俄烏戰爭 烏克蘭申請加入北約的四個障礙

25 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭遞交了加入北約的申請，但要獲得批准還需要時間與努力。

儘管俄羅斯在入侵烏克蘭的戰爭中受挫，但總統普京簽署了法律，正式吞併烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克，以及南部的赫爾松和扎波羅熱四個地區。

在此之前，烏克蘭總統澤連斯基宣佈，烏克蘭已經提交了加入北約的申請。

澤連斯基表示，烏克蘭採取這一「決定性步驟」，是為了保護整個烏克蘭社區。他還表示，烏克蘭加入北約的申請將以「快速的方式」進行。

然而，烏克蘭真的要加入北約，面臨至少四個重大障礙。

1）烏克蘭加入北約可能使戰事擴大

全稱為「北大西洋公約組織」（North Atlantic Treaty Organisation）的北約是1949年由12個國家組成的軍事聯盟，初始簽約國包括美國、加拿大、英國、法國、意大利、挪威、比利時、荷蘭、丹麥、葡萄牙、冰島和盧森堡。

1952年，希臘和土耳其加入，1955年西德加入。1999年蘇聯解體後，北約向前東歐陣營國家打開大門，成員國總數至今達到30個。

成立北約協議第5條規定，對北約任何成員國的武裝或軍事侵略，都等同於對所有成員國的攻擊。這也被認為是北約最重要的共同防禦原則。

根據這一原則，所有國家都必須採取軍事行動保護受到攻擊的國家，無論是通過調動部隊，還是提供武器和裝備。

因此分析人士指出，烏克蘭與俄羅斯戰爭期間加入北約，理論上可能讓北約所有成員國加入戰事，北約直接捲入戰爭。

2）烏克蘭此時並無緊急加入北約必要性

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，北約國家已經向烏克蘭提供了大量的武器、裝備和人道支援。這些裝備包括一些據信在迄今為止的衝突中發揮了關鍵作用的遠程火箭發射器和反坦克武器等。

從某種程度上來說，烏克蘭雖然不是北約成員國，但所收到的援助並不亞於成員國。

據德國獨立研究機構基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）的統計，美國是迄今為止最大的捐助國，提供了約90億美元的援助。其次是波蘭，約18億美元，英國約13億美元。

另外西方媒體相信，北約成員國一直在幫助向烏克蘭提供情報。

北約部隊雖然沒有直接參與戰爭，但約有4萬名北約部隊駐扎在波羅的海國家和波蘭，另有30萬部隊處於高度戒備狀態，應對俄羅斯的可能入侵。

北約成員國還幫助培訓烏克蘭軍隊。

3) 烏克蘭加入北約尚「不達標」

所有申請加入北約的國家，必須在經濟、政治和軍事層面滿足北約要求的標凖。

據《紐約時報》報道，「烏克蘭這個前蘇聯共和國自獨立以來就一直在與地方性的腐敗作鬥爭，它難以滿足加入北約的幾個必要條件，包括對法治的承諾。相比之下，瑞典和芬蘭幾十年來已經發展成為充滿活力和健康的自由民主國家。」

加入北約的成員國需要展現出對民主、個人自由和支持法治的承諾。

根據透明國際(Transparency International)發佈的2021年清廉指數，烏克蘭在總共180個國家中排名第122位，接近贊比亞、加蓬和墨西哥等國，而芬蘭排名第一。

4）成員國全部支持烏克蘭加入北約還有很長的路

根據北約規則，只有在30個成員國全部都同意的情況下才能接納新成員。即使只有一個國家反對，加入北約的進程就會受到阻礙甚至完全中斷。

瑞典和芬蘭在申請加入北約時就遇到了這樣的困難，因為最初土耳其對這兩個國家加入北約提出了反對意見。

在烏克蘭加入北約的問題上，普遍預計匈牙利很可能成為障礙。

匈牙利和烏克蘭兩國有著共同的陸地邊界，講匈牙利語的少數民族在烏克蘭的權利長期以來是兩國矛盾的焦點。

即便是北約的老成員國，在對待烏克蘭申請加入的問題上也並非沒有保留意見。