伊朗年輕女性違反頭巾法被捕後喪生 引發抗議

42 分钟前

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 一名伊朗年輕女性因未戴頭巾喪生，引發抗議

伊朗一名因違反頭巾法律而被拘留的女性在拘留期間死亡。 隨後，在不斷升級的抗議活動中伊朗女性抗議者一直站在最前沿， 她們焚燒頭巾表達憤怒。

示威活動持續了5個晚上，並波及幾個城鎮。

阿米尼（Mahsa Amini）在昏迷3天後於周五在醫院去世。

在德黑蘭北部的薩里，女性點燃了她們的頭巾以示抗議，大批人群歡呼。

上周，阿米尼在首都被伊朗道德警察逮捕，她被指違反法律，法律要求女性用頭巾遮住頭髮，胳膊和腿穿寬鬆的衣服。

她在拘留中心昏倒後不久就陷入了昏迷。

引述報告， 聯合國人權事務副高級專員娜達·納西弗（Nada Al-Nashif）稱，警察用警棍擊打阿米尼的頭部，並將她的頭部撞向他們的一輛車輛。

納西弗說："瑪莎·阿米尼的悲慘死亡以及她遭受酷刑和虐待的指控必須由獨立的主管當局迅速、公正、有效地開展調查，尤其要確保阿米尼的家人能夠訴諸司法，獲得真相。"

聯合國指，近幾個月來，道德警察加強了街頭巡邏，對戴著所謂「寬鬆頭巾」的女性進行語言和身體騷擾，甚至逮捕。聯合國人權辦收到了大量經過證實的針對女性暴力的視頻，包括扇耳光、用警棍毆打並將她們扔進警車。

納西弗說：「當局必須停止打擊、騷擾和拘留未遵守頭巾佩戴要求的女性。」

警方否認她受到虐待，稱她是「突然心臟衰竭」。阿米尼的家人表示，身體健康。

這名22歲的女性來自伊朗西部的庫德斯坦省。周一，當地安全部隊向抗議者開火，造成三人死亡。

伊朗官方媒體報道，伊朗最高領袖阿里·哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的一名助手周一拜訪了阿米尼的家人，告訴他們「所有機構都將採取行動，捍衛被侵犯的權利」。

伊朗高級國會議員庫奇（Jalal Rashidi Koochi）公開批評道德警察，稱這支部隊是一個「錯誤」，因為它只是為伊朗造成了「損失和破壞」。

總部位於挪威的人權監督組織Hengaw表示，周六和周日，防暴警察向薩蓋茲（Saqez）和伊朗庫爾德斯坦省省會薩南達季（Sanandaj）的抗議活動發射實彈、橡皮子彈和催淚瓦斯，造成38人受傷。該組織監督庫爾德人為主地區的人權。

該組織報告，隨著動亂升級，三名男性抗議者在周一與安全部隊的衝突中被槍殺，其中一人在薩蓋茲，另外兩人在迪瓦達熱和德戈蘭。此前有報道稱，迪瓦達熱的另一名男子死亡，但親屬表示，他在醫院中，情況危殆。

圖像來源，Mahsa Amini family 圖像加註文字， 阿米尼

在德黑蘭，網上發佈的視頻顯示，婦女脫下了頭巾並大喊「獨裁者死亡」 - 這是一句經常用於最高領導人身上的口號。其他人則大喊「正義，自由，不要強制頭巾」。在北部吉蘭省，抗議者也與警察發生衝突。

周一晚上在北部城市拉什特參加抗議活動的一名婦女向BBC波斯語頻道發送了照片，她說照片上是防暴警察用警棍和水管毆打她造成的瘀傷。

「（警察）不斷發射催淚瓦斯。我們的眼睛滾燙，」她說，「我們在逃跑，（但）他們把我逼到角落，打我。他們說我是妓女，說我在街上出賣自己。」

另一名在中部城市伊斯法罕（Isfahan）抗議的女性告訴BBC的阿利·哈梅達尼（Ali Hamedani）：「當我們在空中揮舞頭巾時，被其他男性包圍和保護，我感到非常激動，看到這種團結的感覺真好，我希望世界支持我們。」

德黑蘭省長曼蘇裏（Mohsen Mansouri）周二在推特上表示，抗議活動是「完全有組織的，目的是製造動蕩」，而伊朗國家電視台稱，庫爾德分裂分子和當權者批評者正把阿米尼之死作為一個「借口」。

伊朗的頭巾法律是什麼?

1979年伊斯蘭革命後，伊朗當局強制實施了一項著裝規定，要求所有婦女在公共場合戴頭巾，穿寬鬆的衣服來掩蓋她們的身材。

道德警察的正式名稱是「Gasht-e erhad」（指導巡邏），他們的任務之一是確保女性符合當局對「得體」著裝的解釋。警察有權攔住女性，並評估她們是否露出太多頭髮，她們的褲子和外套太短或太貼身；或者她們化了太濃的妝。違反規定的懲罰包括罰款、監禁或鞭打。