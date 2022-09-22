俄羅斯入侵烏克蘭：俄羅斯宣佈徵召30萬兵力對烏克蘭意味著什麼

勞倫斯·彼得 （ Laurence Peter）

BBC 記者

46 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯軍隊在數量上優於烏克蘭，但烏克蘭的戰場戰術和精密的西方武器縮小了這一差距（圖為俄羅斯軍隊在赫爾松戰場）。

在本月遭遇重大戰鬥挫折後，俄羅斯總統普京下令部分動員，以增援他在烏克蘭的軍隊。他在向全國發表的講話中說，支持基輔政府的西方大國直接威脅俄羅斯「解體」。

他還警告北約，擁有核武器的俄羅斯可以使用其武器庫中的任何武器，來對抗他所指的西方「核勒索」。

普京發表講話的前一天，俄羅斯任命的烏克蘭東部和南部四個地區的領導人宣佈，計劃從本周開始就是否加入俄羅斯舉行所謂的公投。克里米亞在2014年在一次類似公投後被俄羅斯吞併。

動員意味著什麼？

俄羅斯計劃徵召大約30萬預備役軍人，普京強調，這些人接受過軍事訓練，他們具備烏克蘭衝突所需的專業技能。他們將包括許多預備役軍官，包括一些超過60歲的退休軍官。

理論上說，俄羅斯可以動員大約2500萬人服兵役，但還未考慮這個。普京總統和國防部長紹伊古都強調，義務兵不會派去烏克蘭作戰。

紹伊古表示，需要額外的部隊保衛約1000公里的前線。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭戰爭：俄羅斯多地發生反戰示威，抗議普京徵召30萬預備役軍人

動員工作將持續數月，普京此前曾表示，俄羅斯已做好長期戰鬥的凖備。路透社稱，這是俄羅斯自二戰以來的第一次動員，但俄羅斯確實在20世紀80年代派遣了數千名義務兵去阿富汗作戰，後來又在車臣和北高加索地區作戰。

許多沒有受過良好訓練的義務兵在那些代價高昂的戰爭中喪生，這一次俄羅斯似乎急於避免增加反戰情緒。

俄羅斯軍隊比烏克蘭軍隊強大嗎？

俄羅斯軍隊在數量上優於烏克蘭，但烏克蘭的戰場戰術和精密的西方武器縮小了這一差距。

今年2月，俄羅斯最初的入侵部隊大約有19萬人，此外還有數千名在頓巴斯地區的親俄武裝分子。

俄羅斯發起了大規模的徵兵行動，並提供了巨額經濟獎勵。因此，額外的軍人被徵召入伍，特別是來自西伯利亞和高加索的貧困地區，包括經驗豐富的車臣戰士。

俄羅斯正常的兵員上限是100萬多萬軍事人員和近90萬文職人員，但上個月普京簽署了一項法令，將再增加13.7萬名士兵。

目前，俄羅斯18至27歲的男性有義務服兵役，通常是一年，但許多人因健康原因或因是學生而豁免服兵役。

俄羅斯最初否認向烏克蘭派遣義務兵，但在他們被迫簽署合同的案件曝光後，幾名軍官受到了懲罰。普京隨後堅稱，不會派遣任何義務兵參加戰鬥。

在入侵之前，烏克蘭的軍隊人數少得多，大約有19萬6600名現役軍人。但基輔下令大規模動員，增加了人數。

為什麼現在要改變？

西方分析人士和政界人士稱，烏克蘭在北部哈爾科夫地區的大規模反攻讓俄羅斯處於劣勢，這也解釋了普京的最新動作。

俄羅斯國防部長紹伊古周三公布了新的死亡人數，5937名俄羅斯軍人陣亡。但這仍遠低於英國國防部6月份估計的2.5萬人，而烏克蘭聲稱死亡人數約為5萬人。

有消息稱，俄羅斯正在招募囚犯參加戰鬥，因為它正在與巨大的損失作鬥爭。1979年至1989年的阿富汗戰爭中，蘇聯軍隊損失了大約1.5萬人。

BBC俄羅斯組已經確認，俄羅斯在烏克蘭的損失包括超過1000名精英軍官，包括許多飛行員、情報專家和特種部隊。

圖像加註文字， 俄羅斯入侵前，俄羅斯和烏克蘭軍事力量對比

普京威脅升級，甚至核戰爭？

普京譴責基輔的西方支持者做出反俄羅斯的「威脅」，並警告任何對俄羅斯領土完整的威脅，俄羅斯都會用其認為必要的任何武器回應。

「我們國家還擁有各種大規模殺傷性武器，在某些類別上，我們擁有的武器比北約國家擁有的還要現代化。」他說，「這不是虛張聲勢。」

俄羅斯的軍事聲明允許在國家受到毀滅威脅時使用戰術核武器。

俄羅斯已經在烏克蘭使用了遠程高超音速導彈，飛行速度超過每小時6000公里。但分析人士表示，這並沒有改變遊戲規則。

如果俄羅斯在有爭議的公投後聲稱，烏克蘭更多地區已加入俄羅斯，那麼它可能還會聲稱，俄羅斯自己正受到北約的攻擊。

基輔和西方領導人將「公投」視為俄羅斯奪取領土的偽裝。美國駐烏克蘭大使布林克表示，「虛假公投」和動員是俄羅斯軟弱的跡象。

荷蘭首相馬克·呂特（Mark Rutte）稱普京的軍事行動是「恐慌的跡象」。

「他關於核武器的言論我們以前聽過很多次了，」他說，還說他並不憂心。