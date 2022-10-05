為什麼我們約會的新歡總是像極了舊愛

1 小时前

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現任的生活伴侶總是有很多特別像前任的地方，而我們約會的時間線更能用來測試出我們到底多有魅力。

小報的八卦專欄總是對某個明星正在和誰約會死追不放。 跟許多明星一樣，大歌星泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）就曾抨擊這類八卦報道歷來都是帶著固有的性別偏見，對女性的前任男友們死盯著不放，並且指指點點。

她點到了一個痛處。 至少如果你相信對個人魅力的研究結果的話，前任數量的多少確實能說明很多問題。 前任的數量能表明一個男人是否有魅力：一個都沒有固然可怕，但是如果前任數量太多也過猶不及。 前任數量的最佳值似乎在一到兩位。

如果一個男人曾與伴侶共同生活了很長時間的話，這名男人就會更有魅力。 如果一名男性至少擁有一段長期感情的話，按理來講，這位男性一定會在吸引異性方面有迷人之處。 這麼說來，或許歌星斯威夫特說的是對的，對於男性的約會時間線確實需要仔細審視。

那我們憑什麼對別人都約會過誰這麼在意呢？ 這其中會透露出什麼玄機嗎？ 又為何交往了超多的女性之後，這位男性反倒是魅力盡散了呢？

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不停地分手會導致對未來的感情不負責任 - 這就是為什麼要對交過好多女友的男性避而遠之的道理。 這其中的一個說法是，每次分手所帶來的情感壓抑從未離開過我們。 如果我們帶著這些消極的情感去投入到未來的感情中，我們就會對新交的伴侶缺乏責任感。 在我們的內心裏，過往受到的感情傷害總是揮之不去。

不過如果分手的理由很充分，那麼思想包袱就會少一些。 對前任恨得越多，情緒就更好調整一些。

按照澳大利亞蒙納士大學的心理學家萊恩-安德森（Ryan Anderson） 的說法，為了省去浪費大量時間拍拖以了解對方，問清楚對方的感情時間線是一種快速、不加修飾地測試對方是否真愛的好辦法。 如果對方交往的女生過少，即便對方還沒有任何明顯的毛病，也應該及時躲開這類人；如果對方過去交過太多的女友，則有可能把從前所有交往過程中受到的負面情感帶到和你的這段戀情中。

對於異性戀的女性而言，在正式交往之前如果能快速測試出對方有多麼濃情蜜意是很有幫助的。 進化心理學顯示，由於女性以後要扶養孩子，所以在尋找伴侶的時候要比男性更挑一些。 為了將來能共同撫養孩子，男性的責任心的高低是一個很重要的評判質量，這一點可以用此前的感情經歷是否長久作為佐證。

安德森說：「男性或許也希望女性伴侶能有很強的責任心，但我猜想男性尋找異性伴侶時對責任心高低的要求，沒有女性那麼強。 」當然他也指出，如果女性就是鍾情於過把癮的話，這些女性對於有責任心的男性來講，也不會有那麼大吸引力。

研究還發現，年輕女性更願意聽取周圍女性朋友對她們下個約會的意見。 安德森認為，這是由於新手需要一些社會線索 - 諸如別的女性如何來描述男性等等，好為自己找到最佳選擇。

這種基於對對方前任來判斷對方是否適合自己的做法叫做「配對複製」- 如果一位女性發現某位男性很有魅力，其他的女性就會照葫蘆畫瓢，甚至還會研究出這種魅力到底都是哪些。 這種現象尤其適用於對感情沒有什麼信心的女性。

如果有一段很長感情經歷的男性更有魅力的話，有些學者則認為目前和伴侶共同生活很長時間的有婦之夫也應該更有魅力。 也就是說，有婦之夫比單身漢更招異性喜歡。

儘管有些研究指出，女性會感覺已婚男性的照片比單身漢的照片更吸引人，但是基於現實生活中互動的研究卻得出了令人失望的結論。 有一種可能是，儘管照片中擁有長期感情經歷的男性看上去更有品質一些，但是在現實生活中，單身女性卻覺得這類男人遙不可及。 除此之外，社會輿論對婚外戀的封禁和婚外戀所帶來的風險等等，也會讓這類男人的魅力瞬間消聲。

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對於有些人來說，有固定的性伴侶會讓他們自我感覺更好，這在學術上被稱之為「關係依存自尊」。 這類人群中，「關係依存自尊」指數高的人會與前任藕斷絲連，從而對他們當下的家庭生活產生不利影響。 雖然他們不會馬上分手，但是這種狀態會讓他們不能全身心地投入到目前的家庭生活中去。

對於某些人來說，出現這類情況的一個原因可能是現在的伴侶與前任有相似之處。 這個觀點來自於美國加州大學"情感健康實驗室"的博士後樸玉斌（Yoobin Park，音譯），儘管對於還喜歡著前任的人來說，性格外向的人不那麼受待見。 樸玉斌試圖理解，是否這就意味著我們中的絶大多數都冥冥中有自己的專屬類型。

希望伴侶都像自己的前任的說法聽起來似乎有些奇怪，畢竟和前任鬧掰都事出有因。 博士後樸玉斌在過去九年多的時間裏，就與前任感情破裂和與新歡產生浪漫這個問題走訪了12000位受訪者，並通過對他們的現任與前任的性格特徵進行比對。

新歡總是和前任有些像的一個原因可能是我們還是在同一個社交圈子裏尋找新伴侶。 兩人之間有可能是同事、大學期間的朋友、或信奉同一種宗教，所以就教育程度、政治觀點或個性而言都會與前任有相似的地方。 同時，這也說明新歡與我們自己也很像。 由於來自同一個社交圈子，很多特徵都是共同的。

這位博士後的研究顯示，在性格特點這一項裏，受訪者給前任和現任打得分都很接近，這就證實了從同一個社交圈子裏尋找新歡就會找到和自己很像的人。 而且，「伴侶獨特個性相似度」也達到了很顯著的水平。 這就說明，前任自己獨特的性格特徵和現任伴侶的也非常般配。

這位學者表示：「我們並沒有把一個個性格特徵進行簡單處理。 比如甲和乙是否同樣都很外向這樣的問題，我們問的是是否甲和乙同樣很外向、開放心態是否溫和、是否不神經質等等，通過把問題一起問來得出甲和乙的整體相似度。」

她說，由於人們通常對自己的認識都有正面偏差，所以任何兩個人出現相當程度的相似度也就不足為奇了。 在測算完與自身的相似度和整體相似度後，甲和乙在作為伴侶的獨特個性相似度仍然存在。 所以這就有證據顯示，我們不光要找和自己差不多的人，而且我們確實有喜歡的類型。

要是尋找的新歡和前任有那麼大的相似度的話，是不是我們的感情生活還會犯同樣的錯誤呢？ 這是很有可能的。 我們的感情生活傾向於有相當程度的相似度，比如說產生不同意見的次數。 這類情況在調查中一直存在。 這就是說，如果我們總是約會同一類人的話，我們的感情生活就還會出現同樣的起起伏伏。

與前任交往過程中其它陰影也會以不同的方式出現。 人們總是認為自己尋找伴侶的品味隨著時間的推移會發生改變，可能是越成熟越願意找更有品味的人。 但是事實上，我們的品味調整通常都是在每一次分手後才發生變化的。 當兩人小日子過得甜甜蜜蜜的時候，他們對理想伴侶的描述是很接近的。 但研究顯示，結過婚的人離異後再婚，則他們對理想伴侶的描述就會發生改變。 當他們重新單身後，他們的理想類型也跟著與時俱進了。

為什麼分手會成為更新對理想伴侶認識的催化劑呢？ 當我們在一段感情中時，我們出於對自己選擇伴侶的使命感而受到激勵。 單身的人沒必要調整自己的標凖，而分手才是重新考慮自己標凖的正確關口。

分手後還與前任同牀共枕的年輕成年人佔到了一半。

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從另一方面講，難道因為我們的品味改變了，我們就會約會不同類型的人嗎？ 答案可能是否定的。 儘管在我們心裏有了一個新的「最佳伴侶標凖」，我們可能碰不到這樣的人，最終約會的新歡還是跟前任沒什麼兩樣。 如此一來就會陷入一個循環的怪圈：雖然我們可能知道我們想要的是什麼，但是現實卻很骨感，你想要的人約不到。

對於現在的年輕人來說，約會這個概念可能都有些過時了。 美國沃諾納州立大學研究當今成年人戀愛關係的教授謝本布魯娜（Jessica Siebenbruner），現在的年輕人就是約炮或是混在一起。 一半以上有一段長期感情經歷的年輕人也是分分合合，而且分手後還與前任同牀共枕的年輕成年人佔到了一半，這是美國威斯康星-麥迪遜大學的社會學家哈爾本-米金（to Sarah Halpern-Meekin）和她的同事們的研究成果。

現在的年輕人中間，現任、前任和未來新歡的界線相比從前已經越來越模糊了，很多人已經說不出來到底有過多少個前任了。

對於這一點，博士後樸玉斌給尋覓伴侶的人提供了這樣一個評估建議：與其再次匆匆忙忙陷入一段感情，不如首先反思一下前任是哪種類型的人。 感情生活是由雙方共同建立和塑造的，如果你發現你還是出現同樣問題的話，一種可能是你找的新歡還是與前任性格相似的那類人，另一種可能就是你還在用同樣的方法解決問題。

我們的前任們能夠默默地成為我們的一面鏡子。 安德森說：「如果一個人的前任個個魅力四射，那就說明這人本身也擁有所有這些閃光的質量，他們也就能再約會到特別有魅力的新歡。」

歌手泰勒-斯威夫特所說的的女性約會的黑歷史受到不公平對待的說法可能是對的，但是我們也應該感恩我們曾交往過的前任們。 或許，我們都應該仔細回顧一下自己的感情經歷。