克里米亞大橋在巨大爆炸後恢復部分通車：大橋為何重要

19 分钟前

圖像來源，Mykhaylo Podolyak 圖像加註文字， 烏克蘭總統顧問米哈伊洛·波多利亞克分享了克里米亞大橋發生爆炸後的照片。照片顯示一邊的道路被炸斷，另一邊仍然連接著。

俄羅斯唯一一座通往克里米亞的橋樑在一場巨大的爆炸造成部分橋樑倒塌數小時後，目前已恢復部分通車。

爆炸發生後約10小時，有限的道路交通恢復，俄羅斯交通部批准鐵路交通重啟。當局目前允許小汽車和客車通車，所有車輛須經過全面安檢。

克里米亞地方當局組織了俄羅斯大陸和半島之間的渡輪服務，用於無法使用部分重新開放橋樑的大型貨車或重型車輛。

調查人員說，歐洲最長橋樑的爆炸已造成三人死亡。俄羅斯官員稱，當一輛卡車爆炸時，受害者當時正在附近的一輛汽車裏。開往克里米亞半島火車的7節油罐車當時也著火了。

目前，大橋的鐵路部分，也是油罐車起火的地方顯然也已經重新開放。俄羅斯外交部在周六（10月8日）晚間發佈了一段視頻，大橋似乎已重新投入使用。

俄潛水員將檢查破壞情況

路透社說，俄羅斯潛水員將於周日檢查俄羅斯通往克里米亞的公路和鐵路大橋發生強烈爆炸造成的破壞。

俄羅斯新聞社援引俄副總理馬拉特·庫斯努林（Marat Khusnullin）說，潛水員將於早上6點（格林尼治標凖時間0300點）開始工作，預計在當天結束前完成對水線上方的更詳細調查。

俄羅斯任命的克里米亞州長謝爾蓋∙阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）對記者說，「情況是可控的——令人不快，但不是致命的。」他還表示，事件引發了人們尋求報復的情緒。

克里米亞大橋周六發生大爆炸後，俄羅斯總統普京已下令展開刑事調查，並要求加強安保措施。

據報道，大橋上的一輛貨車爆炸後導致公路橋部分路段受損坍塌，同時導致鐵路橋上的油罐車起火。

大橋為何重要？

克里米亞大橋又稱刻赤海峽大橋，全長19公里的大橋在2018年開通，具有重要的戰略意義，是俄羅斯入侵烏克蘭的一條關鍵供應路線。

路透社說，克里米亞大橋是為正在烏克蘭南部作戰俄軍提供補給的重要交通樞紐。

謝爾蓋∙阿克肖諾夫表示，克里米亞半島有一個月的燃料和兩個多月的食物儲備。俄羅斯國防部表示，其在烏克蘭南部的部隊可以通過現有的陸路和海路獲得「充分補給」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問米哈伊洛·波多利亞克（Mykhailo Podolyak）沒有直接聲稱烏克蘭對克里米亞大橋爆炸負責，但在推特上寫道，克里米亞大橋事件僅是一個「開始」。

波多利亞克說：「所有非法的東西都必須銷毀，所有被盜的東西都必須歸還烏克蘭，必須驅逐俄羅斯佔領的一切。」

烏克蘭國防部將克里米亞大橋爆炸與4月份俄羅斯「莫斯科」號導彈巡洋艦的沉沒進行了比較。

「在烏克蘭克里米亞，兩個臭名昭著的俄羅斯權力象徵已經倒塌，」烏克蘭國防部在推特上寫道。「接下來是什麼？」

而俄羅斯外交部則表示：「基輔政權對破壞民用基礎設施的反應證明了其恐怖主義性質。」

圖像加註文字， 克里米亞大橋爆炸前後（2022年10月7日與2022年10月8日對比）。

2014年，俄羅斯從烏克蘭手中奪取了克里米亞，連接俄羅斯吞併領土克里米亞與俄本土的19公里大橋耗資27億英鎊，在四年後由俄羅斯總統普京宣佈開通。

克林米亞大橋被俄羅斯媒體譽為「世紀工程」。俄羅斯官員此前聲稱它受到了很好的保護，免受來自空中、陸地或水上的威脅。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 克里米亞大橋著火的照片。

BBC記者雨果·巴切加（Hugo Bachega）和帕特里克·傑克遜（Patrick Jackson）報道說，看到這座由普京總統宣佈開通的大橋著火的意義和象徵意義怎麼誇大都不為過。

俄羅斯利用這座橋將軍事裝備、彈藥和人員從俄羅斯運送到烏克蘭南部的戰場。

因此，烏克蘭當局表示這是一個合法的目標，因為他們發誓要奪回克里米亞半島。

俄羅斯在克里米亞有大量軍隊，任何對克里米亞的襲擊都將被視為對克里姆林宮的又一次巨大羞辱。

烏克蘭人特別討厭這座大橋。在俄羅斯總統普京70歲生日的一天後，烏克蘭的社交媒體在看到克里米亞大橋著火時充滿了慶祝的貼文。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 克里米亞大橋發生爆炸後，一對男女在一位藝術家畫的示意圖前擺姿勢自拍。

俄羅斯國家反恐怖主義委員會在10月8日表示：「莫斯科時間今天06:07（格林尼治標凖時間03:07），塔曼半島一側克里米亞大橋高速公路部分的一輛貨運車輛發生爆炸。前往克里米亞半島的火車上的7個油罐車著火。」

聲明說：「這座大橋的兩條高速公路部分倒塌。」

克里米亞議會議長弗拉基米爾·康斯坦丁諾夫（Vladimir Konstantinov）將爆炸歸咎於「烏克蘭破壞者「，並稱」他們終於設法將血腥的手伸向克里米亞大橋」。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，俄羅斯總統普京聽取了關於大橋「緊急情況」的簡報，並下令政府展開刑事調查。

該大橋距離烏克蘭控制的領土超過100英里。一位爆炸物專家告訴BBC，大橋著火可能不是由導彈引起的。

他說：「路面上沒有明顯的爆炸損壞或碎片，表明沒有使用空投武器。」但他表示，這可能是「一場精心策劃的襲擊」，「我懷疑公路橋和火車車廂地板上的爆炸物是使用編碼無線電命令幾乎同時引發的」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周六在鐵路橋上可以看到燒焦的痕跡。

基輔在這場衝突中保持了反攻勢頭。烏克蘭軍隊已經收回大片領土，迫使俄羅斯軍隊放棄長期佔據的陣地。

在損失慘重的情況下，莫斯科開始了一場混亂的軍事動員，這導致了俄羅斯罕見的反戰抗議活動，以及大量符合徵兵年齡的男性外逃。

在俄羅斯電視脫口秀節目中，主持人和演播室嘉賓一直在表達對局勢越來越悲觀的看法。

基輔當局要求俄羅斯軍隊離開位於黑海的半島，以及俄軍在普京2月發動的入侵行動中奪取的烏克蘭領土。

目前尚不清楚這次爆炸是否是蓄意襲擊，但對如此引人注目的建築的破壞發生在俄羅斯多次戰事失利之際，這可能會進一步影響克里姆林宮對沖突將按計劃進行的保證。