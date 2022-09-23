伊朗女子死亡事件：死者父親批評警員掩蓋女兒死因 伊朗總統稱將展開調查

52 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊朗道德女警在德黑蘭與一名婦女談論她的著裝（2007年4月22日資料照片）。

伊朗女子馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反該國頭巾法律在拘留期間死亡。她的猝逝引發該國大規模抗議浪潮。死者父親阿姆賈德·阿米尼（Amjad Amini）指控當局撒謊，掩蓋女兒真正死因。

他在接受BBC採訪時說，自己沒有被允許查看女兒的驗屍報告，並否認女兒有健康問題。他又告訴BBC，目擊者告訴家人說女兒在被警察局拘留期間遭到毆打。

伊朗當局對此予以否認。

伊朗總統易卜拉欣·萊西（Ebrahim Raisi）回應說，這名女性在被警方拘留期間的死亡引發了廣泛的抗議，必須對此展開調查。正在紐約聯合國大會訪問的萊西批評西方關注馬赫薩之死是偽善之舉。

馬赫薩是因涉嫌違反戴頭巾的規定而被拘留。這位來自伊朗西北部城市薩蓋茲（Saqez）的庫爾德女子在昏迷三天後，上周五在首都德黑蘭一間醫院去世。

逮捕過程

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 伊朗女子死亡事件引發反政府抗議浪潮

伊朗當局稱，馬赫薩在德黑蘭被該國「道德警察」拘留時，沒有受到虐待，而是出現「突發性心臟衰竭」症狀。

但其父說，女兒被拘留時，17歲的弟弟基亞拉什也在現場，他被告知姐姐被警員毆打了。

「我兒子當時和她在一起」。他告訴BBC：「一些目擊者告訴我兒子，她在麵包車裏和警察局裏都被痛打了。」

「兒子懇求他們不要帶走姐姐，但他也被毆打，衣服還被扯掉了。」

「我要求他們給我看警員身上隨身攜帶的攝像機，他們告訴我攝像機沒電了。」伊朗當局稱馬赫薩被捕時穿著「不雅」的衣服。然而，阿姆賈德·阿米尼表示女兒總是穿著一件長外套。

醫院阻擋

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 伊朗當局稱馬赫薩在德黑蘭被該國「道德警察」拘留時，沒有受到虐待，而是出現「突發性心臟衰竭」症狀。

這位父親還說，在女兒死後他多次被醫務人員阻止去看她的遺體。

他說：「我想見女兒一面，但他們不讓我進去。」他又告訴BBC，當他要求查看屍檢報告時，醫生回應他說：「我想寫什麼就寫什麼，和你沒有關係」。

他又控訴當局沒有向家屬公布任何驗屍信息。

最後，阿姆賈德·阿米尼只是在女兒的屍體被包裹起來，凖備埋葬後才看到屍體，他當時只見到屍體的腳和臉。他說女兒的腳上有瘀傷。「我要求醫生檢查她的腳。」

他還表示，當局當時承諾會調查女兒受傷原因，但他沒收到回復，並說：「他們沒有理會我。他們在撒謊。」

伊朗德黑蘭省法醫局長邁赫迪·法魯澤什（Mehdi Faruzesh）在早前發表的一份聲明中說：「沒有發現死者頭部和面部受傷的跡象，眼睛周圍沒有淤青，也沒有發現死者的頭骨底部有骨折」。

當局還表示，死者也沒有內傷的跡象。

健康指控

阿姆賈德·阿米尼還批評了關於他女兒有健康問題，因此可能導致其死亡的說法。

德黑蘭省法醫總監說，馬赫薩在8歲時曾做過腦部手術。

「他們在撒謊！」阿米尼先生表示。「在過去的22年裏，除了幾次與感冒有關的疾病外，她根本沒有去過任何醫院。」

「她從來沒有任何健康狀況，她從來沒有做過手術。」

BBC訪問了馬赫薩的2名同學，他們表示未曾聽聞她有生病住院的經歷。

阿米尼先生並同時否認了另個有關其女兒健康本來就有狀況的說法，亦即馬赫薩最近在一家商店打工時曾多次暈倒和昏迷。阿米尼稱其為 「虛假信息」。

大學志向

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊朗女子馬赫薩·阿米尼在被拘留期間猝逝引發該國大規模抗議浪潮。

據家人說，馬赫薩本應在下周開始上大學讀書。此次的德黑蘭之行是她課程開始前的最後一個假期。

「她想學習微生物學，」阿米尼先生說。「女兒想成為一名醫生，那是個無法實現的夢。」

「她的母親病得很重，我們都很想念她。」

「昨天本來是她的23歲生日。」

示威持續

但女子的猝逝引爆伊朗多年來最嚴重的騷亂，至少有17人死亡。同時，CNN女記者在紐約，因為伊朗總統萊西要求她戴頭巾專訪他而取消了採訪。

萊西重覆了伊朗驗屍官的結論，即這名年輕女子沒有被毆打。

但是，抗議者拒絶接受伊朗官方說法。示威者認為有報告稱伊朗警察曾經用警棍痛打馬赫薩頭部，並將她的頭撞向他們的一輛警車。

伊朗強硬派總統則警告抗議者「製造混亂的行為 」是不可接受的。他又抨擊西方國家「雙重標凖」，指出英國和美國發生警察殺人事件。

他說：「在不同的國家，包括美國，我們每天都看到男人和女人死在警察執法行動中，但這些國家對這警員暴力為何發生以及處理方式卻沒有任何敏感性。」

伊朗總統對西方的回擊是在美國宣佈對伊朗道德警察進行制裁的幾個小時之後。

美國財政部表示，制裁的原因是因為其虐待伊朗婦女和侵犯抗議者權利。抗議活動已蔓延至全國約80個城市和城鎮。一位民眾告訴BBC稱她住的社區現在就像個戰場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女子的猝逝引爆伊朗多年來最嚴重的騷亂，至少有17人死亡。

第一次相關抗議活動發生在馬赫薩的葬禮之後。有人拍攝到許多伊朗婦女在空中揮舞頭巾，並高呼 「獨裁者去死」——這種呼聲通常被認為針對伊朗最高領袖哈梅內伊 （Ayatollah Ali Khamenei）。

在抗議活動開始迅速蔓延到全國之前，德黑蘭的幾所大學的學生已經舉行類似的示威活動。

「現在，我們看到有這麼多男人加入進來，它已經從抗議強制戴頭巾發展到反對整個伊朗施行的伊斯蘭領導。」BBC波斯語記者拉辛普說。

拉辛普表示：「這是近年來我們在該國看到的伊斯蘭領導層的最嚴重挑戰。」

最激烈的動亂集中在伊朗庫爾德人聚居的西北部，死者便來自該地。

網路監測組織NetBlocks報告說，伊朗現在受到了自2019年11月大規模反政府行動爆發以來所見的最嚴厲的網路管控。