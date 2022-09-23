烏克蘭戰爭：俄羅斯部分動員令下，民眾爭相逃往邊境

大衛·莫洛伊（David Molloy）、費蘭·查特吉（Phelan Chatterjee）

BBC記者

1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：俄羅斯與格魯吉亞邊境出現汽車大排長隊（英文）

為了逃避烏克蘭戰爭的徵兵令，大量俄羅斯男性試圖離開國境，導致邊境過關地點附近大排長隊。

俄羅斯總統普京於周三（9月21日）宣佈部分軍事動員令，可能會徵召30萬人服役參戰。

克里姆林宮指，適齡男性逃離的相關報道被誇大。

但是在與格魯吉亞接壤邊境附近，汽車排成數英里長的隊，當中包括試圖逃避徵兵的男性。

一名不願具名的男子向BBC記者萊漢·德米特里（Rayhan Demytrie）表示，在普京宣佈之後，他立即拿起護照就往邊境去了，什麼行李都沒有收拾——因為他正屬於有可能被派去參戰的組別。

一些目擊者估計，在上拉爾斯（Upper Lars）檢查站一帶的車隊約有5公里（3英里）長，另一些人則表示過關耗時達7小時。現場視頻顯示，交通停滯時，一些駕駛者將自己的轎車或貨車暫時棄在路上。

格魯吉亞是少數幾個允許俄羅斯人無需申請簽證即可入境的國家之一。與俄羅斯接壤1300公里（800英里）但需要簽證過境的芬蘭則報稱，邊境交通連夜繁忙——不過同時表示目前程度仍屬可控範圍內。

其他一些能乘飛機抵達的目的地——比如伊斯坦布爾、貝爾格萊德或迪拜（杜拜）等——機票價格已經在徵兵令宣佈後立即飛漲，一些地方的機票完全售罄。土耳其媒體報道，單程票銷售大幅上升，其他去往免簽證目的地的航班票價可高達數千歐元。

德國內政部長在周四釋出訊號，指逃避徵兵的俄羅斯人會在她的國家得到歡迎。

南茜·法澤爾（Nancy Faeser）表示，受到「嚴重鎮壓」威脅的逃兵，在經過安全檢查之後會逐一依據具體情況獲得保護。立陶宛、愛沙尼亞和捷克則採取了另一種口徑，稱它們不會為逃離的俄羅斯人提供避難。

「我會打斷我的手腳……無論如何都要逃避徵兵」

——BBC記者奧萊西婭·格拉西緬科（Olesya Gerasimenko）、麗莎·福克特（Liza Fokht）

謝爾蓋——不是真名——已經被徵召了。

這名26歲的博士生兼講師，在普京發表講話之前那個晚上正等著日用品到貨，然後兩名便裝男子來了，遞給他一張軍方文件，要他簽署。

克里姆林宮表示，只有已經服過役的，並且有特殊技能和作戰經驗的人會被徵召。

但是謝爾蓋並沒有從軍經歷，他的繼父也擔心，因為逃避徵召在俄羅斯屬刑事罪。

徵召令在俄羅斯大城市引發抗議，包括周二的莫斯科和聖彼得堡，有1300人被捕。

還有來自俄羅斯的報道稱，一些因抗議被捕的人在警局拘留期間收到了徵兵文件。克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問及這些報道時表示，這樣做並不違法。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周四發表每日晚間講話時敦促俄羅斯人對動員令進行抵抗。

他提到俄羅斯人在戰爭中的傷亡：「想要更多嗎？不想？那就抗議，反擊，逃跑，或者向烏克蘭投降。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：俄羅斯男性被動員令徵召上戰場，兒童哭泣（英文）

在俄羅斯國內，對於軍事動員的反應異乎尋常地激烈。

英國國防大臣在其周三的早間簡報中就徵兵作出評論，指動員令「很可能在一部分俄羅斯人當中非常不受歡迎」。

「普京正在承受相當的政治風險，希望獲得亟需的戰鬥力。這一舉動實際上是承認俄羅斯已經用盡它國內自願去烏克蘭參戰的人員。」

即使成功，挑戰仍然存在——防務情報的更新顯示，新的部隊單元幾個月內都不太可能凖備好上戰場。

俄羅斯官員堅稱，徵召將僅限於那些已經完成服役且沒有在大規模徵兵中被徵召的人員。

但是在俄羅斯國內，有猜測指軍隊動員規模可能比正式宣佈的要更大。

在戰爭開始後傳媒受打壓之下而將工作轉移至歐洲的獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）報道，普京的命令包括一段額外的內容，被列為機密不予公開。