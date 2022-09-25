朝鮮向半島東部海域發射疑似短程彈道導彈

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圖像來源，KCNA via Reuters 圖像加註文字， 朝鮮領導人金正恩可能正凖備試射潛基導彈。

韓國軍方官員表示，朝鮮星期日（9月25日）向半島東部海域發射了一枚疑似短程彈道導彈，這是朝鮮自6月5日以來再次發射彈道導彈。

這次試射發生在美國「里根」號核動力航母戰鬥群本月底將在韓國東部海域與韓軍實施聯合軍演之際，而美國副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，賀錦麗）也將在下周訪問韓國和日本。

韓國軍方譴責朝鮮當天發射彈道導彈的行為對朝鮮半島乃至國際社會的和平與穩定「構成嚴重威脅」，明顯違反聯合國安理會決議，並強烈敦促朝方立即停止發射活動。

韓國總統辦公室國家安保室室長金聖翰周日主持召開國家安全保障會議常任委員會會議，討論應對朝鮮導彈挑釁的方案。

韓聯社說，韓國譴責朝鮮此次發射彈道導彈的行為明顯違反聯合國安理會決議，是加劇半島及地區緊張局勢的挑釁行為。

圖像來源，KCNA

聯合國禁止朝鮮進行彈道導彈和核武器試驗，並實施了嚴格制裁。但朝鮮經常違反禁令，朝鮮領導人金正恩也多次誓言要加強該國的防禦能力。

韓聯社引述韓國聯合參謀本部消息，朝鮮當天上午6時53分許在平安北道泰川一帶向東部海域發射了一枚短程彈道導彈，其飛行距離約600公里，飛行高度約60千米，速度約5馬赫。報道稱韓美情報部門正進一步分析詳細參數。

韓國軍方強調，「軍方在加強對朝監視和戒備態勢的同時，與美方保持緊密溝通和合作，保持萬全的戒備態勢」。

報道還說，朝鮮今年以來共發射17次彈道導彈、2次發射巡航導彈。這是朝鮮自6月5日發射8枚短程彈道導彈後，時隔113天再次發射彈道導彈。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 人們在韓國首爾的一個車站觀看新聞。韓國聯合參謀本部稱，朝鮮于9月25日向半島東部海域發射了一枚疑似彈道導彈。

日本海岸警衛隊證實了此次發射，並警告船隻「保持警惕」。日本防衛大臣濱田靖一（Yasukazu Hamada）表示，導彈最高射程約50公里，落入朝鮮東海岸和日本專屬經濟區以外的海域。

美國智庫蘭德公司政策分析師金秀（Soo Kim）對法新社表示：「這是朝鮮蔑視（美國）聯盟的方式。」

據韓國媒體報道，美國「里根」號核動力航母戰鬥群已於9月23日駛入釜山海軍作戰基地，參加在韓國東部海域與韓軍實施的聯合軍演。韓國海軍稱，這些演習是「為了朝鮮半島的和平與穩定」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國副總統哈里斯將在下周對日本和韓國進行訪問。

美國副總統哈里斯將率領近十名美國官員代表團對日本進行正式訪問，他們將於下星期一抵達東京並會晤日本首相岸田文雄，並在下星期二出席日本參加前首相安倍晉三的國葬，然後前往韓國。

美國官員說，除了出席安倍的葬禮，哈里斯訪日之行的目的是「重申美國在日益複雜的安全環境中對我們盟友的承諾」，並「加深我們在印太地區的整體參與」。

哈里斯將於星期四抵達韓國並會晤韓國總統尹錫悅。美國政府高級官員表示，哈里斯訪韓將「強調美韓聯盟的力量，並討論朝鮮所構成的威脅、台海和平與穩定的重要性、我們不斷發展的經濟和技術伙伴關係，以及一系列地區和全球問題。」

美國政府官員說，台灣問題可能會「出現在日本和韓國的各種雙邊會議上」，並補充說，這將是哈里斯副總統與日韓領導人「討論近期事態發展和前進方向」的一個機會。

過去一年，朝鮮半島的緊張局勢加劇，平壤發射了多枚彈道導彈。在5月上任的韓國總統尹錫悅承諾對朝鮮採取更強硬的立場，並表示與美國建立更密切的關係。