俄羅斯入侵烏克蘭戰爭：法國支援基輔的武器為什麼那麼少？

休·肖菲爾德（ Hugh Schofield）

BBC駐巴黎記者

1 小时前

圖像來源，Reuters

法國一直表示要引領歐洲進入軍事防衛自力更生的新時代，可是為什麼在俄羅斯發動入侵烏克蘭的戰爭後，法國提供給烏克蘭的武器佔比如此之小呢？

法國一些頂級戰略思想家提出的這個問題頗為令人尷尬。他們正在推動總統馬克龍（Emmanuel Macron）做出緊急決定向基輔提供更多武器。

最近在波蘭和烏克蘭進行的實地分析表明，法國交付給烏克蘭的武器份額在所有外國援助中所佔比例還不到 2%，遠遠落後於美國的 49%，甚至遠遠落後於波蘭的22%和德國的9%。

弗朗索瓦·海斯堡（François Heisbourg）算是法國最有影響力的國防分析家，他說：「我曾經擔心統計數據的可靠性，這些數據顯示法國在捐助國名單中排名靠後。所以我去了波蘭的主要配送中心，看看法國實際交付了多少噸位，而不是僅僅看法國承諾了多少。」

「不幸的是，這些數字證實了我的擔憂。法國在名單上排名靠後——排在第九位。」

法國政府對此的回應是：「你說的沒錯，不過……」

的確，援助數據令人不快，但起作用的還有其他因素。

首先，法國國防官員說，衡量軍事援助的真正標凖是質量而不是數量。一些國家正在向烏克蘭運送大量過時的設備。但法國提供的18 門凱撒式自行火炮，現在在烏克蘭前線聲名遠揚。

法國國防官員還說，作為冷戰後和平紅利的一部分，法國與其他西方國家一樣，也減少了武器庫存。

提供給烏克蘭的凱撒炮足足佔了法國全部機動火炮的四分之一。法國如果不想削弱自己在已經有軍事承諾的地區的力量，就無法提供更多的武器。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 法國外長科隆納（ Catherine Colonna）與烏克蘭總統澤連斯基討論提供軍事設備的問題。

法國《國防評論》的編輯傑羅姆·佩利斯特蘭迪將軍（Gen Jérome Pellistrandi）說：「表面上看我們的援助可能排在其他國家的後面，但法國非常想發揮自己的作用。」

軍事評論家海斯堡先生說，法國官方的這些論點並非沒有道理， 但問題是，就像演戲必須上舞台一樣，如果法國不更多地出現在舞台上，就可能有不被寫入劇本根本沒有戲份的風險。

他說：「我在基輔時，每個人都非常有禮貌。我沒有感覺到烏克蘭人很不贊成我們的行為。但在某種意義上，情況更加糟糕。我有一種明顯的感覺，那就是法國變得可有可無，無關緊要。」

在海斯堡看來，道理很簡單。烏克蘭與那些它知道可能提供所需武器的國家進行對話， 但目前法國不在這些對話國家的名單中。

但法國還有另一個危險。它在援助烏克蘭問題上的相對缺席削弱了它在歐洲防衛中的領導地位。

東歐的許多國家已經對馬克龍總統保持警惕，他們認為馬克龍總統在戰爭的頭幾個月對俄羅斯總統普京過於寬鬆。有一種深入人心的說法是，法國仍然對烏克蘭取得徹底勝利感到矛盾。

不過在倫敦瑪麗女王大學講授國際安全問題的皮埃爾·哈羅什博士( Pierre Haroche)認為，這種說法不公平——這也不是法國向烏克蘭提供武器較少的原因。

但他深信，法國應盡早加大援助烏克蘭的力度，讓波蘭等東歐國家知道「我們大家步調一致」好讓這些國家放心。

他說：「法國的歐洲戰略自主目標主要集中在通過聯合採購建設歐洲的國防工業。但如果你想要聯合採購，你必須向其他國家證明所有人對歐洲共同安全的願景想法是一致的。」

「為了使我們的歐洲合作目標切實可行，我們需要向東歐國家表明，與法國合作並接受法國的歐洲國防自立更生的理念並沒有戰略上的風險。」

哈羅什博士呼籲法國調送 50 輛 雷克萊爾（Leclerc ）主戰坦克。海斯堡先生認為更應該向烏克蘭提供防空武器系統，他說烏克蘭更需要防空系統。

哈羅什博士說：「就像向鄰居提供滅火器一樣，如果鄰居家發生火災，你最好立即提供滅火器，而不是等到火勢蔓延到自己家。」