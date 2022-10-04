伊朗安全部隊入校園鎮壓抗議者，國際社會譴責「過度使用武力」

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 伊朗女性在抗議前線

反政府抗議活動繼續席捲伊朗，德黑蘭一所著名大學夜間發生暴力事件。

報道稱，謝里夫理工大學的大量學生被困在一個停車場，安保人員已經包圍了該停車場。

一段視頻顯示，槍聲響起時，學生們紛紛逃跑。

伊朗反政府抗議活動在9月17日爆發，起因是一名被道德警察拘留的婦女死亡。

「騷亂」

伊朗最高領袖阿里·哈梅內伊在首次公開評論中稱，馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）之死是一個「痛苦的事件」，「深深傷了我的心」。

但他譴責全國範圍內的抗議活動是「騷亂」，他聲稱這是由美國，以色列「以及他們僱傭的特工和在國外一些的伊朗人的幫助下策劃的」。

德黑蘭警察指控22歲的庫爾德婦女阿米尼違反要求女性用頭巾遮蓋頭髮的嚴格法律，她被拘留幾小時後陷入昏迷，三天後她在醫院去世。

她的家人稱，警察用警棍打她的頭，並將她的頭撞在他們的一輛車上。警方表示，沒有任何虐待的證據，她是「突然心臟衰竭」。

抗議活動在她的葬禮上開始，並蔓延到全國各地，變成該國多年來最嚴重的騷亂。

至少133人被殺害

周日是謝里夫理工大學一年級學生開學的第一天。

伊朗半官方的邁赫爾通訊社報道，周日下午，約200名學生聚集在校園，開始高喊「女性、生命、自由」和「學生寧死不願受辱」等口號。報道指，隨著示威活動持續，口號變得更加激進，矛頭直指神職機構。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阿里·哈梅內伊（右二）

下午晚些時候發生了暴力事件，當時安全部隊到達校園。邁赫爾報道，安全人員發射了催淚瓦斯和彩彈，導致一些學生逃到大學的一個停車場。

社交媒體的一段視頻中，可以看到一群人試圖從一個停車場逃跑，他們被騎著摩托車的安全部隊追趕。

另一段視頻顯示，人們在奔跑，摩托車手沿著街道前進。在視頻中可以聽到槍聲，以及「哈梅內伊去死」的口號。

位於美國的伊朗人權中心稱，第三個視頻顯示，一名被拘留的抗議者被摩托車上的兩名安全人員帶走，整個頭都裹著衣服，其中一名安全人員隨後對拍攝的婦女開槍。

報道稱，一些學生遭到毆打或被氣槍擊中，30至40人被捕。

伊朗國家通訊社報道，科學部長穆罕默德·阿里·祖爾菲戈（Mohammad Ali Zulfigol）到校園與學生和安全部隊對話後，局勢恢復了平靜。

邁赫爾通訊社說，「由於最近的事件和保護學生的需要」，該大學周一停課，課程轉移到網上。

過去兩個晚上，儘管死亡人數不斷增加，但德黑蘭和其他許多城市的抗議活動升級。

總部位於挪威的伊朗人權組織（Iran Human Rights）周日表示，截至目前，至少有133人被安全部隊殺害，其中包括41名抗議者。俾路支族活動人士表示，41名抗議者上周五在東南部城市扎黑丹（Zahedan）的衝突中死亡。

當局已承諾嚴厲打擊「暴徒」。他們稱，這些人是由伊朗的外敵唆使的。

國際反應

美國表示，對抗議活動的暴力打壓感到「震驚」。

美國總統拜登稱，他嚴重關切有關「加強對和平抗議者暴力鎮壓」的報道。

他說，這些抗議者呼籲「公正和普遍的原則」，並補充說，美國「與伊朗女性站在一起」，伊朗女性「用她們的勇敢鼓舞了世界」。

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英國也表達了同樣的觀點。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）周一召見伊朗在倫敦的最高級外交官，向他們表示，「與其將騷亂歸咎於外部勢力，不如對自己的行為負責，傾聽人民的關切」。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人沙姆達薩尼也對伊朗的抗議事件表示關注，稱：「一些領導人髮表言論詆譭抗議者，並對抗議者使用顯然不必要的、過度的武力，我們對此深表關注。」