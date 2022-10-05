美國普利策獎得主出版新書 揭秘前總統特朗普的八件事

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國前總統特朗普批新書中的爆料都是「瞎編亂造」。

美國前總統特朗普差一點解僱了女兒伊萬卡，把文件衝入馬桶是常事。

美國《紐約時報》記者瑪吉·哈伯曼（Maggie Haberman）備受矚目和期待的新書《Confidence Man》周二（10月4日）出版，披露了以上和更多有關特朗普總統的猛料細節。

這本書講述了特朗普從紐約商人到總統期間的生活。書中爆料來自作者對 200 多名內幕人士的採訪，包括對特朗普總統的三次採訪和對他前助手的採訪。

特朗普總統在他的社交媒體平台上對作者大加討伐，說書裏盡是些「胡編亂造」。

BBC總結了書中的八大猛料：

1）特朗普曾想解僱女兒伊萬卡和女婿賈里德庫什納

哈伯曼寫道，特朗普在與當時的白宮幕僚長約翰·凱利（John Kelly）和白宮顧問唐·麥加恩（Don McGahn）開會時，差一點就要在推特上宣佈解僱女兒伊萬卡和女婿賈里德庫什納 。他們兩人當時都是白宮高級助理。

凱利當時攔下了特朗普，建議他在發送推文之前先與伊萬卡和庫什納談話。不過特朗普沒跟他們二人就此談過話，他們都一直是白宮助理，直到特朗普總統任期結束。

書中透露，特朗普經常貶低女婿庫什納，並曾在 2017 年聽完庫什納的公開演講後評論說庫什納「聽起來像個小孩」。

特朗普否認曾想過解僱伊萬卡和她的丈夫。他說：「純屬虛構。我連想都沒想過。」

2）特朗普考慮過轟炸墨西哥的毒品實驗室

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普遭質疑，怒懟華裔女記者：你去問中國

哈伯曼寫道，特朗普曾多次提出轟炸墨西哥毒品實驗室的可能性——這一建議讓美國前國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）聽了目瞪口呆。

這個想法最早源於特朗普與公共衛生官員兼美國公共衛生服務軍官團海軍上將布雷特·吉羅爾（Brett Giroir）的一次談話。

吉羅爾按照公共衛生服務軍官團的慣例身穿制服走進總統的橢圓形辦公室。他對特朗普總統說，墨西哥生產非法毒品的實驗室應該是首要攻擊目標，以阻止毒品越過邊界進入美國。

特朗普先生誤認吉羅爾是軍官，然後建議應該轟炸毒品設施。

白宮後來對此事作出的反應是要求吉羅爾不要再穿制服。

3) 特朗普害怕死於新冠

2020 年 10 月特朗普感染了新冠病毒，他在白宮時病情惡化，他害怕會死於新冠感染。

他病情嚴重的某一刻，特朗普的白宮副幕僚長托尼·奧納托（Tony Ornato）曾經警告總統，如果他的健康狀況進一步惡化，他將不得不啟動程序以確保政府的連續性。

儘管特朗普多次努力將病毒蔓延控制在最小，但他對死於新冠的恐懼一直都在。他擔心病毒會對自己的形象和政治意願產生負面影響。哈伯曼寫道，他要求身邊的助手摘下口罩，並建議當時的紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）不要在電視上談論新冠病毒。

書中寫道，特朗普對庫莫說：「不要大驚小怪。 你會讓病毒變成一個問題。」

4) 特朗普會見英國首相時提到了他的房產

哈伯曼的書詳細描述了特朗普與世界領導人之間的幾次會面。

例如，在與當時的英國首相特蕾莎·梅的第一次會面中，特朗普先生談到了墮胎，他說「有些人支持生命權，有些人支持選擇權。設想如果一些有紋身的禽獸強姦了你的女兒，她懷孕了怎麼辦？」

然後，他在討論北愛爾蘭的談話中改變了話題，談到如何阻止在他的房產附近建立海上風電項目。

5）特朗普要求朱利安尼「不擇手段」推翻2020年大選結果

特朗普在 2020 年大選中輸給美國總統喬·拜登的局面變得明顯時，他打電話給前紐約市市長和他的私人律師魯迪·朱利安尼 (Rudy Giuliani)。

在其他律師拒絶按照他的要求去推翻選舉結果後，他對朱利安尼說：「好吧，魯迪，你現在全盤操作吧。大動作，想怎麼做就怎麼做。我不在乎。」

書中說特朗普總統對朱利安尼說：「我的律師很糟糕。」 他還經常對白宮律師帕特·西波隆（Pat Cipollone）不滿。

書中顯示，當時特朗普迷戀陰謀論，所找的律師都是被白宮顧問認為偏信陰謀論的人。

6）特朗普在飛行途中想出了一個稅收借口

2016 年競選總統期間，特朗普在飛機上被他的競選經理科裏·萊萬多夫斯基和他的新聞秘書霍普·希克斯要求解決他拒絶公布納稅申報單的問題。他們認為這是特朗普入主白宮的一個障礙。

哈伯曼寫道，特朗普聽完後向後一靠，然後突然想出一個主意說：「好吧，你們知道我的稅收正在接受審計，我總是被審計。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普的女兒伊萬卡和女婿庫什納被認為是他的左膀右臂。

「所以我可以說，等我被審計完了，我就會公布。但我永遠都不會有不被審計的時候。」

自尼克松總統以來，每一位美國總統都自願公布了他們的納稅申報表。此後，《紐約時報》2020 年的調查顯示，特朗普在出任總統的那一年供繳納了 750 美元的聯邦所得稅。

7) 特朗普將文件衝入白宮廁所

特朗普上任時，白宮工作人員隔一段時間就會發現廁所被印刷品堵塞，並認為他把文件扔進了廁所。

據稱，他還違反了《總統記錄法》撕毀文件。根據這一法規，總統發出或接收的文件都是美國政府的財產，一旦總統任期結束，將由美國國家檔案館處理。

在國家檔案館對特朗普丟失白宮文件所做的更多指控中披露了這些細節。特朗普還面臨司法部的刑事調查，原因是他在離任後將政府檔案保存在他位於佛羅里達州的海湖莊園。

8) 特朗普認為少數族裔員工是服務員

在 2017 年就職典禮後不久的一次國會會議上，哈伯曼寫道，特朗普誤以為一群種族多元化的民主黨工作人員是服務員，要求他們去端點心過來。

這本書詳細介紹了特朗普對參議員查克·舒默（Chuck Schumer）和眾議員南希·佩洛西（Nancy Pelosi）的工作人員發表的言論。