朝鮮五天內三次試射導彈 美日韓重啟反潛軍演

6 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在訪問韓國期間，哈里斯 (右) 前往位於首爾北部的韓朝邊界西段分隔兩韓的非軍事區內觀察哨，從那裏觀察朝鮮。

美國副總統卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris，賀錦麗）在周四（9月29日）訪問韓國，在她結束訪問數小時後，朝鮮隨即發射彈道導彈，這是朝鮮本周第三度試射彈道導彈。

韓聯社引述韓國聯合參謀本部報道，朝鮮在當地時間29日晚上8時48分至57分，從平安南道順川市一帶，向半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈，飛行距離約350公里，最高飛行高度約5萬米，最大飛行速度約5馬赫。

這是朝鮮連續第二天向東部海域發射導彈，也是五天內第三次。較早前於分別於25日和28日發射一枚及兩枚疑似短程彈道導彈。

分析人士指，平壤是針對美韓26日至29日在朝鮮半島東部海域的韓國戰區（KTO）進行的聯合軍演，及30日的美日韓反潛演習。另有評論認為，試射是為了抗議哈里斯訪韓期間前往朝韓非軍事區。

時隔五年再度聯合軍演

美韓海軍和日本海上自衛隊9月30日在東海公海海域，開展針對朝鮮的反潛聯合軍事演習。這是三國繼2017年12月以來再度重啟有關訓練。

美國核潛艇「安納波利斯」號（USS Annapolis）將在聯演中扮演搭載潛射彈道導彈的朝鮮潛艇，參演三方將對其進行探測和追擊，互換情報並確認互操作性。參加演習的包括韓國的「文武大王」號驅逐艦（ROKS Munmu the Great）、美軍「里根」號（USS Ronald Reagan）核動力航母戰鬥群，以及日本海上自衛隊的「朝日」號（JS Asahi）驅逐艦。

本周早些時候，朝鮮常駐聯合國代表金星在聯合國大會的講話中批評了美國和韓國的軍事演習，稱他們正在將朝鮮半島推向「戰爭邊緣」。他說，美國對朝鮮的「敵對政策」是世界現在「進入一個更加危險階段」的原因。

而韓國和美國一直在為他們的聯合演習辯護，他們稱其目的是穩定該地區。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 9月30日，一名韓國婦女在首爾的一個車站觀看有關朝鮮彈道導彈發射的新聞。

韓聯社引述韓方指出，三方將通過聯演加強對朝鮮潛射彈道導彈的應對力量，日方則表示，聯演將加深日本與韓美海軍的合作，實現自由開放的印太地區。據推測，韓日有關恢復《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）的談判或在聯合軍演後提速。

另一方面，韓國外交部長樸振9月30日在記者會上表示，針對朝鮮連日試射彈道導彈，將堅決予以應對，必要時考慮加強對朝鮮制裁的方案，包括海運、網絡、金融在內的應對措施。

分析指，樸振所提到的海運和網絡制裁可被解讀為切斷朝鮮以轉運方式進行走私，以及竊取加密貨幣獲取核研發資金等。

哈里斯訪韓日均談及台海

哈里斯周四從日本轉到韓國訪問，到首爾龍山總統府與韓國總統尹錫悅會面85分鐘，雙方討論朝鮮問題、美韓關係、經濟安全、美國電動車補貼措施及女性問題等，並譴責朝鮮試射導彈，美方重申防衛韓國的承諾。雙方又決定通過外交渠道，協調尹錫悅明年韓美同盟70週年訪問美國。

另外，白宮指兩人曾討論中國在台海的動作，雙方強調重視台海和平穩定的基本立場。南韓總統府辦公室起初沒有透露相關內容，其後在白宮新聞稿發佈後再作補充。

哈里斯在會面後出席韓國女性座談會，其後到訪朝韓非軍事區，是首位拜登政府高層官員到訪。她形容朝鮮是"惡劣的獨裁政權"，並稱美國追求沒有朝鮮威脅的世界。

周三（9月28日），哈里斯訪問日本橫須賀海軍基地並對駐地美軍發表講話。她指責中國「破壞基於規則的國際秩序的關鍵要素」，並稱中國在東海、南海和台海的行為「令人不安」。

哈里斯還抨擊中國「利用其軍事和經濟實力來脅迫和恐嚇其鄰國」。哈里斯的講話呼應了拜登總統最近支持台灣的言論，稱美國將「繼續反對任何單方面改變現狀的做法。我們將繼續支持台灣的自衛，符合我們的長期政策」。

她補充說，美國認為台灣海峽的和平與穩定是「自由開放印太地區的基本特徵」。