意大利大選極右翼政黨獲勝：有望誕生首位女總理 涉台發言引發關注

保羅·柯爾比（Paul Kirby）

BBC記者發自羅馬

11 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外界預計梅洛尼將組建意大利自二戰以來最右翼的政府。

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意大利（Italy，義大利）極右翼領袖喬治亞·梅洛尼（Giorgia Meloni）在大選中獲勝，並有望成為該國第一位女總理。外界預計梅洛尼將組建意大利自二戰以來最右翼的政府。她在大選中獲勝使歐洲大部分地區感到震驚，因為意大利是歐盟第三大經濟體。

然而，梅洛尼女士在投票後表示，她的政黨——意大利兄弟黨（Brothers of Italy）將 「為所有人執政」，不會背叛人民的信任。她在首都羅馬對記者說：「意大利人已經發出了一個明確的信息，贊成由意大利兄弟黨領導的右翼政府。」她舉著一個「謝謝你！意大利」的標語說。

根據臨時投票結果，她將贏得約26%的選票，領先她最接近的競爭對手——代表中間偏左政黨的領袖恩裏科·萊塔（ Enrico Letta），後者拿下19.3%的選票。

梅洛尼的右翼聯盟，其中還包括馬薩爾維尼（Matteo Salvini）的極右翼聯盟和前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）的中右翼政黨意大利力量（ Forza Italia），現在看來已經拿下了該國參議院和眾議院，預計將獲得參議院42.2%的選票。

誰成為意大利下一任領導人的決定權在意大利總統塞爾吉奧·馬塔雷拉（Sergio Mattarella）手中，而這還需要時間知道結果。

儘管梅洛尼一直在努力軟化自己的形象，強調她對烏克蘭的支持，並淡化反歐盟的言論，但她領導的政黨是從尊崇該國過去獨裁者墨索里尼（ Benito Mussolini）的新法西斯分子的運動中崛起。

今年早些時候，梅洛尼在參與西班牙極右翼政黨Vox的一次鬧騰的演講中概述了她若執政後的優先事項：「贊成自然家庭，反對LGBT權益團體游說，贊成性別認同（gender identity），反對性別意識形態（gender ideology），反對伊斯蘭暴力，贊成安全邊界，反對大規模移民，向國際大金融說不......抵抗布魯塞爾的官僚們！」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 意大利內政部表示，此次投票率急劇下降，投票結束時為63.82%，比2018年少了近10%。包括西西里島在內的南部地區的投票率尤其低。

意大利中間偏左的左翼聯盟以26%的選票比例遠遠落後。民主黨人士黛博拉·塞拉基亞尼（Debora Serracchiani）說，這對意大利來說是一個悲傷的夜晚。她堅持認為，右派「在議會中佔多數，但在全國則沒有」。

在意大利為期18個月的民族團結政府於今年7月垮台後，左派未能與其他政黨形成可行的聯盟。甚至在投票前，現任官員們就已經感到沮喪。朱塞佩·孔蒂（Giuseppe Conte）領導的「五星運動」（Five Star Movement）有望獲得第三名，但儘管其政黨有一些中偏左的政策，但與前總理萊塔領導的左翼政黨民主黨（Partito Democratico）的意見一直不一致。

意大利內政部表示，此次投票率急劇下降，投票結束時為63.82%，比2018年少了近10%。包括西西里島在內的南部地區的投票率尤其低。

意大利是歐盟的創始國之一，也是北約成員國，梅洛尼關於歐盟的言論使她被認為與匈牙利的民族主義領導人維克多·歐爾班（Viktor Orban，奧爾班）關係密切。此外，她的盟友都與俄羅斯有著密切的聯繫。85歲的貝盧斯科尼上周聲稱，普京是被逼著入侵烏克蘭，而薩爾維尼則對西方對莫斯科的制裁表示質疑。

梅洛尼希望重新審視意大利與歐盟達成的改革，以換取高達2千億歐元，用在後疫情時代的復蘇和貸款。她宣稱歐洲的能源危機已經改變了情況。長期擔任匈牙利總理政治主管的巴拉茲·歐爾班（Balazs Orban）很快就對意大利右翼政黨表示祝賀：「我們比以往任何時候都更需要有共同願景以及應對歐洲挑戰的盟友。」

在法國，極右翼政黨「國家集會」（National Rally）成員約旦·巴爾德拉（Jordan Bardella ）表示，意大利選民給了歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩（ Ursula von der Leyen）上了一堂謙遜的課。因為，後者之前曾表示，若意大利選擇往「困難的方向」走，歐洲將有「手段」回應。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 三位意大利右翼領導人上周在舞台上團結起來，這是兩年多以來的第一次。

然而，羅馬第一大學教授詹盧卡·帕薩雷利（ Gianluca Passarrelli ）告訴BBC，他認為梅洛尼若上台，一開始會先避免衝撞有關歐洲的政策，而專注於其他方面：「我認為我們將看到對國內公民權利、LGBT和移民政策的更多限制。」

薩爾維尼希望回到內政部，阻止從利比亞進入意大利境內的難民船隻。這次選舉標誌著兩院規模縮小了三分之一，這將使拿下多數席次的政黨受益。根據意大利廣播電視公司（Rai TV）的出口民意調查顯示，三大黨將在改組後的400個議席中拿下約227至257個席位。在參議院共200個席位中則佔據111至131個席位。

薩爾維尼說，右翼在兩院都有明顯優勢。意大利廣播電視公司的同一項民意調查還顯示，梅洛尼領導的聯盟可能會佔據主導地位，中左翼在眾議院的席位僅為78至98席，在參議院的席位則預計拿下33至53席次。

意大利黨魁罕見接受台媒專訪

BBC中文記者 呂嘉鴻

此次選舉，外界亦同樣關注這位新任總理大熱門的兩岸政策。2019年3月，中國國家主席習近平飛抵羅馬，與時任該國總理孔蒂簽署了「一帶一路」倡議備忘錄。意大利是七大工業國集團（G7）參與「一帶一路」的唯一成員。

台灣官媒中央社在9月23日刊出了專訪，梅洛尼以書面回覆兩岸議題。這是多年來意大利政壇領袖首次接受台灣媒體訪問。梅洛尼向中央社表示，台海若發生軍事衝突，將對歐洲造成直接影響。她表示歐盟應該運用一切政治與外交手段，「盡全力施壓，以避免台海發生衝突。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣官媒中央社在9月23日刊出了專訪，梅洛尼以書面回覆兩岸議題。

她又告訴中央社，「別忘了歐盟也是中國的主要出口市場，若他們決定攻台，可能導致市場（對中國出口商品）關閉「。她表示，她所領導的極右翼政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」。她若能領導下一屆政府，將推動更多意大利與台灣的雙邊合作。

該聲明強調「無論國際局勢如何變幻，堅持開放合作、互利共贏始終應成為中意關係發展的主流。中方高度重視發展對意大利關係，願同意方共同把握好中意全面戰略伙伴關係正確發展方向。」

無論如何，此次大選已經對該國年輕民眾帶來衝擊。來自意大利北部、20多歲從事時尚業的傑西卡（Jessica）告訴BBC中文，「我其實對這個結果不意外，這是當今意大利右翼盛行氣候的結果，雖然投票率很低。但作為一名年輕女性，我擔心民權道路會突然停止。但作為歐盟的一員，我希望某些極端政策方面會被阻止」。