烏克蘭戰爭：俄羅斯在四大佔領區舉行公投後會發生什麼

45 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在烏克蘭馬里烏波爾，一名婦女提著便攜選票袋經過一座嚴重受損的居民樓。

在烏克蘭，四個由俄羅斯控制的地區舉行了所謂的入俄公投，烏克蘭及其西方盟友稱這是一場騙局。

投票在俄羅斯控制的烏克蘭南部和東部的四個地區舉行，這些地區約佔烏克蘭領土的15%，這些投票被烏克蘭和西方譴責為非法投票。

選舉官員在武裝警衛的陪同下挨家挨戶走訪，有多起恐嚇指控。

國際社會猜測，俄羅斯總統普京可能在周五俄羅斯議會聯席會議上發表講話時宣佈投票結果。

2014年3月，他宣佈吞併烏克蘭的克里米亞半島，此前幾天，當地舉行了一場同樣不被承認的公投。

烏克蘭哪些地區可能加入俄羅斯?

投票在俄羅斯入侵烏克蘭7個月後舉行，只提前了幾天進行通知，並在9月23日至27日舉行。

這次自稱的公投舉行之時，烏克蘭反攻奪回了自俄羅斯2月24日入侵以來佔領的大片領土。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在頓涅茨克，士兵們一直在護送選舉工作人員挨家挨戶走動。

來自頓涅茨克和盧甘斯克東部地區（通常被稱為頓巴斯地區）以及南部地區赫爾松和扎波羅熱的近400萬人被要求投票。

來自該地區的人，包括現在分散在俄羅斯各地的難民，已經可以在那裏的幾百個投票站投票。

人們投票的問題是什麼?

這裏沒有電子投票，選票上的問題也根據地區有所不同。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一名女性在盧甘斯克街頭的一個戶外投票站投票

這是因為自2014年親俄分裂分子一直控制頓涅茨克和盧甘斯克部分地區，當時他們已經舉行了不受國際承認的獨立公投。

那裏的選民被問及是否「支持他們的共和國作為一個聯邦主體加入俄羅斯」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 各個地區都設立了投票站。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，被俄羅斯軍隊佔領的赫爾松和扎波羅熱，那裏的人們被問及是否「贊成該地區脫離烏克蘭，建立一個獨立國家，隨後作為聯邦主體加入俄羅斯」。

那裏的選票用烏克蘭文和俄文印刷，而東部兩個地區的選票只用俄文印刷。

投票是如何組織的?

投票在四個地區的數百個投票站舉行，這些投票站都由俄羅斯或俄羅斯支持的安全部隊嚴密把守。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 盧甘斯克的投票箱由武裝士兵看守。

俄羅斯國家通訊社塔斯社報道，出於安全考慮，投票也以挨家挨戶的方式在社區進行組織。

選舉官員在武裝士兵的護送下敲開房門，那裏的居民在攜帶槍支的士兵面前投票。

「你必須口頭回答，士兵會把答案標記在紙上並保存起來，」烏克蘭埃涅爾戈達爾（Enerhodar）的一名婦女告訴BBC。

那麼，槍在那裏是為了保護投票的人，還是為了迫使他們投票？這是一個徘徊在人們腦海中的問題。

一名婦女向BBC描述了她的父母是如何在扎波羅熱地區的梅利托波爾市投票的。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 許多房屋在戰爭中被毀

她說，兩名當地「協調員」和兩名俄羅斯士兵來到他們的公寓，給他們一張讓他們簽名的選票。

「我爸爸（對加入俄羅斯）投了『不』，」這名女子說。「我媽媽站在旁邊，問我如果寫上『不』會怎麼樣。他們說，『沒事』。」

烏克蘭記者馬克西姆·埃里斯塔維（Maxim Eristavi）在推特上說，他的家人在烏克蘭南部"被迫在槍口下投票"。

隱私的缺乏顯而易見。

當地官方媒體和新聞照片顯示，選票是在所有人面前填寫的，沒有折疊就放進了透明的投票箱中。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在烏克蘭東部盧甘斯克的一個戶外投票站，人們面對面填寫選票。

所謂的公投是在沒有獨立觀察員的情況下進行的。

此外，還缺乏行為規則和執行標凖。

選民們幾乎沒有時間去理解這場不足信的公投到底是為了什麼。

俄羅斯想從投票中得到什麼？

一些專家認為，這些自封的公投是俄羅斯的一種宣傳工具，目的是在其軍隊艱難地在烏克蘭維持陣地的時候，爭取公眾的支持。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 投票箱已被送到扎波羅熱港口城市別爾將斯克醫院的病人手中。

盧甘斯克地區的流亡州長哈帶（Serhiy Haidai）在接受美聯社採訪時稱，俄羅斯人正在利用這一過程作為借口，尋找他們可以動員成為士兵的人。

他還表示，他們正在檢查「任何可疑和親烏克蘭的東西」。

公投結果出來後會發生什麼?

一些人認為，這場公投是俄羅斯試圖重啟戰爭的舉動。

如果俄羅斯吞併這些地區，可能會將衝突推向一個新的、更危險的水平，莫斯科會將烏克蘭收復這些地區的任何努力描繪為對其主權領土的攻擊。

吞併這些地區將使俄羅斯有機會聲稱是自衛，並對烏克蘭在該地區的任何反攻進行強烈報復。

普京最近強烈暗示，他有能力使用核武器保衛國家領土。

國際社會有何反應?

國際社會對這些自封的公投表示強烈抗議。

許多西方國家譴責這次投票是非法的。國際監督機構「歐洲安全與合作組織」和俄羅斯媒體已經表示，毫無疑問公投結果會是贊成加入俄羅斯。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名選舉官員在馬里烏波爾檢查一名婦女的護照，核實她的身份。

塞爾維亞與俄羅斯關係密切，是少數幾個沒有加入制裁俄羅斯的歐洲國家之一，它宣佈將不承認公投結果。

塞爾維亞外交部長塞拉科維奇說，這樣做將「完全違背」塞爾維亞維護領土完整和主權的國家政策，以及邊界不可侵犯原則的承諾。

面對國際社會的反對，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）堅持認為，投票是該地區人民「意願的表達」。

他證實，如果這四個地區加入俄羅斯，它們將與俄羅斯領土的任何其他部分享有同樣的保護，包括核武器保護。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 舉行投票的四個地區遭受了猛烈的軍事轟炸，如馬里烏波爾。

白宮表示，美國永遠不會承認烏克蘭領土歸屬任何其它地方。

美國總統拜登認為，「全民公決是一個騙局，是企圖公然違反國際法、武力吞併烏克蘭部分地區的一個虛假借口」。