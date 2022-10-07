泰國幼兒中心襲擊案：前警員殺害37名兒童和成人，震驚全國

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名遇害幼童的母親周五在幼兒中心外情緒激動

泰國一名前警員闖入幼兒中心用刀槍殺害至少37人，當中包括23名兒童，周五（10月7日）泰國民眾陷入哀悼。

這起震驚全泰國的事件發生在當地時間周四（10月6日）下午。一名前警員持一枝獵槍、一枝手槍和一把刀，闖入東北部農磨蘭普府烏泰沙旺鎮一所幼兒中心，進行無差別殺害。

警方表示，在之後搜捕期間，34歲的男性施襲者返回家中殺害他的妻子和兒子，然後自殺。

他的犯罪動機目前尚未明確，不過警方表示，施襲者在6月時因使用毒品而被革職。

事件發生一天後，很多家長聚集在事發的大樓外進行哀悼。

總理巴育（Prayuth Chan-ocha）形容這是一起「令人震驚的事件」。他與國王哇集拉隆功都將會在稍後前往事發城鎮和社區慰問。

事件經過

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 遇害者家屬前往致哀期間，警員在幼兒中心駐守

施襲者在當地時間周四下午12時30分闖入距離曼谷500公里的東北部小鎮烏泰沙旺鎮一所托兒所。幼兒中心主任龐春（Nanticha Panchum）指，兇手的兒子曾是該托兒所的學童，但最近一個月已經沒有來，而老師們認識他。

一名教師向當地媒體表示，他們一開始以為他是有事前來。他們也曾試圖鎖門，但他闖入後對當時正在午睡的兒童進行無差別襲擊。

「槍手大約是在午飯時間進來，先是開槍打了四五個幼兒中心人員，」當地官員吉達帕‧汶頌（Jidapa Boonsom）向路透社表示。

「一開始，人們以為是放鞭炮，」她說。

她表示，襲擊者之後硬闖進一個上了鎖的房間，用刀刺殺當時正在午睡的孩子們——其中年紀最小的只有兩歲。據稱只有一個小孩生還。

一名成功逃生的教師表示，襲擊者用的刀「像那種用來割草的刀——是彎的」。

之後，在警方接報並開始搜捕之後，男子逃離了現場。

法新社引述一名目擊者指，該名男子慌忙驅車駛離現場。

「襲擊者撞到了一輛摩托車，有兩人受傷了。我是跑得快才沒被他撞上，」目擊者帕維娜（Paweena Purichan）說，「那裏到處都是血。」

社交媒體上發佈的一些視頻顯示，遇害者的家長和親戚聚集在幼兒中心外的一個庇護所，情緒激動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 救援人員在醫院停屍間統計遇害者遺體

警方到達後看到可怕的場景，多具大人和小孩的屍體躺在幼兒中心的樓內外。

「在檢視犯罪現場後，我們發現施襲者是試圖破門而入，而且主要是用刀對多名幼童實施殺害，」警察局長達姆朗薩克（Damrongsak Kittiprapat）表示。

警方指，他開著一輛註冊車牌是曼谷的白色四門豐田小貨車逃離現場，回到家中後殺害他的妻子和兒子，然後自殺。

警長指，兇手離開幼兒中心後，在回家途中用槍或刀殺害他沿途遇到的人。「我們包圍了他家的房子，之後發現他已在家中自殺。」

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兇手是誰？

泰國警方透露，施襲者為前警員班雅（Panya Kamrab），是一名34歲的前警長。

目前未確認他具體的襲擊動機，但是他在1月因懷疑使用毒品而被停職，6月被革職。

據悉，他在周四曾就涉嫌使用和販賣甲基安非他命（冰毒）的指控出庭受審，裁決原定於周五宣佈。

警方指，他用於施襲的9毫米手槍是非法取得，而他在對幼童行兇過程中，主要是用刀。

警察局長達姆朗薩克表示，當時兇手處在癲狂狀態，但目前未知他當時是否在毒品作用下行動。

局長表示：「我們還要對他的血液作毒品檢驗。」

幼兒中心主任龐春表示，班雅曾經接送他的兒子到事發的幼兒中心，平常舉止禮貌健談。

受害者是誰？

遇害者至少有37人，包括23名兒童，最年幼的僅兩歲。

當中也有相當數量是幼兒中心工作人員，一些人當時正在中心外吃午餐，也有一些人是在試圖鎖門抵擋襲擊者過程中遇害。

有一些成年人和至少一名兒童是在兇手逃離現場途中被殺。

至少還有12人受傷。

主任龐春還表示，幼兒中心通常有92名兒童，但是在周四當天由於天氣不佳和校巴故障，中心只有24多名兒童在場。

泰國多地哀悼

這起可怕的惡性襲擊事件震驚全國。

周五，泰國全國多地為事件下半旗致哀。

很多家長則聚集要幼兒中心外，手捧著他們孩子最喜歡的玩具哭泣，還有一些人前來致意。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周五早上，幼兒中心有很多人前來致哀

一夜之間，烏泰沙旺鎮一家醫院停屍房已經放滿了安放遇害兒童遺體的粉紅色和白色棺木。

一些遇害者家人也連夜守在事發的幼兒中心外。

龐春表示，只有一名兒童生還。

「這是我做夢都沒想過的事……」她向BBC表示，「我不知道接下來怎麼辦。我現在真的什麼都想不了。」

大規模槍擊事件在泰國並不多，不過該國的持槍率在鄰近地區當中屬偏高。據路透社報道，非法持械在這個東南亞國家較為普遍。

在這起事件發生前不到一個月，一名軍官就在曼谷的一個軍事基地開槍射殺了兩名同僚。

2020年，一名士兵在呵叻府（Nakhon Ratchasima）開槍殺害29人，射傷數十人。