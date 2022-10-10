克里米亞大橋爆炸：普京指責烏克蘭實施「恐怖主義行為」

2022年10月10日凌晨5点35分

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 克里米亞大橋被炸現場

俄羅斯總統普京指責烏克蘭襲擊了克里米亞大橋，稱這是「恐怖主義行為」。這座大橋連接俄羅斯和被其吞併的克里米亞。

普京表示，烏克蘭情報部隊的目標是摧毀俄羅斯民用基礎設施中至關重要的一部分。

普京在與俄羅斯調查委員會主席亞歷山大·巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）會面時發表了上述講話。

俄方官員表示，有3人在大橋爆炸中喪生。

該官員說，一輛卡車爆炸，遇害者當時正在附近的一輛轎車裏。

普京表示：「毫無疑問，這是一起旨在摧毀俄羅斯關鍵民用基礎設施的恐怖主義行為。」

「肇事者和受益人是烏克蘭的安全部門。」

巴斯特雷金表示，俄羅斯和一些外國公民協助了此次襲擊。

他透露，調查人員已經確定，他們所說的發生爆炸的卡車之前途徑了保加利亞、格魯吉亞、亞美尼亞、北奧塞梯和克拉斯諾達爾地區。

他已下令對這次導致部分路段垮塌的事件進行調查。

烏克蘭官員沒有表示他們的軍隊是這次襲擊的幕後黑手。

但是，烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問米哈伊洛·波多利亞克（Mykhailo Podolyak）否認了普京的指控。

他寫道，「這裏只有一個恐怖主義國家」，「全世界都知道它是誰」。

「普京指責烏克蘭參與了恐怖主義？即使對俄羅斯來說，這也顯得太過狡猾了。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周六在鐵路橋上可以看到燒焦的痕跡。

周六，烏克蘭總統澤連斯基在晚間講話中提到了這一事件，他說：「今天是不錯的一天，我們的國土上大部分都是晴天。」

「不幸的是，克里米亞雖然暖和，但天氣多雲。」他補充說。

襲擊發生數小時後，俄羅斯當局重新開放了橋上的部分道路，但只對重量較輕的車輛開放。

這座橋的鐵路部分，也就是油罐車箱起火的地方，也重新開放了。

這座橋長19公里（12英里），是歐洲最長的橋樑，是在烏克蘭作戰的俄羅斯軍隊的重要補給通道。

俄羅斯利用這座橋將軍事裝備、彈藥和人員從俄羅斯運往烏克蘭南部的戰場。

2018年，在俄羅斯吞併克里米亞四年後，該橋由普京親自剪彩通車。

分析

BBC外交事務記者 保羅·亞當斯（Paul Adams）

社交媒體上公布的安全攝像頭錄像顯示，爆炸發生時，一輛卡車正在向西通過大橋，據稱來自距離十字路口一小時車程的俄羅斯城市克拉斯諾達爾（Krasnodar）。

視頻顯示，當卡車開始爬上橋的高架部分時，一個巨大的火球在卡車後方和一側噴發。

卡車炸彈理論開始在俄羅斯圈子裏傳播，速度之快令人懷疑。它表明，克里姆林宮傾向認為這是恐怖主義行動，而不是其他可能：比如烏克蘭實施了一次大膽的破壞行動，這令人擔憂。

「我這輩子見過很多大型車載簡易爆炸裝置，」一位前英國軍隊爆炸物專家告訴我。「這看起來不像。」

他說，一個更合理的解釋是，橋下發生了大規模爆炸——可能是用某種秘密海上無人機發射。

他說：「橋樑的設計通常是為了抵抗甲板上的向下載荷和一定程度的風側載荷。」「通常不能抵抗向上負載。我認為發生在烏克蘭的襲擊利用了這一事實。」