巴西大選：為什麼它對美國如此重要

馬里亞納·桑切斯

BBC新聞巴西語組記者 發自華盛頓

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴西2022年總統大選的兩位競選人前總統盧拉和現任總統博爾索納羅

在不到兩周的時間內，世界上最大的民主國家之一巴西將舉行許多人稱之為多年來最重要的一次總統選舉。美國一直在密切關注巴西的這次投票，為什麼？

華盛頓的堅定反對派在很多問題上從未所見略同，但他們在這一點上是團結一致的。

前總統特朗普的助手史蒂夫·班農告訴BBC說： 「這將是21世紀最激烈，最具戲劇性的選舉之一。」

美國參議員帕特里克·萊希是對選舉有濃厚興趣的眾多民主黨人之一。他說：「巴西民主的命運以及美國與巴西的關係將在即將到來的選舉中決定。」

最近在華盛頓舉行的紀念巴西從葡萄牙獲得獨立200週年的招待會上，人們談論的幾乎沒有別的話題。

這次選舉引起美國關注有幾個原因：貿易，民主，特朗普和氣候變化。

美國巴西兩國的命運最近相互交織，面臨著類似的挑戰，有著共同的利益。兩者都在新冠病毒疫情中遭受了巨大的死亡人數，現在都面臨著超過8%的通貨膨脹水平。

它們之間的貿易量創下了紀錄，包括飛機，石油，鋼鐵。它們也製造類似的商品。雖然巴西是大豆和橙子的最大生產國，之後是美國--分別排在第2和第4位，但美國人在玉米，牛肉，火雞和雞肉產量方面領先，巴西排在第2或第3位。

2021年，巴西成為中國投資最多的國家，而巴西是美國有著最明顯影響的區域，在華盛頓和北京之間冷戰式的競爭中，這對美國人來說不啻是一個打擊。

因此，對誰會在巴西掌權，是現任總統博爾索納羅，還是前總統盧拉，華盛頓的興趣總是會很高。

但這次與以往不同的是，在投票前幾個月，美國就有很多官員公開和私下談論此事。

巴西學者卡洛斯·古斯塔沃·波焦是巴西美國關係專家，肯塔基州伯裏亞學院的教授。他說：「民主面臨撕裂的威脅，這是人們興趣更大的原因。」

他說，上一次巴西選舉是和平的。但他認為，現在的總統沒有非常清楚地表明他是否會遵守民意調查的結果，並且他與巴西軍方有密切的關係。

自2018年贏得大選以來，博爾索納羅在沒有任何證據的情況下一再指控他人選舉舞弊。巴西自1996年以來一直用電子投票機，從未記錄過系統性欺詐行為。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴西現任總統博爾索納羅的支持者參加一次競選集會

在最近訪問英國參加伊麗莎白女王的葬禮期間，博爾索納羅說，如果他獲得的選票不到60%，那麼負責計票並宣佈獲勝者的選舉法院肯定「發生了一些異常情況」。而在民意調查中，他從未超過35%，落後盧拉約10個百分點。

在其他場合，他曾表示他將接受選舉結果，但有些人在他的言論中看到了特朗普在大選中輸給拜登後謊稱欺詐的影子。

美國前副國務卿托馬斯·香農曾在2010年代初擔任美國駐巴西大使。他說，巴西和美國是彼此的鏡子。在這兩個民主國家中，一個發生什麼事情，同樣的事情就會發生在另一個國家裏。

兩位候選人分別代表什麼？

盧拉

左翼，前工會領袖

增加對亞馬遜地區的保護措施

通過加強收入轉移計劃消除該國的饑餓情況

恢復多邊國際政策和區域領導作用

博爾索納羅

右翼民粹主義者，前陸軍上尉和國會後座政客

進行了期待已久的養老金改革，並承諾繼續改革政府

誓言與性別意識形態作鬥爭，並基於基督教原則治國

為普通公民獲得武器提供便利

在最近對全國的一次講話中，美國總統拜登明確表示，他認為特朗普的Maga（讓美國再次偉大）運動是對民主的威脅。一些人認為，美國人對巴西這些選舉的濃厚興趣是美國自己在面對1月6日的幽靈，當時特朗普的支持者在拜登的選舉勝利得到確認時衝進了美國國會大廈抗議。

在接受BBC巴西語組採訪時，美國國務院負責政治事務的副國務卿維多利亞·紐蘭表示，巴西需要做的事是，使用過去為巴西人服務良好的體制，舉行自由公正的選舉。

美國中央情報局局長威廉·伯恩斯與博爾索納羅的助手之間的一次對話被洩露給媒體。伯恩斯要求巴西總統停止對選舉表示懷疑。博爾索納羅則否認曾和美方就此交換過看法。

美國政客也一直在參與其中。美國參議員萊希與伯尼·桑德斯和其他四名民主黨參議員一起提出了一項支持巴西民主制度的決議。在下議院，即美國眾議院，民主黨人試圖通過一項法案，規定如果巴西軍隊放棄中立，將暫停對巴西的軍事援助。但這個法案未能成功通過。

美國巴西研究所高級顧問、奧巴馬政府前白宮外交政策助理尼克·齊默爾曼說：「（美國和巴西方面的溝通）有時是正式（公開）的，有時是通過洩密讓公眾了解，但這一切都試圖傳遞華盛頓的信息和思想。」

他認為，這反映了民主黨人和一些共和黨人在更廣泛的國際外交政策方面對全球民主受到威脅的一種擔憂。

他說：「二戰後建立的多邊民主秩序正處於危險之中，這是過去80年來從未有過的局面。這也是美國應為之奮鬥和捍衛的東西。」

質疑選舉過程並不是特朗普和博爾索納羅之間唯一的相似之處，博爾索納羅也被稱為「熱帶地區的特朗普」。

兩人都以政壇局外人的身份參加了競選，承諾與政治精英作鬥爭，儘管博爾索納羅一直身處政界之中。兩人都鼓勵民族主義和槍支所有權，就巴西而言，這導致平民在最近一個時期首次擁有比聯邦警察更多的武器。兩人都主導著社交媒體。

班農認為巴西是全球民粹主義運動的關鍵組成部分。他說：「博爾索納羅是我們所有人的偉大英雄。他有著（保守的威權主義匈牙利總理）維克多·歐爾班的水平，是一個維護主權和代表真正草根民眾的人。他有福音派的支持，他有工人階級的支持。如果你觀察一下巴西，它非常像也掀起一場類似讓美國再次偉大的運動。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一個巴西兒童在街上喝可口可樂，後面是盧拉的競選畫報

在這場巴西選舉競選的另一邊，盧拉要求巴西選民給他第二次（出任總統的）機會。他於2010年結束了他的任期，成為該國有史以來最受歡迎的總統。但此後，他已成為一個公眾看法日益分裂的人物。

在他的繼任者迪爾瑪·羅塞夫的領導下，巴西陷入經濟衰退，盧拉因賄賂醜聞被調查並被法院定罪。對他的有罪裁定後來又被法院宣佈無效，但無罪裁定這一事實並沒有在一些人的腦海中淡化他與腐敗精英的聯繫。

除了兩位主要候選人之間的有趣對比，以及可能出現有爭議的選舉情況之外，還有另一個令人信服的理由說明為什麼巴西大選被列入了美國和歐洲政治家的議程，這是一個影響全世界人民的因素。

近年來，巴西加速了世界上最大的熱帶雨林亞馬遜森林的砍伐進程。博爾索納羅政府削減了保護生物種群防止其受到破壞的政府支出。去年，巴西環境部長被美國調查並指控參與非法伐木販運。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞馬遜雨林火災

美國前副國務卿香農說，很明顯，亞馬遜地區發展的挑戰，以及巴西的舉措決定對世界其他地區至關重要的看法，都增加了人們對巴西大選的興趣。

在2020年美國大選期間，拜登建議美國人應該領導建立一個價值數十億美元的國際基金，幫助巴西支付森林地區的保護費用。然而，這一承諾從未實現。據知情人士透露，主要原因是美國對博爾索納羅政府是否會遵守有關規定缺乏信心。

盧拉一直非常直言不諱地表達了他保護亞馬遜河的意圖，但他和他的繼任者在亞馬遜河中部建造了水電大壩，這對森林及其原住民生態造成了嚴重破壞。

如果說盧拉新的綠色環保立場能讓美國感到滿意的話，那麼美國人對他與古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉政權的密切關係的不滿更要多得多。盧拉也是金磚國家的大力倡導者，金磚國家由印度，俄羅斯，中國，南非和巴西組成，一些人認為這個集團是對西方力量的挑戰。

相比之下， 在博爾索納羅的領導下，2019年巴西有史以來第一次在聯合國投票支持美國對古巴的禁運，巴西和美國及以色列站在一起，反對世界其他187個國家的立場。如果面對拜登的質疑，博爾索納羅會提醒拜登說，他是一個盾牌，能防止他所謂的「共產主義在拉丁美洲的蔓延」。

不過，即使美國發出了抗議，博爾索納羅總統就在烏克蘭戰爭開始前兩周還是於2022年到莫斯科拜訪了普京總統。

對於美國前副國務卿香農來說，無論誰贏得巴西大選，巴西都將是一個主要的國際參與者，美國需要與之合作，不能假裝處於任何主導地位。