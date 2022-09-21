烏克蘭戰爭下哈薩克斯坦的東西方平衡外交

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 哈薩克斯坦總統托卡耶夫為了歡迎習近平代表團，哈方人員從總統到儀仗兵都專門戴上口罩。

哈薩克斯坦在烏克蘭戰爭正酣之際舉行跨越地緣政治、民族宗教分歧的上合峰會和世界宗教大會，讓該國再次成為東西方關注的一個焦點。

這個國土面積接近印度的世界最大內陸國家不僅面臨著在中國和俄國之間的選擇難題，還面臨著東方和西方的問卷。

2022年9月哈薩克斯坦在絲綢之路古城撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會成為該國試圖在國際上拓展其東西方平衡外交的一個平台。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫作為東道主主持上合會議，有中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲參加。

上合組織各國人口總數約為世界總人口的43%。工作語言是漢語和俄語。

2022年這次峰會除了成員國外，還有觀察員、主席國客人在內14個國家領導人出席，聯合國等9個國際組織和機制負責人參會。峰會接收伊朗為成員國，啟動接收白俄羅斯為成員國的程序，批准埃及、沙特、卡塔爾，同意巴林、馬爾代夫、阿聯酋、科威特、緬甸為新的對話伙伴。

比較吸引西方關注的是，哈薩克斯坦作為世俗國家人口的3/4是穆斯林。但在舉行上合峰會的同時，也在迎接羅馬天主教教宗方濟格的訪問，舉辦世界領導人和傳統宗教大會。

作為前蘇聯加盟共和國之一的哈薩克斯坦傳統上被認為是「俄國在中亞的後院」。哈薩克斯坦總統在平息2022年新年伊始的反政府的抗議後，在國內實施大規模的社會政治改革，在外交上特立獨行，特別是公開拒絶承認俄國在烏克蘭東部扶植的兩個「共和國」，受到俄國的一些媒體公開批評甚至威脅。

但哈薩克斯坦為何在烏克蘭戰爭上為何拒絶支持俄國？最重要的原因仍是哈薩克斯坦鑒於與俄國複雜的歷史和民族關係，加大維護本國的主權和獨立性的外交動作。

歷史和民族構成變遷

哈薩克斯坦約有140個民族，與該國歷史變遷分不開。哈薩克斯坦源於成吉思汗後人成立的蒙古金帳汗國，數百年裏國家經歷過分分合合的動蕩，領土版圖隨著時代不斷變遷。其中組成部分大玉茲還曾經成為大清帝國的屬國。自從19世紀中葉，哈薩克基本被沙俄帝國控制。

1936年哈薩克斯坦成為蘇聯加盟共和國之一。1991年從蘇聯獨立，但之後加入獨聯體。

哈薩克斯坦人口結構也隨著蘇聯歷史發生事件變遷，包括二戰中德國入侵蘇聯後，斯大林擔心俄國的德意志人可能成為內應，取消其加盟共和國之一伏爾加德意志人蘇維埃社會主義自治共和國，並強迫居住在當地的德意志人遷移到哈薩克斯坦等地。

而赫魯曉夫時代，蘇聯向哈薩克斯坦大量移民俄羅斯人參加墾荒，使1990年哈薩克斯坦人口中俄羅斯人比例達到40%。

自從冷戰結束，兩個德國統一後，大批德意志人回歸移民德國，俄羅斯人返回俄國，哈薩克族人在人口中比例不斷上升。

根據2022年最新的統計，哈薩克斯坦人口超過1900萬人。其中人口最多的兩大族哈薩克族佔約70％，俄羅斯族佔比已經不足20％。

今天，除了哈薩克語外，俄語仍然是哈薩克斯坦的官方語言。哈薩克斯坦不敢得罪這個曾經有世界最強大的軍事力量（並且有軍事入侵過多數鄰國歷史傳統）的鄰國。

哈薩克斯坦獨立後僅繼承了一小部分前蘇聯的軍力，軍事實力相對很弱小，在國防上離不開俄國和獨聯體。所以，哈薩克斯坦外交的首要方向是俄國。

但是，該國自獨立以來一直主張以維護獨立主權為中心的務實、平衡外交。

烏克蘭戰爭和哈薩克斯坦內部騷亂

關於哈薩克的意思有多種解釋。維基百科解釋在突厥語「哈薩克」的意思為：獨立自主的、自由的。這也是哈薩克斯坦國家自從前蘇聯獨立以來的追求。

烏克蘭戰爭的起因之一即是烏克蘭東部的俄羅斯族人與西部的烏克蘭人之間持續多年的政治、經濟和文化矛盾。

因此，自從烏克蘭與俄國關係不斷緊張加劇，到俄國入侵烏克蘭戰爭，都讓北方有眾多俄羅斯族人的哈薩克斯坦體會到「唇亡齒寒」的感受，在外交和內政上都加大了防範俄國干涉哈薩克斯坦內政的警惕性。

2022新年伊始，正在俄國大兵壓境凖備入侵烏克蘭；美俄雙方就烏克蘭局勢舉行談判之際，哈薩克斯坦爆發獨立30年來最大一次內亂。

這是哈薩克斯坦執政者內部的一次權力鬥爭，俄國隨即應哈薩克斯坦政府請求以集安組織名義派兵進入哈薩克斯坦進行了軍事干涉。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫發表講話說，此次騷亂是在外國受訓的恐怖組織所為，是一次政變企圖。他宣佈解散政府，以涉嫌叛國罪逮捕兩度擔任哈薩克斯坦總理的國家安全委員會主席馬西莫夫等高官。而俄軍尚未入境，哈薩克斯坦官員已經要求俄國人明確撤軍時間表。

圖像來源，Khabar 24 圖像加註文字， 哈薩克斯坦總統托卡耶夫是個中國通，也善長國際外交。

美國媒體曾報道說，在蘇聯時代馬西莫夫就與克格勃關係密切。馬西莫夫有著莫斯科國立理工學院經濟學博士學位。因此，集安組織國家領導紛紛發聲譴責西方，而美國否認與哈薩克斯坦騷亂有任何關係時，缺乏內部信息的外界並不清楚這場「顏色革命」到底來自哪個方向。

中國和哈薩克斯坦的相互戰略需要

隨著中國經濟的崛起，哈薩克斯坦很早就把目光投向這個鄰國。現任總統托卡耶夫年輕時畢業於莫斯科國際關係學院，也曾在中國留學，並且作為前蘇聯外交官在改革開放後的中國工作生活多年，漢語流利，是個真正的中國通。

哈薩克斯坦蘊藏豐富的石油天然氣鈾礦等自然資源，探明儲量位居世界前茅。經濟是以石油、天然氣、採礦、煤炭為主。

哈國與資源大國俄國在經濟上不僅無法互補，還處於競爭關係。哈國向歐洲的油氣出口都要經過俄國，被俄國徹底控制。

哈薩克斯坦與需要大量進口油氣等資源發展經濟的中國很快找到了共同的戰略性利益。中國一帶一路成為哈實現東西方平衡外交的戰略的一個渠道。2007年，中國哈薩克斯坦建成了中國首條陸路跨境原油運輸管道中哈原油管道。

這對中國來說，改變了中國以往原油進口依賴海上運輸的方式，實現了能源進口多樣化。對哈薩克斯坦來說，則獲得不經過俄國的石油出口戰略性管道。

2018年起中國成為哈薩克斯坦最大基礎建設投資國，2020年中國成為哈國最大出口目的地國。

哈薩克斯坦政府公布的中國對哈投資數據顯示，石油和天然氣部門的投資佔到了大約一半，主要是服務於向中國輸送能源。此外，還有採礦和礦石加工、機械製造、能源和糧食生產等多個產業。

但在能源建設項目中，大多數計劃中的能源項目都是風力和太陽能發電廠，體現了中國在該國能源投資中比較注重近年來哈薩克斯坦民眾越來越重視的環境保護和清潔能源問題。

中哈合作不僅局限在經濟領域，外界注意到，中國領導人在自2020年1月以來的首次外事訪問中選擇了哈薩克斯坦，並承諾支持哈薩克斯坦「維護其國家獨立、主權和領土完整」，對兩國也有著特殊的意義。

加強與包括北約在內的西方關係

哈薩克斯坦認識到平衡外交對其國家至關重要。除了與俄國和中國發展關係外，也需要在世界上廣交朋友。在舉行上合峰會的同時邀請羅馬天主教教宗方濟各訪問、舉辦世界領導人和傳統宗教大會意義不言自喻。

上合組織因為俄國的反對將美國排除在外，但並沒有阻止哈薩克斯坦直接與西方交往。

哈薩克斯坦也重視對美國和北約的外交。它除了是聯合國、歐安會和伊斯蘭合作組織成員國外，還是北約和平伙伴關係參與國，向北約派駐了大使。

圖像加註文字， 哈薩克斯坦在舉行上合峰會的同時舉辦世界領導人和宗教大會，羅馬天主教教宗方濟各親自出席。

哈薩克斯坦近年來公開與美國、英國、德國等北約國家展開一定的軍事合作，包括培訓和聯合軍事演習等，讓俄國感到不快。但哈薩克斯坦沒有像烏克蘭一樣把加入北約寫入憲法，並且一直強調繼續保持發展和俄國的關係。

2022年俄軍入侵烏克蘭後，哈薩克斯坦總統托卡耶夫在俄羅斯聖彼得堡舉行的獨聯體國家首腦峰會上公開向全世界表示，哈國政府不承認烏克蘭東部的盧甘斯克和頓涅茨克是獨立國家。隨後俄國以管道維修之名切斷了哈薩克斯坦經過裏海對外運輸石油的通道，使得哈外匯收入損失嚴重。

直屬哈薩克斯坦總統府的哈薩克斯坦戰略研究所所長葉爾肯·圖庫莫夫9月份公開表示，美國是當今世界最強大的國家，而且將長期如此。

他表示，哈美兩國國家在政治、經濟、教育和人道主義等領域都有很好的合作。哈薩克斯坦是基於自身的國家利益，發展與美國的關係。