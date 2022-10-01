俄羅斯正式吞併烏克蘭四個地區，國際遣責非法侵佔領土

馬特·默菲（Matt Murphy）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京在莫斯科向民眾講話，大屏幕上用俄語顯示"永遠團結"的字眼

俄羅斯正式吞併烏克蘭境內四個佔領區，舉動引發國際遣責。

周五（9月30日）在克里姆林宮富麗堂皇的聖喬治大廳（St George's Hall），總統普京與佔領區內由莫斯科安插的領導人簽署了「加入條約」。

在一眾政界高層的見證下，普京宣佈這些地區將「永遠」成為俄羅斯的一部分。

作為回應，基輔啟動了一項新的快速通道程序，申請加入北約。

在總理和議會議長的陪同下，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）講話稱，烏克蘭長久以來都已經是北約的「事實」成員。他同時指控莫斯科「利用謀殺、勒索、虐待和謊言」來重劃邊境線。

「我們正在採取果斷措施，簽署烏克蘭加速加入北約的申請，」在基輔市中心發表講話的澤連斯基說。

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）並不想被催迫批准這一申請，他表示， 決定仍需由北約的30個成員國作出。不過他遣責莫斯科對烏克蘭領土的吞併，稱這一舉動是「戰爭開始以來最嚴重的升級」。

美國總統拜登也指控普京以「欺詐企圖」侵佔烏克蘭領土，表示這一舉動是「踐踏聯合國憲章，也顯示了其對所有國家的和平的藐視」。

「普京宣佈的這次非法吞併，不會改變任何事情，」歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，「所有被俄羅斯入侵者非法佔領的地帶都是烏克蘭的領土，而且永遠會是這個主權國家的一部分。」

法國總統馬克龍聲稱將會「與烏克蘭站在一起應對俄羅斯的攻擊，讓烏克蘭能夠恢復對它整個領土的全面主權」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京與佔領區內由莫斯科安插的領導人

但是普京很長時間以來對於西方批評他在烏克蘭開戰都不為所動，而在周五這段漫無邊際的37分鐘講話中，他承諾會「用手頭上一切武力和措施」來「保護」他最新吞併的地區。

他聲稱，赫爾松、扎波羅熱、盧甘斯克和頓涅茨克的居民已經投票回歸「他們的人民、他們的祖國」。

「人民作出了他們的選擇，」普京說，「這是數百萬人民的意志。」

他指的是近日在這些地區舉行的自創公投，但是烏克蘭和西方政府已經遣責這是虛假投票。

在宣言中，這位俄羅斯領導人似乎又模糊地重提使用核武器的威脅，指控美國在1945年二戰末期以核武器轟炸長崎和廣島，製造了「先例」。

儀式最後是四個被吞併地區的領導人與普京簽署「法令」，然後他們的手彼此握在一起，帶領現場聚集的民眾高呼「俄羅斯，俄羅斯」。

俄羅斯媒體形容這個是歷史性的一刻，但是普京的講話對俄羅斯聲稱兼併土地的範圍透露的細節很少。

烏克蘭在戰事中已經重新控制了扎波羅熱和頓涅茨克地區的大片地區，最近數周也重奪了很多領土。

而69歲的普京則主要聚焦於一系列他所指的西方「殖民主義」下的不公義，然後又轉而向「撒旦式的」領導人，發起歧視同性戀式的攻擊。

普京在莫斯科發表講話之際，南面750公里（466英里）處的利曼，他的部隊正被烏軍包圍。這是東部省份頓涅茨克的一個戰略重鎮——這個省又是被俄羅斯吞併的地區之一。

該鎮曾作為俄軍在該地區的供應和物資基地，而外界相信有3000至5000名士兵目前被困該地，近乎完全被包圍。

烏克蘭內政部顧問安頓·赫拉什琴科（Anton Herashchenko）發言指，「烏克蘭部隊從三個方向襲擊佔領者，他們的情況是『異常複雜』」。

剛被吞併的頓涅茨克人民共和國領導人丹尼斯·普希林（Denis Pushilin）承認，利曼是「部分被包圍」，而附近兩個村莊也是「未完全在我們控制之下」。

烏克蘭軍隊一直積極掩蓋其部隊在這些區域的行軍步伐，但是社交媒體上的一段視頻顯示，基輔的部隊出現在亞姆比爾市中心，那裏位於利曼東南16公里（9英里）。

周五晚間，基輔國防局表示，已經奪取利曼西北8公里（4英里）處的村莊德羅比舍韋。

在其他地方，扎波羅熱有約30名烏克蘭人在俄羅斯對平民車隊的火箭襲擊中遇害。

西方國家很快對周五的吞併作出回應，周五下午已經出台一系新制裁。

美國的制裁目標是俄羅斯中央銀行行長艾爾薇拉·納比烏林娜（Elvira Nabiullina）。美國財政部官員指她是保護俄羅斯經濟的關鍵人物。另外還有超過1000個公司、政客和商界人士受到制裁。

英國則禁止了近700種對製造產生至關重要的商品出口至俄羅斯。

歐盟委員會則推出了提案，對俄羅斯海運石油強制設定價格上限，同時禁止歐盟公司在俄羅斯企業董事會擔任職務。

在莫斯科，普京與他的分裂主義同盟出席了紅場的一場晚間流行音樂會。

俄羅斯總統先是帶領民眾為四個地區被併入俄而歡呼，之後又加入集體演唱俄羅斯國歌。「勝利將是屬於我們的，」他說。

數以千計民眾聚集在現場，很多都手持俄羅斯國旗，不過BBC記者威爾·弗農（Will Vernon）在莫斯科報道指，很多到場的人說他們是有組織地被一起送上大巴到現場的。

周五晚上，俄羅斯否決了遣責其吞併四個地區的聯合國安理會議案。莫斯科常駐聯合國代表瓦西里·涅本茲雅（Vassily Nebenzia）指，尋找遣責一個常任理事國是前所未有的。