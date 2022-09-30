查爾斯三世：英國新國王能否推進加拿大與原住民和解？

傑西卡·默菲（Jessica Murphy）

BBC記者，發自多倫多

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 1977年，時為威爾士親王的查爾斯到訪加拿大，當時他被凱奈民族（Kainai Nation）授予榮譽酋長的頭銜。

近年，加拿大一直致力於推進與本國原住民就歷史達成和解，而英國新國王加冕對這一進程意味著什麼？

今年較早前，在加拿大首都，查爾斯國王（King Charles，查理斯國王）——時為威爾士親王——被要求道歉。

這個要求是來自加拿大第一民族大會（Assembly of First Nations）全國酋長羅絲安妮·阿奇博爾德（RoseAnne Archibald）。她告訴查爾斯，英國王室需要為聖公會教堂運營的寄宿學校對原住民學童的「同化和種族滅絶」及其在殖民歷史當中的角色賠罪——查爾斯現在是英國聖公會最高領袖。

為期三天的訪問是查爾斯第19次官訪加拿大，也是他作為威爾士親王的最後一次。

查爾斯在當次訪問行程中未有道歉，但他提及有需要面對歷史「較黑暗和難接受的方面」。

不過，一些人希望新國王加冕之後，將會是王室與加拿大原住民改善關係的開端。

在世界各地的英聯邦國家，也包括加拿大，都正在設法理清英國君主在女王伊麗莎白逝世後的角色，以及她的兒子查爾斯應該做什麼來修正殖民主義。

在加拿大，英國國王的加冕正值原住民和解議題成為全國話題之際。

這是一場已經醞釀多年的對話，但是在去年夏天才走上前台。 當時第一民族（加拿大境內除因紐特人和梅蒂人之外的原住民族通稱）列出證據，發現過去的寄宿學校有多處無名墓地——這些學校是在19世紀由政府資金設立，當時是同化原住民的舊政策的一部分。

對於加拿大來說，和解過程是多方面的。除了王室要道歉之外，很多人還呼籲王室歸還那些被搶走並帶到英國的原住民工藝品，並更積極履行歷史上有關王室與原著民之間的關係的協約。

這些協約是憲法認可的協議，定義了原住民社群權利，以及聯邦及省級政府的彼此責任。與王室的協議可以追溯到1700年代，而商討一份現代版的協約被認為是和解的重要組成部分。

克里族作家和前協約談判者達雷爾·J·麥克萊奧德（Darrel J McLeod）本月較早前在加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）發文指，英女王伊麗莎白沒有利用手上資源對以王室名義所做過的事情進行修正——包括正式道歉和歸還原住民工藝品等。

他說，他希望新國王會「有洞見和決心完成他的母親未能完成的事，利用溫莎王朝在加拿大餘下的時間扭轉局面」。

加拿大在立國之前就已經有君主制。500多年前，法國和英國君主都曾管轄過加拿大的殖民地。

王權與原住民之間的聯繫則可以回溯到更遠，至歐洲人首次踏足這片大陸的時候。

到今天，北美大草原上仍然可見在1800年代與王權簽署協約的象徵符號。協約簽署時，會派發代表王室承諾的「協約勳章」。

「它有一面是女王的形象，然後會派發給每一個簽署協約的民族首領，」加拿大專家作家、薩斯喀徹溫省的小松原住民區第一民族成員道格·卡特蘭（Doug Cuthand）說，「而每一個簽協約的首領都會被授予一面米字旗，因為那時候加拿大還沒有國旗。」

雖然現在有權力管理這些協議的已經是聯邦政府，不再是王室家族，但是王權仍然與原住民有象徵性的關係。卡特蘭說，米字旗在各省第一民族的聚會中仍然常見，象徵著那些協約的重要性。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加拿大總督瑪麗·西蒙（Mary Simon ）與英女王伊麗莎白二世見面。

加拿大總督瑪麗·西蒙（Mary Simon）是王權在加拿大的代表，這是英國國王繼續作為國家元首的15個國家之一。

作為一名因紐特女性，她是第一個擔任這個職務的原住民。她回憶自己小時候在遙遠的北方生活，那裏的很多人家裏都掛著女王的肖像。

「她受到北極因紐特人社群的尊敬，」她在本月較早前接受BBC首席國際記者麗斯·杜塞特（Lyse Doucet）訪問這樣說道。

但是，人們對於君主制也有怒氣。

去年在曼尼托巴省，在針對寄宿學校無名墓的抗議中，維多利亞女王和伊麗莎白女王的雕像被推倒。

卡特蘭說，原住民既認識到殖民主義對第一民族的傷害，也知道長久以來建立的那種聯繫。

「這有點撕裂，不是嗎？」他說。

「有那樣一種高級的關係存在，但是又有之後的協約和殖民主義。」

加拿大的王權研究院副主席內森·蒂德里奇（Nathan Tidridge）稱，加拿大在1867年建國時，在很多方面都超越了君主和原住民之間的那些關係，將政權和協約納入了聯邦政府的管轄之下。

獲得王權信任施政，聯邦政府監督了像寄宿學校這類破壞性政策的實施。

但很多加拿大原住民仍然表示，查爾斯國王在和解進程中會有很重要的角色，儘管他的身份僅限於象徵性的國家元首，且不會介入加拿大的政治事務。

曼尼托巴大學的原住民研究教授尼甘·辛克萊爾（Niigaan Sinclair）說，「所有跡象都顯示國王在原住民問題上參與度更高」，也比伊麗莎白女王「更勝任」處理這一事務。

「我們需要的是一個能在看到有不公義的事情發生時會介入的王室，」他說，王室「除了說漂亮話之外還要更在意」。

「我們需要一個王室說話能讓總理聽得進去，並且會說『你必須遵守協約，因為王室是簽署過的』。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 作為威爾士親王的查爾斯在女王白金禧皇家紀念訪問加拿大，與德塔（Dettah）首領愛德華·桑格里斯（Edward Sangris）一同出席生火儀式。

查爾斯國王近日向總督重申，他致力於和解。 而蒂德里奇認為，有可能通過像西蒙總督和加拿大各省的王權代表完成一些事情。

雖然查爾斯在最近的出訪中未有道歉，但是蒂德里奇認為，有一天國王有可能會為了阿爾博爾德酋長所要求的道歉而來到加拿大。

「你不會只是到此一遊，然後就發聲明道歉——這需要時間的，」他說。

「王權是一個涵蓋千年歷史的機構。他是一個了解並且懂歷史的人，」蒂德里奇在談到新國王時說。