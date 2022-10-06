SpaceX載人飛船 第一名美國女原住民宇航員曼恩是誰？

埃斯梅·斯達拉德（Esme Stallard）

BBC 新聞環境科學事務記者

1 小时前

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 曼恩是參與美國阿特密斯太空計劃的太空人

宇航員在太空旅行中攜帶的物品必須遵守嚴格的重量規定——太空艙留給宇航員存放個人物品的空間非常有限。

但是，妮可·奧納普·曼恩（Nicole Aunapu Mann）在選擇她的1.3公斤個人物品時不需要太長時間就考慮好了：她真正想帶著在太空旅行中陪伴自己的物品是她作為美國原住民的象徵。

美國國家航空航天局10月5日進行的國際空間站載人五號（SpaceX Crew-5）任務，使這位45歲的前美國海軍試飛員成為第一位進入太空的美國女原住民。

曼恩是美國韋拉基土著（Wailacki），為了向自己的族人致敬，她攜帶一個捕夢器。這是她家鄉的紀念品，也是年幼時她母親維多利亞給她的美國原住民護身符。

根據原住民基金會的說法，捕夢器是團結的象徵，也提供保護。

激勵年輕女性

曼恩還擔任SpaceX「載人飛龍船」的行動指揮官，本次飛船上包括美國宇航員喬什·卡薩達（Josh Cassada）、日本宇航員若田光一(Koichi Wakata)和俄羅斯宇航員安娜·基基納（Anna Kikina）。他們預計將在國際空間站度過六個月的時間。

曼恩還可能實現一個重要的第一次：她是阿特米斯計劃的宇航員之一。 美國的阿爾忒彌斯（Artemis，又譯：阿提米絲）計劃打算在2026年之前將第一位女性和第一位有色人種宇航員送上月球。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國啟動重返月球計劃第一步，登月火箭將首飛

她說這樣的前景非常令人興奮: 「我真的希望這次任務將激勵年輕的美國原住民兒童追尋他們的夢想，並意識到那些現有或曾經有過的障礙正在被打破。」

第一個進入太空的美國原住民是美國奇卡索族（Chickasaw）的約翰·貝內特·赫林頓(John Bennett Herrington)，他在20年前搭乘奮進號航天飛機進入太空。

戰爭和獎章

曼恩來自加利福尼亞，在斯坦福大學學習機械工程。

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 妮可·奧納普·曼恩（Nicole Aunapu Mann）希望能激勵更多年輕一代美國原住民。

畢業後她成為海軍陸戰隊的一名上校，駕駛各種戰機。她曾兩次被部署在美國航空母艦上，為伊拉克和阿富汗的軍事行動提供支援，並因在美國軍隊中的優異表現而被授予六枚獎章。

這次的太空之旅是曼恩自2013年成為宇航員以來的第一次太空飛行。

她是美國國家航空航天局第21期宇航員班的八名成員之一。組建此班的目的是為空間站運行和未來可能被派往月球和火星的任務做凖備。

本次是到國際空間站的第五次輪換任務，團隊將在那裏進行250項科學實驗，美國國家航空航天局稱這些實驗將有助於造福地球上的生命，並為人類探索地球以外的太空做凖備。