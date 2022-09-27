普京授予斯諾登俄羅斯公民身份

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯諾登在美國面臨間諜指控，可能導致數十年監禁。

俄羅斯宣佈授予美國情報部門前僱員愛德華·斯諾登（Edward Snowden）公民身份。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周一簽署了該法令。

現年39歲的斯諾登在2013年揭露了美國國家安全局（NSA）的大規模情報監聽項目，隨後一直流亡俄羅斯。

斯諾登沒有發表公開評論。他在美國面臨間諜指控，可能導致數十年監禁。

這項法令一共批准75名外國人獲得俄羅斯公民身份，斯諾登是其中之一。該法令在政府官方網站上公布。

俄羅斯官媒援引斯諾登律師的話稱，由於斯諾登從未在俄羅斯軍隊服役，因此不會作為部分軍事動員的目標被徵召入伍。

2013年5月，斯諾登在香港向媒體披露「棱鏡」計劃。6月23日，他前往俄羅斯。

斯諾登在2020年獲得俄羅斯永久居留權。他當時說，他計劃申請俄羅斯的公民身份，但不放棄美國公民身份。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 斯諾登在美國面臨間諜指控，可能導致數十年監禁（資料照片）。

同年，美國上訴法院裁定，國家安全局監視數百萬美國人電話記錄的項目是非法的。而該部門官員此前稱，監聽項目在打擊恐怖主義方面發揮了作用。

美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）在星期一的記者會上說，美方沒有意識到斯諾登的美國公民身份有任何變化。