在美中國留學生被指當間諜 面臨十年監禁
近日，一名在芝加哥的中國留學生被指控充當中國政府間諜，收集美國科學家和工程師的信息，他最高面臨10年監禁。
充當中國間諜
美國司法部周一（9月26日）發佈公告指，今年31歲的紀超群（Ji Chaoqun， 音譯）因充當中國政府間諜、以及對美國軍方做出重大虛假陳述被定罪。陪審團認為紀超群兩項電子欺詐罪名不成立。
紀超群因在美國境內充當中國間諜面臨最高10年監禁。目前，宣判日期尚未確定。
案件在芝加哥美國地方法院進行了兩周的審理，證據顯示，紀超群在江蘇省國家安全局的指導下工作，江蘇國家安全局是中國國家安全部的下屬機構。
居住在芝加哥的紀超群聽命於中國國家安全部副處長徐嚴軍（音譯），向一名情報官員提供某些個人的生平信息，供江蘇省國家安全部招募。
這些人包括在美國擔任工程師和科學家的中國人，其中一些人為美國國防承包商工作。
2016年，紀超群通過「緊缺人才徵兵計劃」加入美國陸軍預備役。他在申請參加時，謊稱自己在過去7年內沒有與外國政府接觸。在隨後與一名美國陸軍軍官的面試中，他沒有透露與外國情報官員的關係和聯繫。
「只是收集背景資料」
據《芝加哥論壇報》報道，紀超群2013年到芝加哥伊利諾理工學院學習電氣工程後，被中國國安部人員盯上。
檢方稱，寒假回到中國後，中國國安部人員宴請紀超群，紀超群獲得了一份絶密合同。他在合同中宣誓效忠於該部門的事業，同意「將我的餘生奉獻給國家安全」。
最終，紀超群搜集了8名美國公民的背景報告，他們都出生在中國或台灣，從事科學技術行業，其中幾人專注於航空航天領域。檢察官說，其中7人為美國國防承包商工作。
2015年，紀超群從伊利諾理工學院畢業，第二年他通過「緊缺人才徵兵計劃」加入美國陸軍預備役。
美聯社報道，紀超群律師切羅尼斯（Damon Cheronis）在判決後的一份聲明中表示，他「很高興陪審團對兩項電子欺詐指控做出了無罪判決」。
「雖然我們顯然對剩下的罪名感到失望，但我們尊重陪審團的程序和他們為審判這個案子所付出的努力。」
切羅尼斯曾在結案陳詞中稱，紀超群從未被指控竊取任何政府機密，他只是收集了一些背景資料，那些想要調查鄰居或潛在約會對象的人可以在網上付費獲得這些資料。