美國經濟：是否已經進入衰退？

米歇爾·弗勒裏（Michelle Fleury）

BBC北美上午記者，紐約

25 分钟前

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根據《經濟學人》/ YouGov 進行的最新民調，3/5的美國人說美國正處於衰退。那麼為何官方沒有宣佈進入經濟衰退？

美國通脹高漲，達到1980年代以來最高水平，令許多人感到悲觀。一些美國人為了節約燃料費開始減少開車，不再購買昂貴的有機食品，為省錢尋找減價商品。

當然還有更多的壞消息。一度高漲的房產市場現在也在放緩，令和房地產綁定的股票價值變得不確定。標凖普爾500指數也因此受到衝擊。該指數今年下降了19%，抹去了數萬億財富，一夜間，從年輕的投資者到即將退休的老年人都心驚膽顫。

但這可能僅僅是情緒上的衰落，負責宣佈經濟狀況的官方機構在經濟是否進入衰退問題上一直保持緘默。

究竟什麼是衰退？

在增長的經濟體系中，一個國家的公民平均而言會逐漸變得更富有，因為他們提供的貨物和服務的價值，也就是國內生產總值(GDP) 在增長。

但是有時候這個價值會下降，而衰退通常被定義為下降狀況持續2-3個月時間。

這是經濟不良的典型表現，在短期可能意味著商業機構會進行更多裁員。

美國進入衰退了嗎？

美國的GDP已經連續兩個季度下降，2022年第一季度下降1.6%，第二季度下降0.6%。這樣的狀況在大多數國家都會被算作衰退，但在美國還不是。

正式的經濟衰退需要由全國經濟研究署「經濟循環認定委員會」做出。這個不太著名的的組織由非盈利的國家經濟研究局選定的8位經濟學家組成。到目前為止該委員會拒絶使用「衰退」的說法。

高利率如何影響美國經濟？

為了降低物價，美國央行，也就是美聯儲提高了利率。提高利率的想法是提高借貸成本，人們就會減少消費，增加儲蓄。

消費者需求減少會讓已經飆升的物價和服務價格降低，但是這需要一段時間才能顯示效果。最近汽油價格有所下降，但是食品價格和房租仍然繼續上漲，這讓美國央行陷入兩難境地。

據料美聯儲會在最近的會議上決定連續第三次把關鍵的短期利率再提高0.75%，希望以此能加速物價下降。如此大幅度加息會提高美聯儲的基凖利率，使其達到3%到3.25%，也就是14年來的最高水平，這樣會對許多消費者和商業公司的借貸產生影響。

這樣做的危險是，如果過度提高利率，可能扼殺經濟增長，引起失業率上升，會加劇目前人們對經濟衰退的擔憂。

長期而且糟糕？

無論是否進入衰退，問題是，接下去會發生什麼？一些人認為經濟進一步惡化不可避免。

美國前財政部長勞倫斯·薩默斯最近說，「我們的通脹超過了4%，失業率保持在4%以下，而且在兩年裏我們沒有經歷衰退，這種情況從來沒有發生過。」

曾經凖確預測了2008年經濟危機的經濟學者魯裏埃爾·魯比尼（Nouriel Roubini）也同意上述看法。

他預期會發生「長期而且糟糕」的衰退，可能會持續到2023年，股票價值縮水幅度會達到40%。

軟著陸

儘管有種種悲觀的警告，還有相當多人認為仍然有可能「軟著陸」，即經濟會逐漸放緩，而不是發生全面衰退。在這種情況下，人們可能看到經濟增長放慢，但沒有全面衰退帶來的各種亂象。

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這種樂觀背後的原因是美國的就業市場表現良好。8月份增加了315,000個新就業。美聯儲的理事沃勒(Christopher Waller)說，這不像是經濟岌岌可危的跡象。

最近他在維也納發表講話反駁了擔憂經濟衰退的看法。他說，「美國勞工市場表現強勁，讓我們有了一定的靈活性，能採取更強有力的措施對付通脹。」

美聯儲表示，為了降低通脹，會果斷保持高利率。美國央行凖備顯示他們在降低物價方面不會絲毫動搖決心，這個過程不大可能會一帆風順。如果利率提升過多，經濟會進入衰退。但利率提高幅度太小，通脹會繼續上升。