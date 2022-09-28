中日邦交正常化50週年：回顧兩國「忽冷忽熱」的交往史

邦交正常化 圖片版權由 AFP via Getty Images 1972年9月25日，一架載有龐大訪問團的日本專機在北京降落。這是二戰後首次有日本飛機進入北京。機上人員包括時任日本首相田中角榮和外相大平正芳等人。 田中角榮隨後會見了毛澤東、周恩來等中共領導人，並於9月29日在北京人民大會堂簽署《中日聯合聲明》，中華人民共和國與日本國從此正式建交。日本承認中華人民共和國是中國唯一合法政府。

鄧小平訪日 圖片版權由 Getty Images 1978年8月，中日進一步簽署《中日和平友好條約》，兩個月後，時任國務院副總理鄧小平訪問日本，這是二戰後中國國家領導人首次訪日。 鄧小平稱，中日兩國的友好關係「要不斷地發展」，並表示「兩國要世世代代友好下去」。昭和天皇也表示：「兩國的歷史長河裡雖有一時不幸，但今後期待推進兩國親善」。 訪問期間，鄧小平乘坐了新幹線列車。他對記者形容道：「我就感覺到快，有催人跑的意思」。在訪問松下電器工廠時，他對松下創始人坦言，正在現代化的中國需要外國投資和技術，希望松下能「幫點忙」。

頻繁互動 圖片版權由 Getty Images 在「六四」鎮壓之後，中國遭到多國制裁，約一年後，日本宣佈將恢復對華政府貸款。1991年，時任首相海部俊樹在西方發達國家領導人中率先訪問北京。 1992年4月，時任中共中央總書記江澤民訪日。同年10月，日本明仁天皇和皇后美智子訪問中國，這是歷史上日本天皇首次訪華。

村山談話 圖片版權由 Getty Images 1995年5月，時任日本首相村山富市訪華，歷史性地參觀了盧溝橋和中國人民抗戰紀念館。 當年8月15日是日本二戰投降50週年紀念日。村山富市發表聲明，承認日本進行了殖民和侵略，給亞洲多國人民帶來損失和痛苦，並對此表示深刻反省和道歉。 村山富市的聲明受到北京的肯定，這段發言後來被稱為「村山談話」。

「保釣運動」 圖片版權由 Getty Images 1996年，中日之間就釣魚島（日本稱尖閣諸島）的主權爭議升溫。中國不滿日本政府將釣魚島划入「專屬經濟區」，以及日本右翼組織在釣魚島新建燈塔。有近萬人在香港舉行反日遊行。中國多所院校也出現了反日集會。 9月22日，「全球華人保釣大聯盟」召集人陳毓祥和多人租用貨輪「保釣號」從香港出發，計劃登陸釣魚島宣誓主權並拆除島上日本燈塔。然而，當天因風浪過大，並受日本軍艦攔截，陳毓祥下水，在準備游泳上島中溺水身亡。 10月7日，台灣和香港的保釣人士再次組織「保釣」行動，登上釣魚島。

日本旅遊團珠海買春事件 2003年9月，日本一家建築公司的旅遊團在中國廣東省珠海國際會議中心大酒店僱用大批妓女嫖娼三日。據報道，該旅行團有近三百人，而僱用的「三陪小姐」有三百多人。 由於該事件發生在「9·18」事變紀念日附近，引起中國民眾的強烈憤慨，甚至被一些人描述為「另一次國恥」。時任中國外長李肇星召見了日本駐華大使。 後來，中國法院對14名中國人追究刑責，其中兩人被判無期徒刑，另對三名日本人發出通緝令。

中國大規模反日示威 圖片版權由 Getty Images 小泉純一郎在2001年上任日本首相後，因參拜靖國神社令中日關係惡化。2005年3月至4月，中國北京、上海、成都、重慶、廣州等多地都出現大規模遊行和抗議。 一些地方發起抵制日貨的活動，還有一些地方的抗議演變成騷亂，日本餐館和日本汽車遭到破壞。北京的日本大使館也遭到遊行人群用石塊襲擊。 此次抗議有多個導火索引發，包括日本政府批准了被指為掩蓋戰爭罪行對歷史教科書的修訂、日本謀求加入聯合國安理會常任理事國等。

中日關係回暖 圖片版權由 Getty Images 2006年，安倍晉三當選執政的自民黨總裁，成為二戰後日本最年輕的首相。他首次外訪選在中國，希望修補因小泉政府參拜靖國神社而惡化的中日關係。 2008年中國四川發生特大地震，中國向日本尋求幫助，在三天後，日本救援隊成為地震後第一支抵達災區的外國專業救援隊。 值得一提的是，中國經濟總量在2010年超過日本，躍居世界第二大經濟體。這是日本42年來首次失去世界第二經濟大國地位。

釣魚島國有化再引發反日遊行 圖片版權由 Getty Images 2012年，隨著時任日本東京都知事石原慎太郎發起從私人手中購買釣魚島（日本稱尖閣諸島），以實現釣魚島國有化的活動，中日關係再次迅速緊張。 當年8月，有香港保釣運動人士駕駛漁船前往釣魚島宣示主權，遭到日本沖繩警方拘留，隨後有日本右翼人士也登陸釣魚島。 8月下旬至9月，中國多座城市都爆發了反日示威，許多地方抗議演變為暴力打砸活動。

安倍執政下的中日冷淡期 Media playback is not supported on your device. 2012年底，安倍晉三再任日相。八年執政期間，安倍政府在國防和對華關係上變得強硬，並參拜了靖國神社。安倍晉三積極謀求修改和平憲法，加強日本軍事能力，解禁集體自衛權，並強化日美同盟。2014年，安倍晉三訪問中國時，遭到中國領導人習近平冷漠接待。 在中國國內，官方開始批評一些人是「精日分子」（精神日本人）。多名身穿日本二戰軍服拍照的中國人遭到批判或拘留。2018年，中國外長王毅在記者會上公開痛批「精日」分子是「中國人的敗類」。