烏克蘭戰爭：俄羅斯吞併烏東領土背後，中國的底線和態度

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京與栗戰書

俄羅斯上周宣佈吞併烏克蘭境內四個佔領區，引發國際譴責，但中國的回應卻非常模糊，並未批評俄羅斯，只稱「始終主張各國的主權、領土完整都應該得到尊重」。

國際關係學者對BBC表示，中國政府在俄烏戰爭這個棘手問題上試圖兩面討好， 鑒於當前中俄關係，中國不會站出來公開反對公投。但這也並不代表中國支持或承認這次公投。

國際譴責與中國回應

在舉行所謂公投後，俄羅斯上周宣佈吞併烏克蘭盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱四個地區，在國際上受到廣泛譴責。

聯合國秘書長古特雷斯稱，俄羅斯的這種吞併決定是「非法的，應受到譴責」。

美國和阿爾巴尼亞隨後起草並向聯合國安理會遞交一項決議草案。草案指，俄羅斯將烏克蘭的四個地區視為自己的主權領土，其在這四個地區舉行所謂的公投是非法的，企圖修改國際公認的烏克蘭邊境。

決議呼籲所有國家、國際組織和機構不要承認俄羅斯的吞併聲明，並呼籲俄羅斯「立即、完全、無條件地撤出」在烏克蘭領土上的「所有軍事力量」。

因為俄羅斯的否決，草案並未通過。值得注意的是，中國與巴西、印度等國一同投了棄權票。

路透社引用中國駐聯合國大使張軍表示，應維護各國主權和領土完整，各國的合理安全關切也應得到認真對待。

對於此次吞併和所謂公投，中國一直沒有明確譴責和批評。

9月28日，中國外交部新聞發佈會上，有記者提問，「為什麼中國沒有更明確地譴責俄羅斯？這會不會給其他地方的分裂分子提供一個錯誤信號，特別是在台灣地區？」

中國外交部發言人汪文斌回應稱：「我們始終主張各國的主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。作為負責任的大國，中方一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利。」

「給俄羅斯面子」

美國巴克內爾大學國際關係教授朱志群對BBC中文表示，中國外交部的回應表明中國不會支持俄羅斯主導的在烏克蘭四地舉行的公投，也不會承認公投結果。

他認為，中國的回應是重申其一貫立場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在烏克蘭馬里烏波爾，房屋損毀嚴重

「中國肯定是反對公投的， 但是鑒於當前中俄關係的重要性，中國不會公開反對，以給俄羅斯和普京面子。但中國是有底線的，並不會完全站在俄羅斯一邊，特別是入侵烏克蘭及通過公投吞併部分烏克蘭領土。」他認為。

9月，中共中央政治局常委栗戰書在訪問俄羅斯時表示：「美國和北約直接逼到俄羅斯的家門口，涉及到俄羅斯的國家安全和人民的生命安全。那麼在這種情況下，俄羅斯採取應當採取的一些措施，中方是表示理解，而且從不同的方面給予策應。」

栗戰書並未詳細闡述中方如何「策應」，但這次表態受到外界普遍關注，被視為北京迄今為止對莫斯科作出的最有力的支持表態。

「中國政府在俄烏戰爭這個棘手問題上試圖兩面討好，因而態度顯得模棱兩可，只表達原則立場，但不在具體問題上表態。中國試圖一碗水端平，也確實在促談，但在外界看來，中國還是基本上站在了俄羅斯一邊。」朱志群指出。

台灣與烏克蘭

另外，烏克蘭問題也時常被拿來與台灣問題比較。俄羅斯入侵烏克蘭後，「今日烏克蘭，明日台灣」持續成為網絡上熱議的話題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭被佔區的公投難以得到國際社會的承認。

汪文斌稱，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者沒有任何可比性，任何借烏克蘭問題影射、關聯台灣問題的企圖都是別有用心的政治操弄。

朱志群則認為，台灣問題跟烏克蘭問題從歷史和現狀來看確實不同，不能混為一談。公投不是解決兩岸問題的途徑。