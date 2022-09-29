中日邦交正常化50週年：習近平與岸田文雄互致賀電 中日首腦三年未見面

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中日首腦已近三年未有見面，上一次是2019年12月時任首相安倍晉三訪問北京，習近平原定於2020年4月的訪日行程因新冠疫情取消。

中日邦交正常化五十週年，兩國元首均沒有出席慶祝活動。有學者對BBC中文分析指，中日關係未來將維持冰冷狀態，但經貿上會保持合作。

9月29日中日邦交正常化五十週年，日本經濟團體聯合會（經團聯）和日中友好團體在東京都內的賓館舉行了紀念招待會，首相岸田文雄獲邀參加，但未有出席。

共同社報道，岸田曾考慮參加活動，但可能鑒於9月較早時候在紐約，並未實現日中外長會談，認為「未形成足夠友好氣氛」，因此放棄出席活動。

出席活動的嘉賓包括日本外相林芳正、前首相福田康夫、前自民黨幹事長二階俊博出席，中國則派出駐日大使孔鉉佑參加。

中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄互致賀電。

習近平強調高度重視中日關係發展，願同岸田文雄首相「共同致力於構建契合新時代要求的中日關係」。

岸田文雄表示，日方願同中方「推動構築建設性、穩定的日中關係，共同促進兩國、地區和世界的和平與繁榮」。

中日首腦三年未見面

中日首腦已近三年未有見面，上一次是2019年12月時任首相安倍晉三訪問北京，習近平原定於2020年4月的訪日行程因新冠疫情取消。

針對日中元首會談事宜，日本官房長官松野博一29日在記者會表示「目前沒有任何決定」，日中之間正在進行各式各樣的對話，今後也將持續對話。

他前一天與為出席安倍國葬訪日的中國全國政協副主席萬鋼舉行會談，雙方一致認為，共同努力以中日邦交正常化50週年為契機，「構築建設性且穩定的日中關係」很重要。

過去三年以來，習近平與日本首相的對話僅有2020年9月與前首相菅義偉、2021年10月與岸田文雄的電話會談。

「不會有太大改善空間」

國際政治學者、日本問題專家林泉忠對BBC表示，中日關係未來不會有太大改善空間，「之後就是冷、冷、冷，不打起來已經算好了」，他預料中方會對日本採取「既打且拉」態度，不明顯想改善關係，但又未完全放棄「分斷美日聯手」的戰略思維，希望拉攏東京，避免日本全面倒向美國。

在日本，岸田文雄2021年上任時支持率高企，但在安倍國葬後民望大跌，一個月內支持度暴跌13.9個百分點至新低的40.2%，並首次低於不支持度（46.5%）。

林泉忠表示，岸田政府將沒有足夠的政治能量推動中日關係。「本身日本人的民意已經不喜歡中國，也不認為要跟中國改善關係，岸田現在民望下滑，他能否繼續當首相都很難講，更不用說要逆民意改善對華關係。」

他續指，除了輿論聲音，岸田還要應付黨內右翼的壓力。「安倍曾經積極改善對華關係，當時也引起一些反彈壓力，但他本身是右翼的老大，可以鎮住右翼的兄弟。現在的岸田祖籍廣島，他根本不是右翼，也壓不住右翼的聲勢。」

未來將維持「政冷經熱」

中日在政治外交上冷淡，但經貿合作從未停止，中國連續15年是日本第一大貿易伙伴國，日本則是中國僅次於美國的第二大貿易伙伴。有學者預料，兩國未來將維持「政冷經熱」。

台灣輔仁大學日文系教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎表示，中國經常用經濟制裁作為「懲罰手段」，但相較於南韓，中國向來對日本客氣得多，未來在半導體和自動車研發方面仍需依賴日本的技術與工藝。