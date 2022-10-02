美國中情局博物館：從冷戰到反恐，世界最機密的博物館中都有什麼？

戈登-科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

41 分钟前

圖像來源，Pool/Getty Images

美國中情局博物館：從冷戰到反恐，世界最機密的博物館中都有什麼？

這可能算是世界上最非同尋常，最私密的博物館，裏面陳列了影響歷史的展品。但是博物館並不對公眾開放。

在那裏人們不僅能看到本拉登被殺時候他身邊的槍支，還有伊拉克前領導人薩達姆的皮夾克。

這就是中情局的秘密內部博物館。

博物館位於在弗吉尼亞蘭利美國中央情報局總部裏，為慶祝中情局成立75週年，裏面的展品更新。包括BBC記者在內的一小批記者被允許進入博物館參觀，但參觀者身邊一直有保安陪同。

在600多件陳列品當中，有冷戰時期的間諜工具，例如一隻間諜把信息藏在裏面的「死投老鼠」；一台隱藏在香煙盒裏的相機；一隻攜帶秘密相機的鴿子；還有一個能夠爆炸的馬提尼玻璃酒杯。

部分展品涉及中情局最近一些更著名的行動。

圖像來源，Central Intelligence Agency 圖像加註文字， 奧巴馬總統曾經看過這個巴基斯坦阿伯塔巴德（Abbottabad）的院落模型，當是官員向總統匯報襲擊本拉登行動計劃時使用過這個模型

展品當中有本拉登在巴基斯坦居住院落建築的縮尺模型。奧巴馬總統在批准攻擊行動前曾經看過這個模型。2011年的那次突襲行動中，基地組織領導人本拉登被打死。

博物館負責人羅伯特·貝爾（Robert Z Byer）解釋說，「能夠看到立體模型有助於決策者做決定，也能幫助行動人員策劃。」

今年7月30日，美國一枚導彈打擊了阿富汗首都喀布爾的另外一處建築。打擊目標是基地組織的另外一個領導人艾曼•扎瓦希裏（Ayman al-Zawahiri）。

在最近解密的一些展品中，有一個給拜登總統看過的模型，即今年7月1日向拜登匯報行動計劃時向他展示過該建築模型。美國情報機構經過數月偵察，了解扎瓦希裏的行蹤，最後在扎瓦希裏出現在陽台上的時候用導彈擊中了他。

貝爾說，「這說明了反恐官員如何理解目標人物的生活規律。」

圖像來源，Central Intelligence Agency 圖像加註文字， 基地組織領導人扎瓦希裏住所的模型。扎瓦希裏出現在建築陽台上的時候遭到美國發射的導彈轟擊

博物館的前半部分是按時間順序展示了1947年中情局成立，經過冷戰，到2001年9/11恐怖襲擊。那次恐怖襲擊是向聚焦反恐的一個轉折點，一些展品來自攻擊中死者家屬捐贈。

博物館對中情局自己的僱員和正式的來訪者開放。展覽的焦點不是渲染成功。還有一部分展品是關於豬灣登陸慘敗。當時中情局設法推翻古巴的卡斯特羅，但他們組織的行動遭遇慘敗。展覽還提到在伊拉克尋找大規模殺傷性武器方面的失敗。

貝爾說，「這個博物館不僅僅是為了再現歷史。這是一個講解行動內容的博物館。我們讓中情局的官員觀看展覽，了解我們在好的和壞的兩方面的歷史。我們確保讓這些官員了解他們的過去，讓他們能更好地應對未來的工作。我們必須吸取成功的經驗和失敗的教訓，才能在未來有所改善。」

當然中情局一些最有爭議的行動在展覽中反映不多，例如1953年中情局同英國軍情六處推翻伊朗民主選舉政府的聯合行動，以及2001年以後中情局刑刑訊折磨恐怖嫌疑人的行動。

「我們既不證實也不否認」

博物館的第二部分詳細展示了一些特別的行動。

「我們既不證實也不否認」對於報道情報機構的人來說是個比較熟悉的說法。博物館的展覽內容首次說明了這一說法的出處。

1960年代後期，蘇聯的一艘潛艇在大洋底失蹤。後來美國了解到了潛艇的位置，中情局同美國商業大亨霍華德·休斯（Howard Hughes）合作試圖打撈殘骸，獲得潛艇上面的技術設備。當時霍華德·休斯宣稱他們要利用格洛瑪探險家（the Glomar Explorer）號勘探船進行海底採礦，以此掩人耳目。

圖像來源，Central Intelligence Agency 圖像加註文字， 「亞速爾計劃」中設計的蘇聯沉沒潛艇K-129的模型，博物館首次展出了這個模型

圖像來源，Central Intelligence Agency 圖像加註文字， 展品包括連身工作服和旗幟等物品，顯示了中情局和商界大亨為打撈行動保密做了大量工作。這些都是從前沒有展示過的物品

博物館還陳列了那艘蘇聯潛艇的模型和打撈船船員的衣物，煙灰缸和為掩護格洛瑪探險家勘探船真實目的而製作的郵袋。陳列品當中甚至還有中情局副局長秘密登上勘探船時化妝用的假髮。

那次行動僅獲得部分成功，因為勘探船用鋼爪打撈吊起潛艇時，潛艇船體斷開，只有一部分被打撈上來。

貝爾說，「他們在潛艇上發現的大部分物品目前仍然屬於機密。」

潛艇其餘部分還沒有從海底打撈上來時就曝出當時被稱作「亞速爾計劃」（Project Azorian）的新聞，隨後美國官員被告知，只能說他們「既不證實也不否認」發生了什麼，這就是當時的「格洛瑪回答」，現在仍然被廣泛使用。

圖像來源，Central Intelligence Agency

1979年伊朗革命後，為了掩人耳目製作了名為「阿果」（Argo）的虛假影片，裏面使用的藝術品也成了博物館的展品。那次行動是為了拯救被伊朗扣押的美國外交官人質，行動人員裝扮成電影拍攝人員。那件藝術品故意被做得讓人難以理解。那次行動後來成了好萊塢電影的題材。

談到破解神秘的藝術品，新博物館的天花板上還包含了用不同種密碼隱藏的各種信息。

圖像來源，Central Intelligence Agency 圖像加註文字， 在中情局博物館入口處，參觀客能看到貫穿整個展覽的線索：反間，合作伙伴，分析，秘密搜集，秘密行動