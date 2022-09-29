在美中國留學生被指當間諜 面臨十年監禁

1 小时前

圖像來源，Getty Images

近日，一名在芝加哥的中國留學生被指控充當中國政府間諜，收集美國科學家和工程師的信息，他最高面臨10年監禁。

充當中國間諜

美國司法部周一（9月26日）發佈公告指，今年31歲的紀超群（Ji Chaoqun， 音譯）因充當中國政府間諜、以及對美國軍方做出重大虛假陳述被定罪。陪審團認為紀超群兩項電子欺詐罪名不成立。

紀超群因在美國境內充當中國間諜面臨最高10年監禁。目前，宣判日期尚未確定。

案件在芝加哥美國地方法院進行了兩周的審理，證據顯示，紀超群在江蘇省國家安全局的指導下工作，江蘇國家安全局是中國國家安全部的下屬機構。

居住在芝加哥的紀超群聽命於中國國家安全部副處長徐嚴軍（音譯），向一名情報官員提供某些個人的生平信息，供江蘇省國家安全部招募。

這些人包括在美國擔任工程師和科學家的中國人，其中一些人為美國國防承包商工作。

2016年，紀超群通過「緊缺人才徵兵計劃」加入美國陸軍預備役。他在申請參加時，謊稱自己在過去7年內沒有與外國政府接觸。在隨後與一名美國陸軍軍官的面試中，他沒有透露與外國情報官員的關係和聯繫。

「只是收集背景資料」

據《芝加哥論壇報》報道，紀超群2013年到芝加哥伊利諾理工學院學習電氣工程後，被中國國安部人員盯上。

檢方稱，寒假回到中國後，中國國安部人員宴請紀超群，紀超群獲得了一份絶密合同。他在合同中宣誓效忠於該部門的事業，同意「將我的餘生奉獻給國家安全」。

最終，紀超群搜集了8名美國公民的背景報告，他們都出生在中國或台灣，從事科學技術行業，其中幾人專注於航空航天領域。檢察官說，其中7人為美國國防承包商工作。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 紀超群搜集了8名美國公民的背景報告，其中幾人專注於航空航天領域（資料圖片）

2015年，紀超群從伊利諾理工學院畢業，第二年他通過「緊缺人才徵兵計劃」加入美國陸軍預備役。

美聯社報道，紀超群律師切羅尼斯（Damon Cheronis）在判決後的一份聲明中表示，他「很高興陪審團對兩項電子欺詐指控做出了無罪判決」。

「雖然我們顯然對剩下的罪名感到失望，但我們尊重陪審團的程序和他們為審判這個案子所付出的努力。」