印度法裏科特王族遺產爭議：摩訶羅闍及其「神秘遺囑」

59 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大女兒阿姆日特·考爾拿著她父親哈林德·辛格·布拉爾的照片

9月印度最高法院判決結束了一場價值2000盧比（24億美元）財產所有權的王族爭議。BBC在旁遮普的記者察巴拉（Arvind Chhabra）報道了這個曲折的法律糾紛。

財產爭奪爭議由於哈林德·辛格·布拉爾（Harinder Singh Brar）在1989年去世引起，他是從前法裏科特（Faridkot）王國（現在是旁遮普邦的一部分）的摩訶羅闍（印度語君主之意），他的大女兒對遺囑提出挑戰，按照該遺囑，她沒有得到任何房產。

印度最高法院後來指出該遺囑「不實，造假，在可疑的條件下產生」，而且將房產的主要部分判給了哈林德·辛格其中兩個女兒。

在這個判決做出前的多年的法律訴訟中出現過至少3份遺囑，其中包括現在被指偽造的這份。

遺囑爭議

在1948年當印度獲得獨立後，哈林德·辛格和其他王國的統治者一樣同政府達成協議，協議允許哈林德·辛格保留一部分財產。

這包括成百上千英畝土地，城堡，建築，飛機，古董汽車和銀行存款，這些資產都分佈在旁遮普，喜馬偕爾，哈里亞納幾個邦和德里。

歷史專家辛格（Harjeshwar Pal Singh）說 ，「法裏科特的統治者致力於經濟發展，如修建鐵路和設立醫院」，他還說哈林德·辛格和他的祖先同英國統治者一直保持良好的關係。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 遺產包括分佈在印度三個邦的巨額房產

哈林德·辛格和他的妻子有一個兒子和三個女兒。

現在只有最大的女兒阿姆日特·考爾（Amrit Kaur）在世。哈林德·辛格的兩個子女提卡·哈爾末辛德爾·辛格（Tikka Harmohinder Singh）和馬希品德爾·考爾（Maheepinder Kaur）都已經去世，而且沒有繼承人。

在1950年，哈林德·辛格立下第一份遺囑，其中提到了包括四個公寓和一些銀行賬戶的資產，這些財產被平均分給了他的3個女兒。

兩年後，他立了第二份遺囑，他在遺囑中說不想給阿姆日特·考爾留下任何財產。他希望把財產留給其他兩個女兒。

最高法院判決說，那樣安排的理由似乎是「長女的婚事違背了她父親的意願」。

3年後，那位前國王又在倫敦做了另外一份法律文件，一個註冊的和解協議，其中並沒有剝奪阿姆日特·考爾的繼承權。

按照那份協議，她在25歲後或法律上同她丈夫離異後 -- 無論哪種情況發生在先，她能繼承贏得的房產份額。

但是在哈林德·辛格去世後，第三份遺囑被宣讀的內容令已經同她父親和解的大女兒阿姆日特·考爾大感意外。

那份遺囑確立的日期是1982年6月1日，而在幾個月之前提卡·哈爾末辛德爾·辛格在交通事故中身亡。

那份遺囑說，所有的財產由一個委託基金管理，委託人包括她的兩個妹妹和哈林德·辛格母親的一個親戚。

法庭爭奪

1991年，大女兒阿姆日特·考爾對這個遺囑提出挑戰，她要求得到房產的1/3。她的妹妹迪品德爾·考爾（Deepinder Kaur）和哈爾末辛德爾·辛格，以及其他的委託人被列為起訴對象。

此外，哈林德·辛格的弟弟坎瓦爾·曼吉特·英德爾·辛格（Kanwar Manjit Inder Singh）也提起訴訟說，他作為血緣最接近的男性親屬也應該對該房產有繼承權。

2013年，一個法庭對這兩個訴訟做出判決。判決說第三個遺囑不是真實的遺囑，阿姆日特·考爾和迪品德爾·考爾（馬希品德爾·考爾在2001年去世)有權得到所有房產的一半 。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現在家族成員面臨如何分割財產的問題

阿姆日特·考爾聯繫到的刑偵專家賈希·阿南德（Jassi Anand）對BBC記者說，他們徹底研究了第3份遺囑，確認那不是前國王所立。

她說，「國王是個有學識的人，書法優美。但這些都沒有反映在那份遺囑當中，裏面還有很多拼寫錯誤，他的簽字也是偽造的。」 她還說那份遺囑是用不同的打字機打出的。

法庭裁決駁回了坎瓦爾·曼吉特·英德爾·辛格對房產的要求。

委託成員迪品德爾·考爾和巴拉特·英德爾·辛格（Bharat Inder Singh）--坎瓦爾·曼吉特·英德爾·辛格的兒子 -- 對判決提出上訴。

在2020年，旁遮普邦和哈里亞納邦的高等法院維持法庭判決決定，說第三個遺囑系偽造。

法院還駁回前國王兄弟的要求，即認為他應該得到房產25%的份額，理由是他母親在1991年才去世，也就是哈林德·辛格去世兩年後。

9月，最高法院維持了高等法院的判決令，下令立即解散委託機構，之前房地產一直由該機構負責管理。

財產的其餘部分現在將在阿姆日特·考爾和死於2018年的迪品德爾·考爾的家人之間平分。警察目前正調查偽造遺囑。

現在情況如何?

現在哈林德·辛格的家人需要按照法庭裁決決定的繼承份額分割房地產。

一個辦法就是他們坐在一起共同決定哪些房產由誰繼承。

其他辦法就是在法庭上解決，但是摩訶羅闍的弟弟坎瓦爾·曼吉特·英德爾·辛格的孫子阿馬爾音德爾·辛格（Amarinder Singh）認為這種辦法過於耗費時間。他說「至少家族內的敵意已經成為過去。」