巴基斯坦卡拉奇華人診所遭槍擊一死兩傷

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圖像來源，SHAHZAIB AKBER/EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 兩名傷者在當地經營牙科診所40年。

巴基斯坦南部港口城市卡拉奇（Karachi）發生槍擊事件。一名男子周三（9月28日）在一間由華人夫婦開設的牙醫診所開槍射擊，造成1人死亡2人受傷。兇嫌已經逃逸，當地政府正在追捕調查。

冒充病人行兇

一名冒充病患的男子進入這一家診所開槍。當地警方聲明稱，死傷的三人都擁有中巴雙重國籍，這對華人夫婦在當地經營牙科診所已有40年。

偵辦人員稱，在周三的事件中，這名年紀約30歲出頭的兇手 「並未傷害巴基斯坦人」。

嫌犯在一名騎摩托車同伙的幫助下成功逃逸。當地警方已確認死者名為Ronald Chow，他是74歲的牙醫Richard Hu的助理。傷者是Richard Hu以及他72歲的妻子Margaret，他們在槍擊事件中受傷，正在醫院接受治療。

還沒有人聲稱對這次襲擊負責，行兇動機也不清楚。

針對中國公民？

這不是第一次在巴基斯坦發生針對中國公民的襲擊。

最近一次是在去年4月，三名中文教師和他們的巴基斯坦司機，在卡拉奇孔子學院附近發生的一起據稱是自殺式爆炸事件中喪命。

當時該國的分裂主義組織「俾路支解放軍」（ Baloch Liberation Army）承認策動攻擊。該組織反對中國在巴基斯坦的投資，稱其不能使巴基斯坦人受益。

近年來，中國大量參與巴基斯坦各地的大型基礎設施項目，包括在資源豐富的俾路支省（Balochistan），巴基斯坦最貧窮的地區，也是長期叛亂的發源地。該省與發生事件的卡拉奇相鄰。

而中國在中巴經濟走廊上參與的大型基礎設施建設，正在改變該省的面貌。中巴經濟走廊涉及兩國之間的公路、鐵路和管道網絡項目，是北京雄心勃勃的「一帶一路 」倡議的一部分。

巴基斯坦內政部長薩努拉(Rana Sanaullah)譴責此次襲擊事件，他說此類事件「不可容忍」。