俄羅斯入侵烏克蘭：戰況如何？誰勝誰負？

23 分钟前

圖像來源，Getty Images

烏克蘭部隊在最近幾天的快速反攻中取得重大進展，並在烏克蘭東部奪回了被俄羅斯佔領的盧甘斯克地區。

然而，俄羅斯軍隊仍然控制著烏克蘭約五分之一的地區。

俄烏戰局有哪些變化？

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，包圍了烏克蘭首都基輔。俄羅斯還在烏克蘭的南部、東部和北部發動了攻擊。

4月初，在俄羅斯放棄對基輔的進攻後，烏克蘭軍隊重新佔領了基輔周圍的大片地區。

此後，俄羅斯一直將軍事行動集中在烏克蘭的南部、東部和東北部，奪取了大量烏克蘭國土。

然而，9月初，局面發生了巨大的變化。

在東北部的一次決定性反攻中，烏克蘭擊退了俄羅斯軍隊。烏克蘭聲稱僅在哈爾科夫市周圍就收復了3000平方公里的領土。

烏克蘭部隊還奪回了位於烏克蘭東部的盧甘斯克的領土。自7月以來，盧甘斯克地區一直被俄羅斯完全佔領。

烏克蘭表示，在9月份從俄羅斯控制下奪回的領土超過8000平方公里。這是自戰爭開始以來烏克蘭在收復領土方面取得的最重大的成果。

烏克蘭稱，9月10日奪回的伊久姆和庫皮揚斯克市都是俄羅斯軍隊的重要軍需供應中心。因此，這標誌著重大的戰略成功。

烏克蘭軍隊還在南部的赫爾松地區發起反擊。

戰爭研究所（ISW）表示，烏克蘭部隊使俄羅斯部隊蒙受了「重大的作戰失敗」。

英國皇家國防安全聯合軍種研究所（Royal United Service Institute）的賈斯汀·布朗克 (Justin Bronk) 說，哈爾科夫的俄羅斯陣地遭到重創「全面崩潰」。

他說，俄羅斯的撤退是「自從俄羅斯4月從基輔撤退以來，我們看到的最戲劇性的逆轉。」

俄羅斯如何回應？

俄羅斯證實，部隊從伊久姆和庫比安斯克撤退， 但說這是一次戰略撤退，以便"重新集結"。

俄羅斯還說將繼續對這些地區實施軍事打擊。

但俄羅斯軍隊在撤退過程中似乎丟棄了大量的設備和彈藥。

俄羅斯仍佔據多少烏克蘭領土？

根據戰爭研究所ISW的數據，俄羅斯仍然佔有烏克蘭約20%的土地。

這些地區主要在東部的頓巴斯地區和烏克蘭大陸的南部，以及俄羅斯在2014年吞併的克里米亞半島。

頓巴斯是一個以俄語為主的地區，2014年俄羅斯吞併克里米亞後，親俄勢力佔領了該地區三分之一以上的土地並在那裏建立了兩個所謂的人民共和國。

圖像來源，Getty Images

烏克蘭西部地區包括利沃夫，雖然遭到俄羅斯的導彈襲擊，但俄羅斯軍隊沒有佔領的意圖。

俄羅斯想要什麼？

俄羅斯拒絶承認對烏克蘭的入侵是一場戰爭，只說是在烏克蘭進行「特別軍事行動」。

克里姆林宮說，軍事行動將繼續下去，「直到所有最初設定的目標」都得以實現。

在2月份發動入侵時，俄羅斯總統普京說他的目標是「使烏克蘭非軍事化」。

其中一個目標是確保烏克蘭不加入西方防禦軍事聯盟——北約。

俄羅斯最初的目標是攻克烏克蘭並推翻現政府。然而，它現在似乎已將目標限制在確保能守住在烏克蘭東部和南部佔領的領土。

烏克蘭想要什麼？

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，他的主要目標是將所有俄羅斯軍隊趕出去，「收復所有領土」。

澤連斯基呼籲各國提供更多資金和設備，保住從俄羅斯奪回的地區。

烏克蘭在對俄羅斯戰爭中大量使用的是西方國家運送的武器裝備。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京在最近參加上海合作組織峰會時曾與中國領導人習近平會面。他透露，中國對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動有」顧慮和問題「。但外界並不知道他是否打消了中國的顧慮。

俄烏人員損失多大？

戰爭中俄羅斯和烏克蘭雙方都遭受了損失，但都沒有公布確切數字。

烏克蘭聲稱已經殲滅了5萬俄軍，並在8月底表示，自衝突開始以來，烏克蘭也已經損失了近9000名軍事人員。

俄羅斯很少披露部隊死亡人數。它最近一次公開死亡人數是在3月份，當時它說自入侵開始以來有1351名俄羅斯士兵死亡。

7月，美國官員估計，約有15000名俄羅斯士兵死亡。

另外平民也有死亡。9月初，聯合國證實有5,700多人死亡。