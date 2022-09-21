烏克蘭戰爭：四大俄佔區籌劃入俄公投，普京宣佈動員30萬預備役

2022年9月21日早上8点17分 最近更新： 1 小时前

圖像來源，EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 頓涅茨克和扎波羅熱州很多地方仍在烏克蘭控制之下，目前很難明確知道，這些公投會如何進行

烏克蘭境內有四個被莫斯科所控制的區域已經宣佈計劃，進行所謂的緊急公投決定是否加入俄羅斯，若成事將會為俄羅斯吞併這些區域鋪平道路。

俄羅斯的入侵行動在近數月陷入停滯，而烏克蘭則在東北部奪回多處領土。

現在，東南部一些由俄羅斯支持的官員表示，他們想要在本周開始公投，決定是否加入俄羅斯。

俄羅斯在2014年一次招致國際社會遣責的公投之後吞併克里米亞。

外界曾預期俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會在當地時間周二晚間向全國講話，但稍後一度延遲。

當地時間周三上午，普京在電視發表全國講話稱，俄羅斯即日開始進入部分總動員狀態。俄羅斯國防部長隨後宣佈徵召30萬預備役部隊。

烏克蘭外交部長德米特羅·庫列巴（Dmytro Kuleba）周二表示，「虛假的『公投』不會改變任何事情。」

國際社會從未承認俄羅斯對克里米亞的吞併，但是長期以來一直很清楚的一點是，俄羅斯總是意圖以同樣的方式為佔領地區設立橡皮圖章，即沒有實權的當地政府。

吞併烏克蘭更多領土將會令克里姆林宮能夠宣稱，俄羅斯國土受到了北約武力威脅。俄羅斯於今年2月24日發動入侵了入侵烏克蘭的戰爭。

外界一直猜測俄羅斯可能宣佈進行全民動員，以加強其在烏克蘭的軍力——此前俄羅斯國會已經通過對諸如逃避兵役、破壞軍隊財產和動員或戰事行動期間不服從命令等犯罪施以更嚴酷的刑罰。

周三的講話意味著這一猜測已經成為實際行動。

普京表示，俄羅斯的行動不是虛張聲勢。

「我們祖國的領土完整、獨立和自由會受到保護，我再說一遍，我們會動用一切手段。」

俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周二較早時表示，在頓涅茨克和盧甘斯克的東部地區——亦稱頓巴斯——進行投票將會修正「歷史正義」，並且不可逆轉：「在我們國家的憲法修改之後，未來沒有任何俄羅斯領導人、任何官員能夠推翻這些決定。」

不久之後，頓涅茨克和盧甘斯克兩個由俄羅斯支持的地方當局就表示，它們會在9月23-27日進行公投。兩地都是在俄軍從東、南、北三個方向入侵烏克蘭之前三天獲得普京承認獨立。

俄羅斯在南部地區赫爾松安插的官員表示，他們也會進行投票，扎波羅熱的俄佔區也發佈了類似的宣言。俄羅斯官方媒體表示，人們將可以親自到場或遠程投票。

多個月來，俄羅斯安插的當局官員都在試圖進行自治公投。自由公平的投票根本沒有希望實現，而且持續的戰事，也使得要吞併那些未完全受他們控制的區域顯得不切實際。烏克蘭的反攻也令事情變得更加困難。

雖然盧甘斯克的大部分地區從7月以來就一直在俄羅斯控制之下，但是在周一，盧甘斯克的烏克蘭領導人宣佈烏軍已經重奪比洛戈裏夫卡村。

頓涅茨克的很多地區仍然在烏克蘭控制之下，不過俄羅斯已經奪取亞速海（Sea of Azov）沿岸的狹長地帶。

雖然俄軍在戰爭之初迅速地奪取了赫爾松，但是烏克蘭軍隊已經奪回了部分領地，而俄羅斯支持的當局官員也面臨持續的攻擊。較早前當地曾試圖進行投票，之後被延遲。

扎波羅熱州很多地方仍在烏克蘭控制之下，包括同名的地區首府。儘管2014年克里米亞的公投被廣泛認定為非法而不予承認，且受到大量當地居民的抵制，但是俄軍仍然控制著這個半島。

烏克蘭軍隊距離頓涅茨克城並不遠。周一，俄羅斯支持的市長指控烏軍轟炸該市，造成至少13人死亡。

任何進一步吞併烏克蘭主權領土的意圖都肯定會激怒基輔的領導層，並使得談判解決爭端的希望破滅。

烏克蘭國防部長顧問科皮特科（Oleksiy Kopytko）表示，投票的計劃是莫斯科一個「歇斯底里的跡象」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周一晚上表示，「佔領者明顯處在恐慌當中。」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，投票是一場「騙局」，而法國總統馬克龍遣責這一計劃「偏激」和「荒謬」，明顯不會受到國際社會的承諾。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，這些公投沒有合法性，也是「普京對戰爭的進一步升級」。

備受尊敬的俄羅斯分析人士塔蒂安娜·斯坦諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為，這一最新的行動是俄羅斯對烏克蘭以及西方的「毫不含糊的最後通諜」。她表示，如果它們不作出適當的回應，俄羅斯就會全面動員其武裝部隊開戰。在普京看來，吞併將會給他權力，在被莫斯科認定為俄羅斯領土的受保護區域使用任何武器。

在俄羅斯一些地方，已經有越來越多的聲音呼籲全面動員武裝部隊。總統普京仍然將這場入侵形容為一次「特別軍事行動」。