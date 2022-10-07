普京70歲：塑造他性格的七個關鍵時刻

馬克·加萊奧蒂（Mark Galeotti）

學者兼作家

49 分钟前

圖像來源，Getty Images

俄羅斯總統弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin）10月7日年滿70歲。過去的經歷如何讓他成為一名發動災難性入侵烏克蘭的孤立獨裁者？

普京生命中有七個關鍵時刻塑造了他的想法，解釋了他為何與西方日益疏遠。

1964年學習柔道

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1971年，普京（下）和同學練習摔跤。

普京出生在傷痕累累的列寧格勒（Leningrad），那裏在二戰中被圍困了872天。他在學校裏是個暴躁、好鬥的男孩。他最好的朋友回憶說，「他能和任何人打架」，因為「無所畏懼」。

儘管如此，在街頭幫派泛濫的城市裏，瘦弱而好鬥的小男孩需要優勢。12歲那年，他先是學習了俄羅斯自衛術桑搏（sambo），後來又學了柔道。他意志堅定，紀律嚴明，18歲時已經獲得柔道黑帶和全國青少年比賽第三名。

當然，這段經歷成為了他精心設計的大男子主義形象的一部分，塑造了他的早期信仰——在一個危險的世界裏，你需要自信，但也要意識到，當一場戰鬥不可避免時，「你必須先出手，而且要打得讓對手站不起來。」這是他自己說的。

1968年申請克格勃工作

總的來說，人們都避免去列寧格勒的列特利尼（Liteyny Prospekt）大街4號，那是克格勃（KGB）在這座城市的政治警察總部。在斯大林時代，有太多人從那裏的審訊室進入古拉格勞改營。有人開玩笑說，所謂的「大房子」（Bolshoi Dom）是列寧格勒最高的建築，因為從那裏的地下室可以看到西伯利亞。

儘管如此，普京在16歲時走進鋪著紅地毯的接待處，詢問桌子後面一臉茫然的官員怎樣才能加入。他被告知，需要完成兵役或獲得學位。普京因此詢問，哪個學位最好。

官員告訴他——法律。從那時起，普京就下定決心要從法律專業畢業，畢業後他就被錄取了。對於普京這個精明的街頭猛漢來說，克格勃是城裏最大的黑幫，甚至為那些與黨毫無關係的人提供安全和晉升機會。

但這也是成為社會推動者和影響者的機會——就像他自己在談到少年時看過的間諜電影那樣，「一個間諜可以決定成千上萬人的命運」。

1989年被暴徒包圍

儘管普京滿懷希望，但他的克格勃生涯從未真正起飛。他工作踏實，但並非野心勃勃的成功人士。但他還是努力學習德語，這讓他在1985年獲得了克格勃在德累斯頓（Dresden）聯絡處的職位。

他在那裏過上了舒適的外國生活，但在1989年11月，東德政權開始以驚人的速度崩潰。

12月5日，一群暴徒包圍了德累斯頓的克格勃大樓。普京絶望地給最近的紅軍駐軍打電話請求保護，他們無奈地說：「沒有莫斯科的命令，我們什麼也不能做。但莫斯科目前保持沉默。」

普京由此對中央集權突然崩潰保持警惕，並決心絶不重蹈蘇聯領導人米哈伊爾·戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）的覆轍，因為他在面對反對派時沒有迅速果斷地做出反應。

1992年 操作「石油換食品」計劃

普京在蘇聯解體時離開了克格勃，但很快就獲得職位，成為一名為聖彼得堡改革派新市長服務的掮客。

經濟直線下降，普京受命負責一項交易，用價值1億美元（8800萬英鎊）的石油和金屬換取食物，幫助這座城市的人們度過難關。

最終沒有人得到食物，但根據一項很快遭到壓制的調查，普京、他的朋友和這座城市的黑幫分子私吞了這筆錢。

在「狂野的90年代」，普京很快意識到，政治影響力是可以變錢的商品，而黑幫可以成為有用的盟友。當周圍每個人都從自己的地位中獲利時，他為什麼不呢？

2008年入侵格魯吉亞

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南奧塞梯的一名婦女在哀悼自己的兒子。

普京2000年成為俄羅斯總統，他希望能以自己的方式與西方建立積極關係，也幫助自己在前蘇聯範圍內建立影響力。他很快感到失望和憤怒，認為西方正在積極地試圖孤立和貶低俄羅斯。

當格魯吉亞總統米哈伊爾·薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）承諾加入北約時，普京憤怒了，他以格魯吉亞試圖奪回對俄羅斯支持的分離地區南奧塞梯（South Ossetia）的控制權為由，採取懲罰性行動。

五天後，俄羅斯軍隊擊潰了格魯吉亞軍隊，迫使薩卡什維利接受了屈辱的和平。

西方國家感到憤怒，然而不到一年，美國總統巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）就提出「重置」與俄羅斯的關係，莫斯科甚至獲得了2018年足球世界盃的主辦權。

在普京看來，很明顯強權即公理——軟弱而反覆無常的西方國家會咆哮，但最終會在堅定的意志面前退縮。

2011至2013年 莫斯科抗議活動

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人們普遍相信，2011年的議會選舉受到操縱，這引發了抗議活動。而當普京宣佈將在2012年競選連任時，抗議活動被激發起來。

這場抗議被稱為「波洛特納亞（Bolotnaya）抗議」，以擠滿抗議者的莫斯科廣場命名。這是普京執政以來公眾參與的最大規模的反對活動。

普京認為，這些集會由華盛頓發起、鼓勵和指揮，並把矛頭指向美國國務卿希拉里·克林頓（Hillary Clinton）。

對普京來說，西方國家直接向他襲來，他已經動真格了，處於戰爭狀態。

2020至2021年 疫情中的隔離

當新冠病毒席捲全球時，普京進入了隔離狀態。這對個人主義的獨裁者來說也非同尋常——任何去見他的人都要在看守下隔離兩周，然後穿過一條浸泡在殺菌紫外線和霧化消毒劑中的走廊。

這段時間，能夠與普京面對面接觸的盟友和顧問急劇減少，只剩下少數附和之人和鷹派同僚。

普京接觸到的異見減少了，甚至看不到自己的國家了。他似乎「了解到」，他所有的假設都是正確的，所有的偏見都是合理的。入侵烏克蘭的種子已經種下。